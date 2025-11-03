Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik

A magyarok közel felét nyomasztja az üzletek rendezetlen felirataitól és logóitól túlzsúfolt utcakép, ami szerintük kihat a környékük ingatlanáraira és a boltok forgalmára is – mutat rá az Europion piackutató és a BePRO közös reprezentatív felmérése.

Minden második emberből (49%) rossz érzést vált ki a cégtáblák és logók okozta rendezetlen, túlzsúfolt utcakép Magyarországon, sőt sokukat (15%) kifejezetten bosszantja. Ez a frusztráció különösen igaz a 16-29 év közötti fiatalokra (54%) és a diplomásokra (57%).

A kutatásban résztvevők a szedett-vedett arculatú üzleteket leginkább igénytelennek (46%), szakszerűtlennek (35%), kevésbé megbízhatónak (31%) és alacsony presztízsűnek (30%) tartják, amik rossz minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak (24%).

A válaszadók szerint az egységesebb városi arculat elsősorban esztétikusabb környezetet teremt (62%), javítja a lakosság komfortérzetét (56%), vonzóbbá teszi a környéket a befektetők és vállalkozások számára (45%), valamint növeli a környék turisztikai vonzerejét (40%).

A magyarok kétharmada úgy véli, hogy az egységes dizájn legalább 10 százalékkal növeli a környék értékét, így a lakások árát és a vállalkozások forgalmát is. Negyedük szerint akár 20 százalékos előnyt is hozhat ezeken a területeken egy harmonikus utcakép.

„A kutatás eredményei alapján a kaotikus városkép nem csupán esztétikai kérdést jelent, hanem komoly gazdasági tényezőt is. Idehaza több új kezdeményezés is indult, többek között a Hegyvidéken, a BudaPart-on és a Westend bevásárlóközpontban, ahol a céges feliratok már szigorú szabályok szerint, ízlésesen illeszkednek a környezethez” – hangsúlyozta a Kovács Gábor, a BePRO reklámfelirat gyártó vállalat vezetője.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe. Mindezt annak ellenére teszik, hogy a válaszadók fele szerint egy igényes cégtábla pozitív képet alakít ki a cégről, tízből négy magyar pedig úgy gondolja, hogy egy esztétikus dizájn jelentősen növeli a bizalmat és professzionalizmust sugall.

A megkérdezettek döntő többsége (84%) ugyancsak fontosnak tartja, hogy egy bolt vizuálisan megkülönböztesse magát a versenytársaitól.

A legtöbb válaszadó (43%) úgy gondolja, azért érdemes szakemberre bízni a vizuális eszközök legyártását, mert segít az egységes arculat kialakításában, negyedük a minőségi, időtálló végeredmény tartja fontosnak, ötödük szerint pedig ennek köszönhetően sokkal észrevehetőbbé válik az üzlet.