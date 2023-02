Tényleg kinyírja a vidéki lakáspiacot a rettegett akkumulátorgyár? Itt az igazság!

Mióta felizzottak a kedélyek a debreceni akkumulátorgyár-fejlesztés kapcsán, a tiltakozók részéről rendre előkerül az is, hogy egy ilyen fejlesztés rossz hatással van a helyi lakáspiacra. A Pénzcentrum a Samsung gödi akkumulátorgyára kapcsán tett kísérletet arra, hogy kiderítse, igazak lehetnek-e az ingatlanpiacra vonatkozó félelmek.

Mióta áll a bál a Contemporary Amperex Technology (CATL) debreceni akkumulátorgyár-beruházásával kapcsolatban, a tiltakozók részéről ellenérvként rendre előkerül az is, hogy egy ilyen fejlesztés rossz hatással van a helyi lakáspiacra, példaként pedig a Samsung gödi akkumulátorgyárát hozzák fel. A Pénzcentrum kíváncsi volt, mi igaz ebből. Elemzésünkhöz a NAV hivatalos tranzakciós adatait, illetve a KSH települési adatbázisát vettük alapul, hogy megtudjuk, hogyan változtak a lakásárak a gödi beruházás szomszédságában. Mielőtt azonban előre szaladnánk, szükség van a helyismeretre. Nos, mint az az alábbi térképrészleten is látható, a Samsung SDI Magyarország Zrt. akkumulátorgyára Göd városmagjától messze, az M2-es (E77) autóút mellett található, közvetlen szomszédságában, a néhány utcát felölelő Újtelep városrész, picivel messzebb pedig Alsógöd néhány utcája van.

A helyismerethez persze érdemes kitérni röviden a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyárára is. A helyszínen 2001 óta van jelen a koreai gyártó leányvállalata, és az eredetileg 94 ezer m2-es üzemépületben egészen 2014-ig képcsövek gyártásával foglalkozott. A helyszín 2017-ben került újra a figyelem középpontjába, amikor a cég ide álmodta meg az elektromos autókhoz akkumulátorokat gyártó európai üzemét. A Samsung gyorsan megkapta az állam áldását és támogatását is a projektre, és a 230 ezer m2-re növelt épületben (ez valószínűleg nem az épület alapterülete, hanem a többszintes épület üzemterülete) egy ideje már megy az akkumulátorcellák gyártása és az akkucsomagok összeszerelése. A biznisz annyira megy, hogy évek óta tervben van a gyár bővítése, épp mostanában hagyta jóvá a Pest megyei katasztrófavédelem, hogy a gödi Samsung-gyár „veszélyes tevékenységet” végezzen az üzem bővítése során létrejött épületrészekben.

Mielőtt elragadna minket is az akkumulátorgyárak közmeghallgatásain és a tüntetéseken uralkodó hangulat, nézzük meg, hogy lakáspiaci szempontból milyen tényezők is játszhatnak szerepet egy akkumulátorgyár-fejlesztés kapcsán, az árszínvonal alakulását illetően. Nos, mindenképp negatív tényező, hogy egy ilyen gyár meglehetősen hangos, a közvetlen közelében lakók panasza így érthető. Negatív tényező lehet az is, bár ez nem egyértelmű, hogy valójában szennyezi-e a környezetet a gyár, a félelmek viszont mindenképp valóságosak, amely elriaszthatja a vevőket a piacról, és szűkíti az eladók mozgásterét. A pozitív oldalon pedig mindenképp meg kell említeni az üzem munkahelyteremtési képességét, illetve azt is, hogy egy ekkora gyárból a település is komolyan profitál az adóbevételeken keresztül, amit egyéb fejlesztésekre, például infrastrukturális beruházásokra fordíthatnak, ezek pedig egyértelműen értéknövelő hatásúak.

Göd alapvetően kedvelt és ideális adottságokkal rendelkező település. A kötöttpályás közlekedést előnyben részesítők körében kifejezetten népszerű, a csendes és hangulatos Duna menti városra az M2-es út bővítése óta az autós közlekedést preferáló ingázók sem panaszkodhatnak, gyors és problémamentes a fővárosba jutás

- fogalmazott a Pénzcentrum megkeresésére Szarvas Dávid, a Duna House Göd ingatlaniroda franchise partnere és irodai csoportvezetője.

Mennyire vonzó település Göd?

Mielőtt rátérnénk a lakáspiaci adatokra, érdemes egy pillantást vetni arra is, mennyire vonzó település Göd. Nos, a belügyminisztérium lakosságnyilvántartó adataiból, ami az állandó lakosnak bejelentettek számát mutatja minden évben, jól látszik, hogy Göd nem épp az elnéptelenedő települések sorát bővíti Magyarországon. Sőt, a statisztikák azt mutatják, hogy 2017 óta folyamatosan emelkedik a lakosságszám.

Összehasonlítva Göd lakosságszámának alakulását a szomszédos települések lakosságszámának változásával az is megállapítható, hogy miközben a Samsung akkumulátorgyárának helyet biztosító településen egyértelműen növekszik (1-2%-os növekedés évente), addig Sződligeten jóval visszafogottabb a növekedés, Dunakeszin pedig stagnálás, enyhe csökkenést mutatnak a statisztikák.

