Vloggerkedéstől a 100 milliós bizniszig: őszintén vallott pénzügyeiről Zsozéatya és Osváth Zsolt

Vállalkozást indítani a jelenlegi gazdasági helyzetben komoly kihívás, nem beszélve a vendéglátóiparról, ami a koronavírus miatt az elmúlt éveket is megszenvedte. Hatalmas versenyelőnyt jelenthet viszont, ha egy ismert személy, például egy YouTube tartalomgyártóról, egy influenszerről van szó, hiszen ők már kiépítették azokat a csatornákat, ahol marketingelni tudják a vállalkozásukat. De mielőtt azt gondolnánk, hogy nekik más dolgunk nincs, mint kilapátolni a pénzt egy újabb bizniszből, érdemes megnézni a CashTag legújabb adását, ahol a YouTube-ról, a vendéglátás piacára lépő Osváth Zsolt és Zsozéatya vallanak őszintén arról, hogyan indították be az üzleteiket, és hogyan alakulnak a bevételeik azóta.

Az elmúlt években évről évre romlott az újonnan alakuló cégek túlélési aránya, és úgy tűnik, ezen a helyzeten a koronavírus járvány még tovább rontott - derült ki egy korábbi elemzésünkből. A 2020-as évben regisztrált 5 éves túlélési arány – amely azt mutatja, hogy a 2015-ben alapított cégek hány százaléka működött 2020 végéig – csupán 72 százalékos volt. Magyarul 10 újonnan induló vállalkozásból legalább 3 elhullik még az alapítása utáni első 5 éven belü, a 10 éves túlélési esély pedig mindösszesen 46 százalékos.

Ezen az arányon a jelenlegi gazdasági helyzet sem valószínű, hogy sokat javíthat, mindenesetre a kezdő vállalkozókat a jelenlegi körülmények sem riasztják el. Jól példázza ezt a vendéglátás piacára lépő Osváth Zsolt és Zsozéatya története is, akik most őszintén beszéltek a Pénzcentrumnak a nehézségekről, és számos tévhitet is eloszlattak. Sokan azt gondolják, hogy az ismert magyar tartalomgyártóknak csak hátra kell dőlni, és az ölükbe hullik a pénz, pedig ez korántsem így van.

Osváth Zsolték teljesen lenullázták magukat

A gáz- és a villanyszerelésen kívül mindent maguk csináltak a belvárosi bisztrójukban, ezzel rengeteg pénzt spóroltak - mesélte a Osváth Zsolt, amikor az Unicorn Bistro nevű, Zsenyei Patrikkal vállalkozásáról kérdeztük.

Mint elmondta, aki a budapesti belvárosban nyitna vendéglátóhelyet, annak legalább 15 millió forint kezdőtőkével kell számolnia. Ez olyan 22 millió lett volna, ha a belsőépítészeti dolgokat nem ők csinálják, befektetőjük nem volt, nem hitt senki abban, hogy az unikornis-tematika működhet - magyarázta a Való Világból ismertté vált YouTube-er.

Patrikkal összeültünk, kiszámoltuk, van ennyi pénzünk, és lenulláztuk magunkat. Mi úgy nyitottuk meg ezt a helyet, hogy másfél-két hónapig még tudjuk üzemeltetni, ha nem jön be egy ember akkor is, onnantól kezdve viszont utca, autót eladunk, házat eladunk, mindent. Nullára vertük magunkat

- emlékezett vissza.

A bisztó megnyitásakor arra számítottak, hogy a COVID-korlátozások végével az emberek kiözönlenek majd az utcára, és keresni fogják a jó helyeket, ők pedig az közöségi médiás ismertségükkel be tudják vonzani őket. A számítás bejött: négy-öt hónap alatt megtérült a befektett összeg, azóta is folyamatosan működik az étterem, este és hétvégén javarészt teltházzal.

A hitelben nem hiszek, én úgy nőttem fel, hogy azt láttam, hogy folyamatosan a szüleim hitelben, adósságban vannak. Jönnek ezek a gyorshiteles beszedő emberkék hozzánk foglalni, el kellett dugni a lakásból a tévét

- magyarázta arra a kérdésünkre, hogy miért nem vettek fel kölcsönt a vállalkozás beindításához. A beszerzési árak kapcsán elmondta, hogy 2021 óta gyakorlatilag duplázódtak, de ő még nem akar emiatt árakat emelni, ameddig tudják, a profit kárára fedezik a drágulás költségeit. Ameddig a végén kijön a számla nullára, ki tudtak fizetni mindenkit, addig nem aggódik, ott van a médiavállalkozása, abból meg tud élni - sorolta.

Elismerte, egy év alatt valóban 100 millió forint volt a bevételük, de ez messze nem tükrözi azt, hogy mennyi volt a tényleges haszon a cégből. Most Osváth Zsolt elárulta: minden hónap végén nagyjából 8-10 millió forint pluszban zárnak.

A kezdet nem volt egyszerű, komoly kihívás volt megtalálni a megfelelő beszállítókat, példaként egy húsost említett, akit "sztárolnak a séfek, közszereplők", őket viszont csúnyán átverték az áru minőségével, ahogyan a zöldséges is lehúzta őket. Azóta sikerült megtalálni a legjobb beszállítókat, az induló cégekből egyedül a szódás maradt meg.

Ha úgy gondolod, hogy van fölösleges időd, baráti kapcsolatod, párkapcsolatod, családi kapcsolatod, amit be tudsz áldozni, akkor hajrá, menj a vendéglátásba!

