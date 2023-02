Sokkoló hír a Pfizerrel oltottaknak: tényleg van kapcsolat a vakcina és a szívkárosodás között?

Ismét eltelt egy hét és a Pénzcentrumon rengeteg izgalmas hír jelent meg. Ezekből szemezgettünk nektek!

Túl korai volt a fordulatot emlegetni? Ekkor zuhanhatnak be az albérletárak Magyarországon

Az ingatlanpiac már lassulásnak indult, de mit okozhat mindez a kiadó ingatlanok piacán? Erre a kérdésre kereste a választ a pénzcentrum, és mint kiderült, a szakértők szerint mindaddig nem jöhet komoly fordulat, ameddig a lakáshitelek kamatai az egekben vannak. Ugyanakkor az eladó ingatlanok árainak mérséklődése, illetve a növekvő mértékű alku lehetősége egyre vonzóbbá teszi az ingatlanbefektetést is, így a kiadó ingatlanok kínálatának bővülésére is lehet számítani, ami az árakat is lejjebb tolhatja. Megtudtuk azt is, hogy melyek Budapest legolcsóbb és legdrágább kerületei.

EZ IS ÉRDEKELHET Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki felújítana: elment az esze a barkácsboltoknak? 2022. januárja óta a csempe ára 65 százalékkal emelkedett, de a laminált parketta is 50 százalékkal került többe idén januárban, mint egy évvel korábban.

EZ IS ÉRDEKELHET Magyarországot is letarolhatja egy pusztító földrengés? Ezek a legveszélyeztetettebb területek itthon „Nincs két egyforma földrengés” – mondja Dr. Harangi Szabolcs, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója, akit a Pénzcentrum a közelmúltbeli törökországi földrengés okairól, tapasztalatairól kérdezte.

2023-ban érkezik a feketeleves: készülhetünk a tömeges elbocsátásokra?

Valóban várható némi átrendeződés az építőipari munkaerő piacán, de tömeges elbocsátások azért vélhetően nem lesznek - ezt mondták a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők, mikor a Lázár János és az ÉVOSZ elnöke által meglehetősen borúsra festett jövőképről kérdeztük őket. A szakemberek egymástól függetlenül is azt mondták: talán nem is fog ártani a szakmnak némi vérfrissítés, mert ez még olcsósodást is hozhat az eszetlenül elszállt drágulás közepette.

EZ IS ÉRDEKELHET Sok helyen annyira leromlott a vasút, hogy egyes termelőképes térségekben nem megfelelő a szolgáltatás Ameddig a vasút nem kerül megfelelő kondícióba addig sosem lesz megfelelő partner a menetrendegységesítésben és nem tudja betölteni azt a célt, hogy a szállítás gerince legyen.

EZ IS ÉRDEKELHET Válaszút előtt állnak a magyar idősek: súlyos döntést kell hozni a nyugdíjemelés után A magyar idősek pénztárcájához nem volt kedves az utóbbi időszak, egyre fontosabb tehát az is, milyen kondíciók között vezetik megtakarításaikat.

Rossz hír a Pfizerrel oltottaknak: tényleg kapcsolat lehet a vakcina és a szívkárosodás között?

Már csaknem három év telt el, amióta a WHO 2020. március 11-én világjárvánnyá nyilvánította a Covid19-járványt. Azóta számos tanulmány született arról, mik lehetnek a fertőzés hosszútávú következményei, kire lehet különösen veszélyes maga a vírus, vagy akár az azóta kifejlesztett vakcinák. Bár mára a pandémia sokkal kezelhetőbbé vált, a küzdelem és a kutatás még nem ért véget, folyamatosan nyernek bizonyítást új információk a SARS-CoV-2 kapcsán.

EZ IS ÉRDEKELHET Így győzik le a horror üzemanyagárakat az élelmes magyarok: sokan váltottak, a számok nem hazudnak A vonatokon egy év alatt több mint 6 millióval nőt az utasszám, a buszokat 10 millióval több utas választotta 2022 harmadik negyedévében, mint egy évvel korábban.

Tényleg kinyírja a vidéki lakáspiacot a rettegett akkumulátorgyár? Itt az igazság!

Mióta felizzottak a kedélyek a debreceni akkumulátorgyár-fejlesztés kapcsán, a tiltakozók részéről rendre előkerül az is, hogy egy ilyen fejlesztés rossz hatással van a helyi lakáspiacra. A Pénzcentrum a Samsung gödi akkumulátorgyára kapcsán tett kísérletet arra, hogy kiderítse, igazak lehetnek-e az ingatlanpiacra vonatkozó félelmek.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezzel az egyszerű trükkel foglalhatsz fillérekért szállást a hazai, kölföldi szállodákba Habár messze még a nyár, aki igazán előrelátó, az lassan lefoglalja már a nyári nyaralását, pláne, hogy izzanak az first minute ajánlatok.

EZ IS ÉRDEKELHET Így spórolnak a Lidl, Spar kasszáinál az élelmes magyarok: csak a legcselesebbeknek sikerülhet Nincs könnyű dolga annak, aki ki akarja játszani az évtizedek óta nem látott inflációt Magyarországon.

Vloggerkedéstől a 100 milliós bizniszig: őszintén vallott pénzügyeiről Zsozéatya és Osváth Zsolt

Vállalkozást indítani a jelenlegi gazdasági helyzetben komoly kihívás, nem beszélve a vendéglátóiparról, ami a koronavírus miatt az elmúlt éveket is megszenvedte. Hatalmas versenyelőnyt jelenthet viszont, ha egy ismert személy, például egy YouTube tartalomgyártóról, egy influenszerről van szó, hiszen ők már kiépítették azokat a csatornákat, ahol marketingelni tudják a vállalkozásukat. De mielőtt azt gondolnánk, hogy nekik más dolgunk nincs, mint kilapátolni a pénzt egy újabb bizniszből, érdemes megnézni a CashTag legújabb adását, ahol a YouTube-ról, a vendéglátás piacára lépő Osváth Zsolt és Zsozéatya vallanak őszintén arról, hogyan indították be az üzleteiket, és hogyan alakulnak a bevételeik azóta.

