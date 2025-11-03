Lehullt a lepel: ez a kapcsolat a földönkívüliek és a titokzatos üstökös között

A 3i/Atlas üstökös a harmadik ismert csillagközi égitest, amely áthalad Naprendszerünkön, de semmi rendkívüli nincs a viselkedésében - nyilatkozta Kiss László akadémikus az InfoRádióban, aki cáfolta a földönkívüli technológiával kapcsolatos álhíreket.

A történet július 1-jén kezdődött, amikor az Atlas égboltfelmérő program felfedezett egy halvány, mozgó égitestet a déli égbolton. Két nappal később már üstökösként azonosították, majd hamarosan kiderült, hogy nem a Nap körül kering, hanem a csillagközi térből érkezett. Ezért kapta a 3i/Atlas elnevezést, ahol a 3i azt jelzi, hogy ez a harmadik intersztelláris objektum, amit valaha felfedeztek.

Az üstökös október 29-én érte el napközelpontját. Kiss László, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója elmondta, hogy július közepén Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa felvetette annak lehetőségét, hogy az objektum idegen technológia lehet, ami hatalmas médiavisszhangot váltott ki.

A szakember határozottan cáfolta azokat az álhíreket, melyek szerint az üstökös manőverezne a Nap körül. "Az égvilágon semmi bizonyíték nincs rá, a 3i/Atlas teljesen követi a kiszámított pályáját" - hangsúlyozta. Október 31-én Arizonából ismét észlelték, és pontosan a várt pályán halad.

Az üstökös november közepétől már kisebb-nagyobb távcsövekkel is lefotózható lesz, decembertől pedig Magyarországról is észlelhető az Oroszlán csillagképben. A szakemberek már szeptember végén is pontosan ismerték a pályáját, és megállapították, hogy 60 km/másodperces sebességgel halad át a Naprendszeren.

A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban, így valószínűleg már milliárd évek óta bolyonghat a csillagközi térben.

Kiss László szerint az ilyen csillagközi objektumok felfedezése nem meglepő, hiszen a mi Naprendszerünkben is előfordul, hogy a Jupiter és a Szaturnusz gravitációs hatása csillagközi pályára térít üstökösöket. A modern égboltfelmérő programok pedig lehetővé teszik, hogy egyre többet fedezzenek fel közülük.

A szakember kiemelte, hogy a 3i/Atlas üstökös tudományos szempontból értékes lehetőséget kínál: "Most egy másik csillag anyagát távcsővel, távérzékeléssel, spektroszkóppal elemezni tudjuk. Ez a szegény ember csillagközi szondája - ha mi nem mehetünk oda, akkor ő jöjjön ide."

A színképelemzés kimutatta, hogy bár vannak különbségek a szén-dioxid-víz arányában a tipikus üstökösökhöz képest, ezek magyarázhatók. Egy friss tanulmány szerint az üstökös valószínűleg milliárd éveket töltött a csillagközi térben, ahol a galaktikus kozmikus részecskék átalakították a külső 10-15 méteres burkát.

"Az üstökösökre vonatkozó klasszikus tudásunknak minden eszköze megvan arra, hogy megmagyarázza az Atlas üstökös megfigyelt paramétereit. Félnivalónk tehát nincsen" - zárta nyilatkozatát Kiss László, határozottan cáfolva az idegen technológiával kapcsolatos elméleteket.