- tanácsolta a kezdő vállalkozóknak. Viszont bármit is akar valaki csinálni, érdemes mielőbb belevágni, mert lehet, hogy jövőre például teljesen felfordul a világ, méginkább felmennek az árak.

Faputriból indult az egyik legmegosztóbb figura

Zsozéatya 2016 környékén kezdett streamelni a "faputriból", amit akkoriban bérelt: már akkor elhatározta, hogy lesz egy vendéglátóhelye és egy saját energiaital-márkája. Úgy látja, hogy aki ma vállalkozásra adja a fejét, az nagyon nehéz helyzetben van:

Ahogyan felépül egy vállalkozás, az kívülről tök jól hangzik, de belülről az ember 0-24-ben dolgozik, és olyan tételekkel fizet érte, amik sokkal drágábbak, mint a pénz

- magyarázta a Pénzcentrumnak. Ők is nagy lelkesedéssel indultak az NBER Bárral, de teljesen laikusként kapcsolódtak be a vendéglátásba. Ugyan leültek beszélni olyan válalkozókkal, akik régóta a szakmában vannak, de azzal sem lettek sokkal beljebb:

Tudod milyen ez, mint amikor egy gimnazista fiú meséli a 13 éves öccsének, hogy hogyan kell baszni. Vannak elképzeléseid, de ott szembesülsz a problémákkal.

A költségek kapcsán nem akart pontos számot mondani, de ha valaki ma akarna belevágni a vendéglátásba, annak 50 és 100 millió forint közötti összegre van szüksége szerinte. Mint kifejtette, az NBER Bárban öt tulajdonos van, közösen finanszírozták az indulást, hitelt nem vettek fel. Felidézte, hogy amikor elkezdett streamelni, akkor nem állt jól anyagilag, ezért is ódzkodik a hitelektől.

A tartozás-érzés, vagy bármilyen szívesség, vagy bármi, az egy nagyon nehéz dolog, ezek az élmények motiválják, hogy nem akarok semmi ilyesmit. Van egy autóm, amit lízingelek, de van, hogy rágondolok és viszketek tőle. Pedig üzletileg a lízing nem rossz dolog, de rosszul vagyok tőle

- mesélte. A vállalkozásban ő a döntési pozíciókban van jelen, minden tulajdonosnak megvan a maga feladata. A legnehezebb az egész történetben a megfelelő emberek megtalálása volt, és ha valaki talál jó munkaerőt, azt minden áron meg kell tartani - húzta alá.

Zsozénak a bár és az energiaital mellett több más vállalkozása is van, változatos területeken, így klímás cégben, kriptovalutás játékfejlesztésben is utazik, de mint elmondta, még egyik sem tart ott, hogy nagy jövedelmet tudjon biztosítani. Viszont kiemelte, vállalkozásait nem a közösségi médiás bevételeiből finanszírozza, a cégei "koppra eltartják magukat, már annak is örülni kell, ha valami nullás".

Felidézte, hogy az energiaital-bizniszben annyira hitt, hogy feltette rá a házát is. Arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna azoknak, akik most kezdenének vállalkozásba, arról beszélt, hogy vannak vállalkozó-típusú emberek, és vannak, akiknek annyira nem jönne be ez a világ. Összességében viszont szerinte aki pénzt akar keresni, annak nem kell tanács, úgyis megtalálja az útját.

Sokan rettegnek a pofáraeséstől?

Bár a magyar fiatalok elkezdték reálisabb pályának tekinteni ezt a létformát, az alkalmazotti léten túl, de nagy visszatartó erő a súlyos önbizalomhiány, és a támogató környezet hiánya, ami nem bélyegez meg egy kudarc esetén - erről beszélt korábban lapunknak Pistyur Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője. A szakember szerint a vállalkozás világa kudarcok sorozata, ezért a megszégyenítés esélye biztosan visszatartó erő.

A mostani fiatal generáció már egy olyan életet fog élni, amiben nem az van, hogy vagy alkalmazott leszek egy életen át, vagy vállalkozó, hanem váltakoznak azok a periódusok, amikor önfoglalkoztató vagyok és amikor munkavállaló. Ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, kell egyfajta önbizalom, és ennek a fejlesztése nagyban múlik az oktatáson

- tette hozzá Pistyur Veronika, aki úgy látja, egy tudatos munkavállaló és egy tudatos vállalkozó között tulajdonképpen egyetlen különbség van, a kockázatvállalás mértéke.

A kezdő vállalkozók kapcsán Balogh Levente, a Cápák között milliárdos befektetője korábbi interjúnkban arról beszélt, jól működő vállalkozásokat nagyon nehéz találniuk a műsorban.

Azt próbálom a vállalkozók fejébe sulykolni, hogy az ötlet csak egy nagyon kis része a sikernek: ezt úgy lehet a legjobban szemléltetni, hogy a rulettasztalnál megfogom a zsetonomat, az ötlet pedig az, hogy kitalálom, melyik számra rakjam. Aztán megpörgetik a kereket, a sikeres vállalkozás többi tényezője pedig eldönti, hogy bejön-e a pörgetés, vagy elbukom a zsetonomat

- magyarázta a Szentkirályi Magyarország elnök-tualjdonosa, aki szerint a pár perces prezentációban nehéz kiszűrni, hogy valaki azért jelentkezett a műsorba, mert nem megy az üzlete, vagy azért jött, mert valamennyire halad, de szeretne ugrani pár lépcsőfokot.