Franciaország, Hérault megye, Montpellier, forgalmas Rue de la Loge a város történelmi központjában, fontos történelmi és kereskedelmi ütőeret jelent.
Világ

Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik

Pénzcentrum
2025. november 3. 20:47

A magyarok közel felét nyomasztja az üzletek rendezetlen felirataitól és logóitól túlzsúfolt utcakép, ami szerintük kihat a környékük ingatlanáraira és a boltok forgalmára is – mutat rá az Europion piackutató és a BePRO közös reprezentatív felmérése. 

Minden második emberből (49%) rossz érzést vált ki a cégtáblák és logók okozta rendezetlen, túlzsúfolt utcakép Magyarországon, sőt sokukat (15%) kifejezetten bosszantja. Ez a frusztráció különösen igaz a 16-29 év közötti fiatalokra (54%) és a diplomásokra (57%).

A kutatásban résztvevők a szedett-vedett arculatú üzleteket leginkább igénytelennek (46%), szakszerűtlennek (35%), kevésbé megbízhatónak (31%) és alacsony presztízsűnek (30%) tartják, amik rossz minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak (24%).

A válaszadók szerint az egységesebb városi arculat elsősorban esztétikusabb környezetet teremt (62%), javítja a lakosság komfortérzetét (56%), vonzóbbá teszi a környéket a befektetők és vállalkozások számára (45%), valamint növeli a környék turisztikai vonzerejét (40%).

A magyarok kétharmada úgy véli, hogy az egységes dizájn legalább 10 százalékkal növeli a környék értékét, így a lakások árát és a vállalkozások forgalmát is. Negyedük szerint akár 20 százalékos előnyt is hozhat ezeken a területeken egy harmonikus utcakép. 

„A kutatás eredményei alapján a kaotikus városkép nem csupán esztétikai kérdést jelent, hanem komoly gazdasági tényezőt is. Idehaza több új kezdeményezés is indult, többek között a Hegyvidéken, a BudaPart-on és a Westend bevásárlóközpontban, ahol a céges feliratok már szigorú szabályok szerint, ízlésesen illeszkednek a környezethez” – hangsúlyozta a Kovács Gábor, a BePRO reklámfelirat gyártó vállalat vezetője. 

A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe. Mindezt annak ellenére teszik, hogy a válaszadók fele szerint egy igényes cégtábla pozitív képet alakít ki a cégről, tízből négy magyar pedig úgy gondolja, hogy egy esztétikus dizájn jelentősen növeli a bizalmat és professzionalizmust sugall.

A megkérdezettek döntő többsége (84%) ugyancsak fontosnak tartja, hogy egy bolt vizuálisan megkülönböztesse magát a versenytársaitól. 

A legtöbb válaszadó (43%) úgy gondolja, azért érdemes szakemberre bízni a vizuális eszközök legyártását, mert segít az egységes arculat kialakításában, negyedük a minőségi, időtálló végeredmény tartja fontosnak, ötödük szerint pedig ennek köszönhetően sokkal észrevehetőbbé válik az üzlet.
Címlapkép: Getty Images