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb változás jön a napelemeknél: lépnie kell a kormánynak, ennek sok háztulaj fog örülni Heteken belül megváltozhatnak a lakossági napelemek esetében a visszatáplálás szabályai. De vajon mit is várhatunk, és továbbra is érdemes-e belevágni a telepítésbe.

Újabb nyugdíjkorhatár-emelés jöhet Magyarországon? Közel az összeomlás, lépni kell

Lassan evidencia, hogy az előregedő társadalom, a népességfogyás és a várható élettartam növekedése gyengítik a most is roskadozó állami ellátórendszert. Bár a kedd délután az Eurostat által publikált adatokból az is kiderült, hogy csupán az aktív korúak és az ellátottak arányát nézve messze nem hazánkban a leginkább drasztikus a helyzet, a képet árnyalja, hogy a magyar nyugdíjrendszer éppen erre az arányra épül, ezért az arányszám eltolódása szinte borítékolhatóan komoly problémákhoz vezet majd.

EZ IS ÉRDEKELHET Osztrák árak a magyar topéttermekben: ennyibe kerül egy luxusvacsora Budapesten és Bécsben Lassan tényleg megfizethetetlen lesz egy éttermi ebéd vagy vacsora: mi a helyzet a fine dining éttermek esetében?

EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas pofont kapnak a magyar dolgozók: hiába a béremelés, sokaknak kophat fel az álla Spórolni kezdtek a magyar családok, miután a reálbérek újabb öt százalékot csökkentek a tavalyi év utolsó hónapjában.

Egyre több magyar nyugdíjas költözne a mediterrán álomszigetre: ennyi egy lakás, fűteni sem kell

Talán sokan hallottak már róla, de csak kevesen ismerik igazán a Földközi-tenger közepén fekvő szigetcsoportot, Máltát, holott évről évre egyre több magyar fedezi fel magának. Ennek ellenére egészen megosztó: vagy nagyon szereti valaki ezt az egyedi milliőt, amit a sziget áraszt, vagy nagyon nem. Az élet, a mentalitás és a nyelv furcsa keveréke itt a dél-olasz, az arab és a brit hatásoknak. Kifejezetten szolíd árakon nyaralhatunk, persze ez függ igényeinktől is, és nem meglepő módon pár kint élő és dolgozó magyarral biztosan össze fogunk futni, hiszen rengeteg honfitrsunk él Máltán. De nem csak dolgozni mennek, hanem már vannak, akik a nyugdíjas éveiket is ebben a mediterrán környezetben képzelik el, ennek egyik legfőbb oka, hogy a fővárosi és a balatoni ingatlanárak utolérték a máltai lakásárszínvonalat. A sziget feltérképezésében Hangya Edina, a Máltai Idegenforgalmi Hivatal vezetője volt a segítségünkre.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyien fagytak halálra Magyarországon egyetlen hónap alatt: hiába enyhe az idő, sokkolóak a számok Hiába az enyhe tél, január közepe és február közepe között 75 ember fagyott halálra Magyarországon. A tavaly ősz óta a kihűléses esetek száma 173-ra emelkedett.

Tízezernyi magyar készülhet a legrosszabbra 2023-ban: ők biztosan elveszíthetik a munkájukat

Magyarország kifejezetten jól szerepel a világranglistán, ami a munkanélküliség mértékét illeti. Ha bejönnek az előrejelzések, a rátánk 3,8 százalékra növekedhet, ami a világ legjobb 20 adata között lenne. Viszont ez is növekedés lenne, hiszen 2022-ben 3,6 százalékponton állt. A számokat ismerve ez azt jelentené, hogy mintegy 15 ezer munkanélkülivel lenne átlagosan több Magyarországon, mint 2022-ben. Persze az előrejelzéseket egészen sok minden megzavarhatja, az olyan monetáris lépéseknek, mint például a súlyos alapkamat-emelés még komoly munkaerőpiaci következményei is lehetnek hosszú távon.

EZ IS ÉRDEKELHET Nevetségesen olcsó úti cél 2023 nyarára: még csak kevés magyar ismeri ezeket a vidékeket Olyan nem éppen szokványos úti célokat gyűjtöttünk egybe, ahol napi pár ezer forintból kijön a szállás és az étkezés is

Milliókat ér ez a kártya, nálad is lapulhat otthon: megőrültek a gyűjtők, mindenki ezeket keresi

Évek óta hódítanak a sportkártyák Magyarországon, aki pedig már gyerekkorában elkezdte gyűjteni őket akár többmilliós vagyonon is ülhet úgy, hogy észre se veszi. Egyes kártyák ugyanis akár egy lakás árát is érhetik, így nem csoda, ha felcsillan a szemünk, amikor eszünkbe jut, hogy gyerekként mi is gyűjtöttük ezeket a lapokat. A Pénzcentrum most annak járt utána szakértők segítségével, hogy vajon tényleg lehetséges-e Magyarországon meggazdagodni a sportkártyák gyűjtésével, és ha igen, akkor merre érdemes elindulni. Mint az egyik legnagyobb aukciós portáltól megtudtuk, nem példa nélküli, hogy 100 ezer forint feletti összegért kel el egy-egy gyűjtemény, de volt olyan Pokémon-kártya, amiért több mint 400 ezret fizettek Magyarországon.