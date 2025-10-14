A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
A Nyílt Osztály TikTok-videója pszichológusi szemmel értékeli az Y generáció életközépi válságra adott válaszait hobbikon keresztül. De vajon mit keresünk ezekben a tevékenységekben? És miért más az Y generáció válasza, mint az X-é?
Míg az X generáció életközépi hobbijaiban, vitorlázás, Harley-Davidson, vadászat, pálinkafőzés, kézműves asztaloskodás, gyakran az elvesztett stabilitás siratása és a kiüresedett szerepek elől való menekülés jelenik meg, az Y generáció már mást keres. Ők nem a múltat próbálják visszaépíteni, hanem egy sosem volt stabilitást próbálnak megteremteni: narratívát építenek, identitást konstruálnak
Egy friss TikTok videóban a pszichológus egyes hobbikat értékel, nemcsak élményalapúan, hanem mentális egészség és identitásépítés szempontjából is:
Túrázás 10/10
Igazi kaptárélmény, mentális és fizikai dekompresszió. A természetben való mozgás nemcsak stresszcsökkentő, hanem mély kapcsolódást is lehetővé tesz önmagunkkal és másokkal. A lelked szempontjából az egyik legjobb dolog, amit csinálhatsz.
Kertészkedés, növénynevelés, gombászás 9/10
Valódi mindfulness élmény, amely segít szabályozni a paraszimpatikus idegrendszert. A flow-állapot elérése miatt is különösen értékes, ráadásul a természetes ritmushoz való kapcsolódás mélyen gyógyító hatású.
@nyiltosztaly
Millennial életközépi válság-hobbik és hogy pszichológusként egy tízes skálán hogyan értékelném ezeket. Először is érdekes, hogy az Y generációt már más motiválja, mint a korábbi X generációt. Amíg az X generáció ebben a korban megjelenő hobbijai — mint például a vitorlázás, a Harley-Davidson, a vadászat, a pálinkafőzés vagy a kézműves asztaloskodás — kompenzálnak, az elvesztett stabilitást siratják és a kiüresedett szerepekből menekülnek, az Y generáció esetében már narrativizálásról beszélünk: ők már pont azt a sosem volt stabilitást keresik (Bauman, 2000; Lachman, 2004). Nézzük, mennyi értelme van ezeknek a hobbiknak. Forráslista Batson, C. D. (2011). Altruism in humans. Oxford University Press. Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity Press. Csíkszentmihályi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. Frederick, C. M., & Morrison, C. S. (1996). Social physique anxiety: Personality constructs and exercise. Journal of Sport and Exercise Psychology, 18(1), 7-26. Fromm, E. (1955). The sane society. Rinehart. Han, B.-C. (2017). Psychopolitics: Neoliberalism and new technologies of power. Verso. Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169-182. Kox, M., et al. (2014). Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(20), 7379-7384. https://doi.org/10.1073/pnas.1322174111 Lachman, M. E. (2004). Development in midlife. Annual Review of Psychology, 55, 305-331. Turner, V. (1969). The ritual process: Structure and anti-structure. Aldine. Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420-421.♬ Exalt the King - Mr Kong
Szaunázás, jeges fürdő, légzőgyakorlatok 9/10
Stressztűrés, autonóm idegrendszeri szabályozás, kontrollélmény: minden klappol. A neurofiziológiai „reset” érzése különösen hasznos, csak arra kell figyelni, hogy ne forduljon át teljesítményfetisizmusba.
Állatmentés 9/10
Empátia-átkeretezés és kapcsolódás egy transzcendens, önzetlen térhez. Fontos, hogy az önzetlenség ne csapjon át önfeláldozásba, de ha jól szabályozott, ez az egyik legszebb hivatásos hobbi.
Maratonfutás 7/10
Élményt és önfegyelmet ad, sokaknak segít strukturálni a mindennapokat. Ugyanakkor nem mindenkinek működik, és gyakran kompenzálja a kiüresedett identitást vagy párkapcsolati problémákat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Saját podcast vagy önfejlesztő csatorna indítása 7/10
A reflexió és az önkifejezés terepe lehet, de könnyen átfordulhat performatív bölcsességbe. Akkor működik jól, ha nem a validáció a fő motiváció, hanem a belső munka.
Új tetoválás vagy piercing 6/10
Szimbolikus lezárásként integráltan segíthet életszakaszokat elengedni, de gyakran inkább a lázadás és a kontroll illúziójáról szól. Akkor működik, ha nem csak külső gesztus marad.
CrossFit 5/10
Stresszlevezetésnek kiváló, de ha egy nárcisztikus önképet erősít, akkor kontraproduktív. A testépítés és teljesítmény fókuszú sportoknál fontos az önismeret.
Oldtimer restaurálás 5/10
Kontrollélményt ad, státuszképző szerepe van, de viszonylag kevés belső munka társul hozzá. Inkább trófea, mint terápiás eszköz.
Kriptózás 3/10
A pénzügyi játék újraértelmezése nem identitásterápia. Bár intellektuálisan izgalmas, a belső ügyességet és érzelmi munkát nem helyettesíti.
Airbnb-zés 2/10
Igazi kapitalista spirituális csúcspont. Passzív jövedelemnek jó, de gyakran elfojtásként működik, nem valódi önismereti út.
Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot
A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek.
40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek -
Drágább, de környezetkímélőbb – mi áll a növényi élelmiszerek ára mögött? Hazai és globális trendek a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában!
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.