Teljes a káosz a magyar egészségügyben: sok helyen 10 éve nincs háziorvos, kódolva van a tragédia?

Tíz-, de akár húszmilliós támogatást is kaphat az a fiatal orvos, aki régen betöltetlen háziorvosi praxist újítana fel - van ugyanis olyan, ami már tíz évnél is régebben betöltetlen Magyarországon. A hétvégén közzétett rémisztő adatokról magát a Magyar Orvosi Kamarát, és két szakértőt is megkérdezett a Pénzcentrum. Szerintük egyáltalán nem csak pénz kérdése, hogy mikor javul meg az alapellátás - néha a jó szó is elegendő lenne.

Mint a Pénzcentrum is megírta, a Magyar Orvosi Kamara hétvégén közzétett posztja szerint összesen öt olyan háziorvos van jelenleg, aki még nem töltötte be a harmincadik életévét. A MOK epésen azt is hozzátette, hogy a "még informatívabb adatot kérők kedvéért: a háziorvosok kevesebb mint 7%-a 40 év alatti." Az adatok ismeretében megkérdeztük a Kamarát, valamint szakértőket is arról, mi jelenthet megoldást a fiatal orvosok égető hiányára, és hogyan lehetne jobbá tenni a háziorvosi alapellátást.

Pénz, paripa, fegyver

A Magyar Orvosi Kamara kérdésünkre azt közölte: egyre több az idős orvos, márpedig ez nehezen fenntartható állapot.

A Magyar Orvosi Kamara tagnyilvántartó rendszeréből vesszük az adatokat, amely tartalmazza a tagok szakképesítését, de nem tartalmazza azt, hogy jelenleg dolgoznak-e azon a területen. Ebből következik, hogy nem biztos, hogy minden szakképesítéssel rendelkező orvos a szakképesítésének megfelelő területen aktívan dolgozik. A háziorvosi rendszer tekintetében egyébként ez jó közelítésűnek tekinthető, hiszen a mi nyilvántartásunkban 2023. februárjában 4538 háziorvosi szakképesítésű kolléga volt, és a KSH 4.1.1.7 táblázata szerint 2021-ben 4473 háziorvos dolgozott. A különbség statisztikai hiba nagyságrendű. A fentiekből következik, hogy a nyilvántartásunkban lévők korstruktúrájáról pontos ismeretekkel rendelkezünk, ugyanakkor nincs információnk arról, hogy ki dolgozik aktívan jelen pillanatban

- írták a válaszban. Hozzátették: ellátás természetesen azoknak is jár, akik olyan körzetben élnek, ahol akár évek óta betöltetlen a háziorvosi praxis.

A praktizálók számáról nincs pontos adatunk, de nyilvántartásunkban 2538 fő 60 évnél idősebb kolléga található és 3774 fő 48 év feletti. A 72 év feletti kollégák száma 922. A NEAK statisztikája szerint 2023. februárjában 620 volt a tartósan betöltetlen körzetek száma. Ebből 548 egy évnél régebben volt betöltött, és 82 praxis pedig 10 évnél is régebben. Az ilyen körzetben lakóknak is van alapellátása, amit általában a szomszéd települések orvosai látnak el helyettesítéssel.

De mi lehetne elég motiváló a fiatal orvosoknak? A Kamarának erre is van megoldási javaslata:

A fiatal kollégáknak a háziorvosi munkát az teheti vonzóvá, ha képzett szakdolgozókkal kiegészítve magas színvonalú gyógyító-megelőző munkát végezhetnek számos olyan tevékenységet is ideértve, ami ma formálisan a szakrendelők feladata. Vonzerőt jelent a háziorvosi lét szabadsága, amit a vállalkozói jogviszony és a praxis, mint tulajdon biztosít. Fontos a kiszámítható időbeosztás, a tartós és bizalmi alapon működő orvos-beteg kapcsolat, és pont ezek a tényezők, amelyek az elmúlt időszak jogszabályváltozásai miatt veszélybe kerültek. A tartósan betöltetlen praxisok esetében letelepedési pályázatokon elnyerhető jelentős összegek is segítik a praxisok betöltését. Ugyanakkor számos olyan hátráltató tényező is van, amely ez ellen dolgozik, a tartósan betöltetlen térségek többségében rossz a közlekedés, az infrastruktúra, nehezen érhető el az oktatás, illetve a házastársnak is munkalehetőséget kellene biztosítani. Ahhoz, hogy valaki évekre-évtizedekre egy elmaradottabb helyzetű régióba költözzön, nem elég a pénz, komplex megoldásokat kell nyújtani az orvoscsaládok számára.

