Ezt rontja most el rengeteg magyar a patikákban: így akár féláron is kiválthatnák a gyógyszereiket

Javában tart a járványszezon, kering az influenza, a koronavírus és az RSV, egyre többen fordulnak orvoshoz hétről hétre. Ez pedig azt jelenti, hogy egymásnak adják a kilincset a betegek a gyógyszertárban is, akik vitamint, orrsprayt, köptetőt, torokfertőtlenítőt, vagy láz- és fájdalomcsillapító gyógyszert vásárolnak. Sokan, akik nem vásároltak az elmúlt időszakban gyógyszert, most rácsodálkozhatnak az árakra is, hiszen az infláció a patikákat sem kerülte el. A gyógyszervásárlást tekintve viszont rengeteg magyar a saját pénztárcája ellensége, hiszen jóval olcsóbban is megvehetnék a szükséges készítményeket, ha vennék a fáradságot és felíratnák azokat receptre.

A becslések szerint a múlt héten 282 ezernél is több beteg fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 54 000 főnél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. Az összes beteg közel fele még mindig a 14 év alatti korosztályból kerül ki, negyedük pedig fiatal felnőtt. Az országban több óvodából és általános iskolából jelentették a megbetegedések halmozódását. A gyermekeiken keresztül pedig a szülők, nagyszülők is könnyen megkaphatják a fertőzéseket. Így nem csak az orvosi rendelőkben, hanem a patikákban is nőhet a betegforgalom. Sokan azonban feleslegesen hagynak ott rengeteg pénzt a gyógyszertárakban.

Az élelmesek már a járványidőszakot megelőzően feltöltötték a házipatikát az alapvető vitaminokkal, gyógyszerekkel. A magyar vásárlók egyébként is szeretnek előre "bespájzolni" a vény nélkül kapható gyógyszerekből betegség esetére, háziorvoshoz pedig nem szeretnek menni egy "kis megfázással". A koronavírus járvány kezdete óta pedig egyenesen kerülik a rendelőket a páciensek, amikor valamilyen kór támadja meg őket.

Az, hogy az ember nem megy orvoshoz enyhe tünetekkel, jó stratégia, ha minimalizálni szeretnénk a koronavírus- vagy egyéb fertőzések esélyét. Spórolás szempontjából viszont a legrosszabb döntés, ha vény nélkül kapható szerekkel töltjük fel a házipatikát, gyógyszeres szekrényt, fiókot, vagy amikor lecsapott ránk a betegség, rohanunk csak lázcsillapítóért, vitaminokért és nem íratjuk fel az orvossal a vényre is kapható készítményeket. Nem is beszélve arról, hogy az öngyógyszerezés nem javasolt, félre is kúrálhatja magát a beteg, aki nem megy orvoshoz! Súlyosabb tünetek esetén semmiképp se próbáljuk meg lábon kihordani a betegséget, elkerülni az orvost, mert sokat árthatunk magunknak.

Nem is beszélve arról, hogy sok vényköteles gyógyszer tablettánként több hatóanyagot tartalmaz, és az ára is alacsonyabb, mint a vény nélkül kapható, ugyanolyan márkanév alatt futó terméknek. Sokan úgy gondolják, hogy már önmagában a nagyobb kiszerelésű gyógyszerekkel, vitaminokkal jobban járnak - de elsősorban azt nézik hány szemet tartalmaz egy doboz, nem azt, hogy mennyi hatóanyagot tartalmaz egy tabletta! Pedig igazából a hatóanyagtartalom és az ár aránya mutatná meg, melyik készítmények érik meg jobban.

Jóval olcsóbb lehet, ha receptre vesszük

Bár nem minden gyógyszer esetében van különbség, egyes készítmények árán rengeteget lehet spórolni, ha elmegy a beteg a háziorvoshoz, aki felírja neki a szükséges szereket. Aki pedig csak beszalad a patikába, hogy vegyen valamilyen vény nélkül kapható gyógyszert a tüneteire, az rosszabbul járhat.

A vényköteles gyógyszerek köre pedig folyamatosan változhat. Azt, hogy mely gyógyszerek vénykötelesek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szabhatja meg, de erre vonatkozóan javaslatokat tehet más nemzetközi intézet is, pl. az Európai Gyógyszerügynökség, hogy mely készítményeket ne lehessen orvosi ajánlás nélkül kiváltani. 2020 májusában például 10, magas hatóanyag-tartalmú ibuprofen készítmény vált vénykötelessé, köztük az ALGOFLEX FORTE. Arra is volt példa az elmúlt évekből, hogy egy korábban vényköteles szert újra vény nélkül lehet kapni, mint a Quarelin esetében. Más metamizol hatóanyagú szerek is, mint a népszeű Algopyrin is kapható már recept nélkül. Azt, hogy mely szerek vénykötelesek, és melyek nem, nagyrészt a hatóanyagtartalomtól, és a túlgyógyszerezés kockázatától teszik függővé a gyógyszerhatóságok. Tehát az a szer lesz jellemzően vényköteles, amelynek a hatóanyagtartalma is magasabb.

