A tudós emberi sejteket emel ki a folyékony nitrogén tárolásból
Egészség

Szép kis summa ütheti januártól a magyar donorok markát: a minimálbér kétszeresét is megkaphatják

Pénzcentrum
2025. november 5. 19:44

Januártól a minimálbér kétszeresét kaphatják a petesejt donorok, jelentette be Takács Péter egészségügyi államtitkár a Magyar Kórházszövetség rendezvényén. A parlament előtt lévő törvényjavaslat célja, hogy Magyarországon is elérhetővé váljon a kompenzált petesejt-adományozás.

A petesejt donorok januártól kompenzációs díjban részesülhetnek - ismertette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Kórházszövetség őszi konferenciáján. Az államtitkár a választásokig tervezett egészségügyi feladatok között kiemelte, hogy a parlament már tárgyalja azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné a fizetett petesejt-adományozást 2024 januárjától. Jelenleg is létezik petesejt-adományozás, de pénzbeli ellenszolgáltatás elfogadása tiltott - írta a Népszava.

A tervek szerint a hormonkezeléssel járó, esetenként fájdalmas, altatásban végzett beavatkozásért a mindenkori minimálbér kétszeresét fizeti majd az állam a donoroknak.

Most van a Parlament előtt az erről szóló törvényjavaslatom, és ha ezt elfogadják, utána kihirdetjük a végrehajtási rendeleteket és többé nem kell a magyar hölgyeknek Brnoba menni donorpetesejtért

 - fogalmazott az államtitkár.

Fordulat a magyar meddőségkezelésben: januártól engedélyeznék a petesejt-donációt
2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.

Takács sikerként értékelte a meddőségkezelés 2017-es államosítását, kiemelve, hogy azóta két és félszeresére nőtt a meddőségkezelési ciklusok száma, a kezelések eredményeként született gyermekek száma pedig megduplázódott. Pozitív fejleményként említette, hogy már nemcsak férfi ivarsejtek, hanem petesejtek lefagyasztására is van lehetőség. Ez jelenleg költségtérítéses szolgáltatás, de orvosi indikáció esetén - például daganatos betegség miatti kezelés előtt - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza a beavatkozást.

A folyamatban lévő CT- és MR-ellátás államosításával kapcsolatban az államtitkár optimistán nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy a változtatások minden érintett, különösen a betegek érdekeit szolgálják. Elismerte, hogy a gépcsere miatt átmenetileg előfordulhatnak fennakadások, de ezek áthidalására az Országos Kórházi Főigazgatóság mobil CT-berendezéseket telepít a nagyobb betegforgalmú helyekre. "Kérjük a betegek és kollégák türelmét is, de amikor a gépcsere megtörténik, azzal mindannyian nyerni fogunk" - mondta.

Az államtitkár bejelentette, hogy a kormányzat azonnali intézkedésként 7,5 milliárd forintot csoportosított át a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok várólistáinak csökkentésére. Felkérte az intézményvezetőket, hogy szervezzenek plusz műszakokat, amelyek költségeit ebből a keretből fedezik. További 20 milliárd forintot fordítanak az ultrahang-vizsgálatok díjának emelésére, ami a szolgáltatók számára is gazdaságosabbá teszi e vizsgálatok elvégzését. Takács arra is kérte az intézményvezetőket, hogy rendszeresen ellenőrizzék az ultrahang-időpontok elérhetőségét az E-térben.

Az államtitkári előadást megelőzően Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke súlyos szakemberhiányra hívta fel a figyelmet. A kamara adatai szerint 14 ezer szakápoló hiányzik a betegágyak mellől, ami már az ellátás biztonságát veszélyezteti. A felnőttápolók közül 7000-en nyugdíj mellett dolgoznak vagy közel állnak a nyugdíjkorhatárhoz. A MESZK elnöke különösen kritikusnak nevezte a helyzetet az intenzív osztályokon és műtőkben, figyelmeztetett, hogy egyes intézmények működésképtelenné válhatnak. A helyzetet súlyosbítja, hogy növekszik az 50 év feletti szakdolgozók aránya, miközben tavaly több ezerrel csökkent az aktív dolgozók száma, és nem érkeznek fiatalok a rendszerbe.

Címlapkép: Getty Images