Megjegyezték, hogy minél régebben betöltetlen praxisba ül be be valaki, annál magasabb támogatási összegre pályázhat – akár húszmillió is ütheti a markát egy orvosnak, ha ebbe vág bele. Ezek pedig így alakulnak:

I. kategória: legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 12.000.000,- Ft,

II. kategória: legalább 24 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 14.000.000,- Ft,

III. kategória: legalább 36 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 16.000.000,- Ft,

IV. kategória: legalább 48 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 18.000.000,- Ft,

V. kategória: legalább 60 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén nettó 20.000.000,- Ft.

A betöltetlen praxisok számának folyamatos emelkedéséről egy szűk hónapja közölt elemzést a Pénzcentrum. Ezt a cikket itt tudod újra elolvasni:

Be fog dőlni a rendszer

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő lapunk megkeresésére azt mondta: természetesen soká tart magát az orvosi egyetemet elvégezni és a megfelelő vizsgákat is letenni, de súlyos baj, hogy nincs elég fiatal orvos.

Érdemes belevenni azt is, hogy a képzés elég sokáig tart, mondjuk egy általános orvosképzés öt év időtartam, tíz félév. Ekkor még nem említettük a szakvizsgákat vagy egyéb tanfolyamokat, de az is igaz, hogy háziorvosnak már engedik dolgozni azokat, akik ezt a szakmát, irányt választják. Egy csomó szakorvosi feladatot át lehetne tenni a háziorvosokra, az ultrahangot például sokkal könnyebben ki lehetne értékelni, ráadásul gyorsabban, de a már egyre kisebb méretű diagnosztikai rendszerekkel felszerelnék a rendelőket. Ezt és ehhez hasonló gyógyítási reformokat a fiatal orvosok kértek is, de a rendszer lesöpörte az asztalról a hasonló javaslatokat

- mondja Kunetz Zsombor. Megkérdeztük arról is, mi a véleménye az ügyeleti rendszer már a hivatalos indulás előtt is látszó buktatóiról: az eredmény szerinte borítékolható.

Meg kell nézni, mekkora káosszal indult az új ügyeleti rendszer Hajdú-Bihar megyében, és én biztos vagyok abban, hogy nem véletlenül nem írták alá győri és a szabolcsi háziorvosok döntő hányada sem. Fenntarthatatlan és kivitelezhetetlen a rendszer, és biztos vagyok abban is, hogy össze fog omlani. Akkor pedig súlyos ellátásbeli problémákkal szembesül az amúgy is ezer sebből vérző rendszer

- tette hozzá a szakértő. Kunetz Zsomborral néhány hónapja hosszabban is beszélgettünk az egészségügyi rendszer súlyos bajairól, ezt az interjút itt tudod újra elolvasni:

El kéne ismerni, ha valaki jól dolgozik

Nem a motivációval, hanem a szakmai eredmények elismerésének hiányával van óriási baj – ezt már Rékassy Balázs, egészségügyi közgazdász mondta lapunknak. Szerinte is torzítja ugyan az adatokat, hogy majdnem harminc éves korukig az orvosok nem is praktizálhatnak, de ettől még sokkal több háziorvosra lenne szükség.

Az a hatszáz betöltetlen praxis, amellyel a rendszer jelenleg szembenéz, igazán csak a jéghegy csúcsa. Nemrégiben készült egy felmérés, ahol a medikusok elég kis hányada mondta csak azt, hogy háziorvosként szeretne praktizálni, mert tisztában van azzal, hogy mi vár rá. ÉS az sem igaz, hogy ne lennének lelkiismeretes orvosok a szakmában, csak éppen ha valaki mintaszerű, igazán gyógyító praxist is hoz létre, az egy forinttal sem fog többet keresni, mint az a háziorvos, aki csak beutalót írogat, és semmi mást nem csinál.

Rékassy Balázs arra is kitért, hogy szerinte mire lenne pontosan szükség. Elmondta, hogy teljesen feleslegesen tartja a mostani rendszer saját merevségét, ugyanis némi átszervezéssel máris jobb lehetne az ellátás minősége a háziorvosok szintjén is.

Szükség lenne arra is, hogy aki már egy szakvizsgával, egy szakterület alapos ismerőjeként ül be egy háziorvosi praxisba, az gyakorolhassa is a praxisban tovább a hivatását. Miért ne lehetne igazi belgyógyász egy ehhez valóban értő háziorvos, vagy miért ne diagnosztizálhatna diabetikai bajokat? Épp ezért lenne arra szükség, hogy az egyébként remek kezdeményezés, a praxisközösségek ügye lendületet kapjon: ha egy belgyógyász, egy diabetikus és még mondjuk két-három szakorvosi vizsgával is rendező háziorvos egymásnak ad át betegeket, sok százalékkal nőne a gyógyítás hatékonysága

- mondta még a szakértő.