Ugyanakkor sok gyógyszergyártó a vényre kapható magasabb hatóanyagú készítménye mellett forgalmaz még alacsonyabb hatóanyagú gyógyszert is, amelyet recept nélkül is kiadhatnak a patikák, mint a Cataflam és a Cataflam Dolo vagy a Voltaren tabletta és a Voltaren Dolo esetében. A csökkentett hatóanyagtartalmú, nem receptköteles szerek az ára azonban jellemzően magasabb, ha a hatóanyagért kifizetett forintokat számoljuk. Ez az influenza szezonban, vagy azon kívül is alkalmazott szerek esetében is megfontolandó különbség!

A fenti táblázatban olyan "gyógyszerpárokat" vetettünk össze, amelyeknek van vény nélkül kapható megfelelője is, mely általában csökkentett hatóanyagú. Látható, hogy a "Dolo"/"Mini"/"Mite"/"Control" készítményekben a hatóanyag kisebb, áruk viszont jellemzően magasabb. Sőt, a vényköteles szernek sokszor még a kiszerelése is nagyobb. A Cataflam Dolo esetében így 1 mg hatóanyagért 4,4-5 forintot fizet a beteg, a vényköteles Cataflam 1 mg hatóanyagáért 1,7-1,9 forintot. Természetesen az árak patikánként eltérhetnek, lehetnek különféle akciók, viszont általánosságban igaz, hogy a vényköteles szerek esetében többet kell fizetni ugyanannyi hatóanyagért.

Azt is kevesen tudják, hogy nemcsak gyógyszereket írhat fel a háziorvos receptre. Amennyiben indokoltnak tartja, például D-vitamint is írhat fel a betegnek. Normatív támogatással a D-vitamint is akár féláron megvehetik így a betegek.

Gyógyszerből is olcsóbb a nagyobb kiszerelés?

Általánosságban elterjedt nézet, hogy bármilyen termékből a nagyobb kiszerelést választva spórolhatunk. A patikában is sokszor teszik fel a kérdést, hogy a kisebb vagy nagyobb kiszerelést, több szemet tartalmazó tablettát kérjük-e, a szirupokból a több ml-es változatot. Bár az árat általában nem teszik hozzá. Tényleg törvényszerű lenne, hogy a nagyobb kiszerelés olcsóbb?

A Pénzcentrum árösszehasonlító oldalak segítségével vizsgálta, hogy egyes készítmények, gyógyszerek - amelyek a legkedveltebbek közé tartoznak a magyar vásárlók körében - kisebb és nagyobb kiszerelései között mekkora különbségek adódnak. Az összevetés alapján kijelenthetjük, hogy az esetek többségében olcsóbb nagy kiszerelésben vásárolni a vitaminokat, kenőcsöket, tablettákat.

A fenti táblázatból kiderül, hogy szinte mindig megéri a legnagyobb kiszerelést venni, legyen szó tablettáról, kenőcsről, vagy italporról, ha pusztán az egységárakat vesszük figyelembe. Fontos azonban a tudatos vásárlás is, hiszen ha mondjuk ritkán használunk bőrregeneráló kenőcsöt, de egyszer szükség lesz rá, nem feltétlenül éri meg a 100 grammosat megvenni, mert csak évekig fog állni a gyógyszeres szekrényben.

Ugyanígy, ha csak egy hónapig akarunk magnéziumkúrát tartani, akkor nem biztos, hogy érdemes a 100 szemes kiszerelést vennünk, csak ha rendszeren szükségünk van rá. A forró italporok esetében pedig mostanában szinte nincs is választási lehetőség, örülhetnek a betegek, ha bármilyen kiszereléshez hozzájutnak. Az OGYÉI termékhiány listáján akár többféle kiszerelésben is szerepel többek között az ACC INSTANT por, az ASPIRIN COMPLEX Forró Ital, a COLDREX CITROM ÍZŰ por, a NEO CITRAN por, valamint a RUBOPHEN THERMO. Ugyanakkor bármilyen italporról legyen szó, a nagyobb kiszerelést vásárolva egységáron egy tasak olcsóbbra jön ki az általunk vizsgált készítményeknél.

Nagy kiadás lehet a 2023-as járvány

Tavaly viszonylag enyhe volt az influenzajárvány, ahhoz képest idén három vírus - a covid, az influenza és az az RSV - is támadja a magyarok szervezetét. A három felsőlégúti megbetegedést okozó kórokozó jelenléte sokakat döntött már le a lábáról és még rengeteg új betegre is lehet számítani, a járvány még nem tetőzött. Valószínűleg azok jártak jól, akik még ősszel feltöltötték a házipatikát, mert azóta a gyógyszertárakat is elérte az infláció.

A KSH tájékoztatási adatbázisa szerint a 7,2 százalékkal nőtt a gyógyszerek és gyógytermékek ára 2022 decemberében az egy évvel korábbi árszinthez képest. Ez az általános 25,7 százalékos inflációhoz képest nem is tűnik soknak, viszont lehetnek jelentős különbségek. Mivel bizonyos gyógyszereket a patikák hatóságilag meghatározott áron adhatnak csak el - gyakran mindössze pár száz forintért -, megesik hogy még a beszerzési árnál is kevesebbért, máshol kell behozniuk a költségeik növekedését. A normatív áron eladott gyógyszerek így a statisztikákban leszorítják az inflációt, miközben más vény nélküli szerek, vagy étrendkiegészítők ára jelentősen nőhet.