Göd, köszönhetően a jó kötöttpályás és közúti közlekedésnek, az agglomerációs kiköltözési hullám egyik nyertese, a település ingatlanpiacát leginkább ez a jelenség formálta az elmúlt években. Az, hogy mi számít preferált lokációnak, természetesen függ az egyéni elvárásoktól és lehetőségektől, tapasztalataink alapján általánosságban a Duna part és a vasút közé eső terület (nem közvetlen vízparti és a vasútállomás könnyen megközelíthető) számít Göd legfelkapottabb részének

- fogalmazott a Pénzcentrum megkeresésére Zagyva Katalin, az OTP Ingatlanpont Kft. vezető értékesítési tanácsadója.

Hogyan alakult a lakóingatlanok ára Gödön?

A népességszám alakulása Gödön tehát pozitív, amely jellemzően magával húzza a lakáspiaci mutatókat is: egy haldokló településen nyilvánvalóan esnek (jobb esetben stagnálnak) az árak, míg egy fejlődő településen emelkedő trend bontakozik ki, legalábbis egészséges piaci viszonyokat és konjunktúrát feltételezve. Nos, Göd esetében sincs ez máshogy, az Eltingától kapott adatok ugyanis azt mutatják, hogy erőteljes az árszínvonal emelkedése.

A 2008-ban eldurranó válság ugyan elhúzódó stagnálást produkált, 2015-ben viszont magára talált a piac, amelyet az erőteljes árnövekedés reprezentál. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy bár a lakóingatlanok fajlagos árának emelkedése 2022-ig a Pest megyei átlag felett teljesített, a tavalyi évben azonban csökkent a lendület, és a megyei átlag megelőzte a gödi árszínvonalat.

Összehasonlításként érdemes még megnézni a két szomszédos település fajlagos árainak változását is. Míg a közel dupla akkora méretű Dunakeszi fajlagos átlagárai egy nagyságrenddel magasabban vannak, mint Gödön, addig a fele akkora Sződligeten hozzávetőlegesen lefelé van ugyanekkora eltérés az átlagárakban. Mindez jól mutatja azt is, hogy az infrastrukturális fejlettség egyértelműen meghatározhatja egy adott vidéki város árszínvonalát.

Persze ez csak a nagyátlag, így kíváncsiak voltunk arra is, mi a helyzet azokban a városrészekben (Göd-Újtelep, illetve Alsógöd néhány utcája), amelyek az akkumulátorgyár közelében fekszenek. Mert hiába prosperál jól egy egész város ingatlanpiaca, ettől még lehetnek olyan lokációk, amelyek adott esetben bőven alul teljesítenek. Nos, Göd esetében például sokatmondó adat, hogy a KSH nemrég megjelent kiadványa, azaz az ’Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021’ adatsora szerint gyakorlatilag tetszhalott állapotban van a Samsung-gyár környéke.

A KSH adatbázisa ugyanis csak azokat az utcákat listázza, amelyekben adott évben minimum 3 tranzakció volt, és a Pénzcentrum vizsgálata alapján se Göd Újtelep városrészén, se Alsó Göd érintett utcáiban nem adtak el ennyi lakóingatlant évente, 2005 óta egyetlen évben sem.

Mit mondanak a helyi ingatlanosok?

Természetesen a nyers statisztikákon túl kíváncsiak voltunk a helyismerettel rendelkező ingatlanos szakemberek véleményére is. Megkeresésünkre a 2020-ban megnyílt gödi Duna House iroda osztotta meg tapasztalatait. Mint írták, "a településen egyre többen kötnek megbízást otthonuk eladására, közöttük vannak, akik a gyár felépülését, bővítését jelölték meg a költözés okaként. Göd Újtelep városrésze a gyár közvetlen szomszédságában található, ahol a gyárból kiszűrődő zaj és fény zavaró lehet a lakók számára, emiatt egyre több házra kerül ki az eladó tábla ezen a területen."

A jellemzően régebbi házakból és állattartó gazdaságokból álló városrész a befektetők számára rejt lehetőséget, hiszen az elérhető telkek mérete és az építési szabályozás lehetővé teszik, hogy akár kétszintes, nagyobb alapterületű épületek, munkásszállók épüljenek a gyár közvetlen közelébe. A gyár bővítésével, az építkezés megkezdése után várhatóan megugrik majd a nagyobb, munkásszállóvá alakítható épületek, illetve építési telkek iránti kereslet ezen a területen, hiszen jelenleg Vácról és a XIII. kerületi munkásszállókról, buszokkal utaztatják a külföldi munkavállalókat

- tette hozzá Szarvas Dávid irodai csoportvezető, aki azt is hozzátette, hogy vevői oldalról a 2022-es év második felétől országosan fokozatos lassulás érezhető, a hitelkamatok emelkedése és a gazdasági bizonytalanság visszavetette a vásárlási kedvet, és ez Gödön is tapasztalható. "A debreceni akkumulátorgyár körüli sajtóvisszhang érezteti hatását Gödön is, többször előfordult az utóbbi időben, hogy az érdeklődők rákérdeztek az adott ingatlan és a gyár közötti távolságra" - fogalmazott a szakember.

