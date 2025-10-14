Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége

A Nyílt Osztály TikTok-videója pszichológusi szemmel értékeli az Y generáció életközépi válságra adott válaszait hobbikon keresztül. De vajon mit keresünk ezekben a tevékenységekben? És miért más az Y generáció válasza, mint az X-é?

Míg az X generáció életközépi hobbijaiban, vitorlázás, Harley-Davidson, vadászat, pálinkafőzés, kézműves asztaloskodás, gyakran az elvesztett stabilitás siratása és a kiüresedett szerepek elől való menekülés jelenik meg, az Y generáció már mást keres. Ők nem a múltat próbálják visszaépíteni, hanem egy sosem volt stabilitást próbálnak megteremteni: narratívát építenek, identitást konstruálnak

Egy friss TikTok videóban a pszichológus egyes hobbikat értékel, nemcsak élményalapúan, hanem mentális egészség és identitásépítés szempontjából is:

Túrázás 10/10

Igazi kaptárélmény, mentális és fizikai dekompresszió. A természetben való mozgás nemcsak stresszcsökkentő, hanem mély kapcsolódást is lehetővé tesz önmagunkkal és másokkal. A lelked szempontjából az egyik legjobb dolog, amit csinálhatsz.

Kertészkedés, növénynevelés, gombászás 9/10

Valódi mindfulness élmény, amely segít szabályozni a paraszimpatikus idegrendszert. A flow-állapot elérése miatt is különösen értékes, ráadásul a természetes ritmushoz való kapcsolódás mélyen gyógyító hatású.

Batson, C. D. (2011). Altruism in humans. Oxford University Press. Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity Press. Csíkszentmihályi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. Frederick, C. M., & Morrison, C. S. (1996). Social physique anxiety: Personality constructs and exercise. Journal of Sport and Exercise Psychology, 18(1), 7-26. Fromm, E. (1955). The sane society. Rinehart. Han, B.-C. (2017). Psychopolitics: Neoliberalism and new technologies of power. Verso. Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169-182. Kox, M., et al. (2014). Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(20), 7379-7384. https://doi.org/10.1073/pnas.1322174111 Lachman, M. E. (2004). Development in midlife. Annual Review of Psychology, 55, 305-331. Turner, V. (1969). The ritual process: Structure and anti-structure. Aldine. Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420-421.

Szaunázás, jeges fürdő, légzőgyakorlatok 9/10

Stressztűrés, autonóm idegrendszeri szabályozás, kontrollélmény: minden klappol. A neurofiziológiai „reset” érzése különösen hasznos, csak arra kell figyelni, hogy ne forduljon át teljesítményfetisizmusba.

Állatmentés 9/10

Empátia-átkeretezés és kapcsolódás egy transzcendens, önzetlen térhez. Fontos, hogy az önzetlenség ne csapjon át önfeláldozásba, de ha jól szabályozott, ez az egyik legszebb hivatásos hobbi.

Maratonfutás 7/10

Élményt és önfegyelmet ad, sokaknak segít strukturálni a mindennapokat. Ugyanakkor nem mindenkinek működik, és gyakran kompenzálja a kiüresedett identitást vagy párkapcsolati problémákat.

Saját podcast vagy önfejlesztő csatorna indítása 7/10

A reflexió és az önkifejezés terepe lehet, de könnyen átfordulhat performatív bölcsességbe. Akkor működik jól, ha nem a validáció a fő motiváció, hanem a belső munka.

Új tetoválás vagy piercing 6/10

Szimbolikus lezárásként integráltan segíthet életszakaszokat elengedni, de gyakran inkább a lázadás és a kontroll illúziójáról szól. Akkor működik, ha nem csak külső gesztus marad.

CrossFit 5/10

Stresszlevezetésnek kiváló, de ha egy nárcisztikus önképet erősít, akkor kontraproduktív. A testépítés és teljesítmény fókuszú sportoknál fontos az önismeret.

Oldtimer restaurálás 5/10

Kontrollélményt ad, státuszképző szerepe van, de viszonylag kevés belső munka társul hozzá. Inkább trófea, mint terápiás eszköz.

Kriptózás 3/10

A pénzügyi játék újraértelmezése nem identitásterápia. Bár intellektuálisan izgalmas, a belső ügyességet és érzelmi munkát nem helyettesíti.

Airbnb-zés 2/10

Igazi kapitalista spirituális csúcspont. Passzív jövedelemnek jó, de gyakran elfojtásként működik, nem valódi önismereti út.