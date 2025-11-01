2025. november 1. szombat Marianna
18 °C Budapest
cigarettázó férfi
Egészség

Itt a végső tiltás a dohányosokra: már be is vezették, ők soha többet nem gyújthatnak rá

Pénzcentrum
2025. november 1. 14:07

A Maldív-szigetek november 1-jétől bevezette a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és használatát - tudósított a The Guardian.

Mohamed Muizzu elnök kezdeményezésére bevezetett intézkedés célja a közegészség védelme és egy dohánymentes generáció létrehozása - közölte az ország egészségügyi minisztériuma.

Az új szabályozás értelmében a 2007. január 1-jén vagy azt követően született személyek nem vásárolhatnak, használhatnak vagy kaphatnak dohánytermékeket a Maldív-szigeteken. A tilalom minden dohánytermékre vonatkozik, és a kiskereskedőknek kötelező ellenőrizniük a vásárlók életkorát.

Az intézkedés a szigetország 1191 apró korallszigetére látogató turistákra is érvényes. A minisztérium emellett fenntartja az elektronikus cigaretták és vaporizáló termékek behozatalára, értékesítésére, terjesztésére, birtoklására és használatára vonatkozó átfogó tilalmat, amely kortól függetlenül mindenkire vonatkozik.

A dohánytermékek kiskorúaknak történő értékesítése 50 000 rufiyaa (kb. 3200 dollár) büntetést von maga után, míg a vaporizáló eszközök használata 5000 rufiyaa (kb. 320 dollár) bírságot eredményez.

Hasonló generációs tilalmat javasolt az Egyesült Királyság is, amely még a jogalkotási folyamatban van. Új-Zéland - az első ország, amely ilyen törvényt vezetett be a dohányzás ellen - 2023 novemberében, kevesebb mint egy évvel a bevezetése után visszavonta a jogszabályt.
Címlapkép: Getty Images
0 HOZZÁSZÓLÁS