Természetesen vannak olyan érdeklődők, akik az akkumulátorgyár adta munkalehetőség miatt választják a települést, de az előző év végéhez hasonlóan, idén januárban is visszafogott aktivitással találkoztak kollégáink, ugyanakkor februárban élénkülni látszik a kereslet a használt és az újépítésű ingatlanok piacán is

- sorolta a jelenlegi piaci trendeket Szarvas Dávid, és összegzésként azt is hozzátette, hogy a gyár ingatlanpiaci hatásai Göd egyéb területein kevésbé érezhetőek, Újtelepen kívül talán Göd Oázis elnevezésű városrészének bizonyos területein tapasztalható az érdeklődés csökkenése.

Itt főként újépítésű ingatlanok találhatóak, azonban a gyárhoz közelebbi utcák, ahonnan a házak ablakaiból a gyárra nyílik kilátás, kevésbé keresettek. Itt óvatosabban nézelődnek az érdeklődők, és volt olyan beruházó is, aki a gazdasági helyzet és a gyárhoz közeli lokáció miatt inkább bele sem vágott az építésbe

- zárta gondolatait a DH helyi képviselője.

Zagyva Katalin kiegészítésként még azt is hozzátette, hogy Göd ipari területe - hasonlóan más településekhez - nem az otthonkeresők által leginkább preferált lokáció, de mivel ipari létesítmények már korábban is voltak a területen, ez már a gyárépítés előtt is jellemző volt. A gyárépítés kapcsán a legszembeötlőbb ingatlanpiaci változás tapasztalataink alapján a lakásbérleti díjak drasztikus emelkedése.

A gyárban dolgozó, más településekről vagy külföldről érkező munkások jellemzően a gyár környékén keresnek letelepedési vagy szállás lehetőséget és az átlagos bérleti díjnál akár jóval magasabb összegért is bérelnek többedmagukkal családi házakat

- írta megkeresésünkre zárszóként az OTP Ingatlanpont Kft. vezető értékesítési tanácsadója.

Lokáció, lokáció, lokáció; és kártérítés...

A lakosságszámra, illetve az ingatlanpiacra vonatkozó adatok alapján tehát azt nem lehet kijelenteni, legalábbis Göd esetében biztosan nem, hogy egy akkumulátorgyár bedönti az adott város lakáspiacát. Sőt! Az elérhető adatok alapján úgy tűnik, hogy Göd lakáspiaca követte az erőteljesen felfele ívelő régiós trendet, de kétségtelenül vannak olyan mikro-lokációi a településnek, amelyekre valóban negatív hatást gyakorolhatott a fejlesztés. Ugyanakkor ez igaz mindennemű fejlesztésre, legyen szó gyárberuházásról, szociális bérlakásokról, vagy bármilyen közületi intézményről, az egyértelműen hatást gyakorol az adott lokáció ingatlanpiacára is. Ilyen alapon sehol, semmilyen beruházást nem lehetne eszközölni.

Kérdés persze, hogy ilyen esetekben jogosultak lehetnek-e az érintett ingatlantulajdonosok kártérítésre. A Pénzcentrumnak név nélkül nyilatkozó ingatlanjogász például elmondta, hogy van erre precedens, de összességében az ilyen ügyek meglehetősen bonyolultak, megannyi változóval. „Alapvetően a magyar jog alapján sem kizárt, hogy egy adott fejlesztéssel hátrányosan érintett ingatlanok tulajdonosai kártérítési igényt érvényesítsenek azon az alapon, hogy az új épület, illetve annak működése során fellépő hatások miatt a saját ingatlanuk értéke csökkent. Erre az irányadó joggyakorlat alapján még olyankor is van lehetőség, ha az építtető egyébként minden, a tevékenységére irányadó jogszabályi és hatósági előírást betartott (így például az építési szabályoknak és építési engedélynek megfelelően építkezett, a környezetvédelmi határértékeket betartja)” – fogalmazott a szakjogász.

Az ilyen jellegű ügyekben a károsultak legtöbbször a magyar polgári jog azon szabályára hivatkoznak, amely szerint a tulajdonos (építtető) a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Ezekben a perekben a bíróság által eldöntendő egyik legfontosabb kérdés általában az, hogy az adott magatartás (fejlesztés) „szükségtelen” zavarást valósít-e meg

- tette hozzá a szakjogász, aki szerint „ilyenkor a bíróság az összes körülmény mérlegelésével dönt, így a végkimenetel nagyban függ az adott fejlesztés sajátosságaitól: előfordulhat például az is, hogy valamilyen speciális jogszabályi rendelkezés a kártérítési igény érvényesítését kizárja, és az sem ritka, hogy a felek a fejlesztés megkezdése előtt külön megállapodásban rendezik az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiket.”

(A nyitókép illusztráció!)