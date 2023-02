Milliókat ér ez a kártya, nálad is lapulhat otthon: megőrültek a gyűjtők, mindenki ezeket keresi

Évek óta hódítanak a sportkártyák Magyarországon, aki pedig már gyerekkorában elkezdte gyűjteni őket akár többmilliós vagyonon is ülhet úgy, hogy észre se veszi. Egyes kártyák ugyanis akár egy lakás árát is érhetik, így nem csoda, ha felcsillan a szemünk, amikor eszünkbe jut, hogy gyerekként mi is gyűjtöttük ezeket a lapokat. A Pénzcentrum most annak járt utána szakértők segítségével, hogy vajon tényleg lehetséges-e Magyarországon meggazdagodni a sportkártyák gyűjtésével, és ha igen, akkor merre érdemes elindulni. Mint az egyik legnagyobb aukciós portáltól megtudtuk, nem példa nélküli, hogy 100 ezer forint feletti összegért kel el egy-egy gyűjtemény, de volt olyan Pokémon-kártya, amiért több mint 400 ezret fizettek Magyarországon.

A 90-es évek elejére tehető az az idő, amikor megjelentek a sportkártyák Magyarországon. Ezeket akkor egyrészről fiatal, a 20-as éveikben járó fiatalok hozták be és próbálták meg értékesíteni (eleinte még a Petőfi csarnoki bolhapiacon árulták eleinte), amivel körülbelül párhuzamosan egy lapkereskedő vállalat piacra dobott kifejezetten az európai piacra szánt lapokat. Ezek Sipos Balázs, a Card Corner tulajdonosa elmondása szerint mások voltak, mint az amerikai kártyák: le voltak némileg butítva, volt amelyik, német, spanyol vagy akár olasz nyelven jelentek meg. Ezeket a szakmai körökben csak belépőszintű kártyáknak nevezett lapok, amiket anno az újságárusoknál lehetett megvásárolni.

Ezekben nem voltak különösebben értékes lapok, nem voltak köztük limitált, vagy aláírt darabok. Hihetetlenül népszerűvé váltak országszerte, függetlenül attól, hogy az illető szerette-e a sportokat vagy sem. Futótűzként terjedtek el az iskolákban, de amilyen gyorsan jött ez a hullám, olyan hamar le is csengett ez. Azonban ekkor kialakult egy szűkebb réteg, akik komolyan elkezdték ezeket gyűjteni, és sokan, akik ma már befektetésként tekintenek ezekre a lapokra ebből a körből kerültek ki.

Ez a gyerekkorban Magyarországon a gyűjtés köré összpontosult: legyen meg az a játékos, az a sorozat, vagy az a csapat. Később, ahogyan felnőttünk értettük meg, hogy e mögött azért van egy elég erős üzleti vonal is. Tehát a kártyagyűjtés, mint befektetés, vagy akár spekuláció. De ezt ugye csak később értettük meg, így a számunkra is komolyabb értékek is ekkor jelentek meg

– mesélt Sipos Balázs a hazai gyűjtői kör kialakulásáról. Ez a trend pedig szépen csörgedezett tovább a maga medrében egészen a koronavírusig:

A coviddal érkezett egy hatalmas bumm: az emberek menekülővalutaként, befektetés, szerencsejáték, spekulációra kezdték el használni. Ezzel pedig ez a hobbi vonal kiegészült egy befektetői vonallal. Ugye a pandémia alatt nem volt sportfogadás, úgyhogy ezzel kezdtek el foglalkozni. Gyakorlatilag fölrobbantotta a piacot a covid, amihez hozzájön Kobe Briant halála is, amivel az ő kártyáinak hirtelen megemelkedtek az árai. Akár a dupláját, vagy a háromszorosát is érhették az aláírt kártyái. Azóta kicsit tisztult a piac, hiszen visszatértek más lehetőségek is

– mondta el a szakértő a Pénzcentrumnak, hozzátéve, hogy a koronavírus végével a piac is lecsendesedett, kitisztult kicsit. Ezzel pedig jelenleg egy lefelemenő ágban vagyunk, de még mindig megvannak azok a játékosok, szettek, amik tartják az árukat. Így most annak, aki befektetést, vagy egy új, kifizetődő hobbit keres most igazán megéri időt és pénzt szánni és beszállni a sportkártyagyűjtésbe. De vajon hogyan néz ki jelenleg a magyar piac, és egy kezdőnek mire kell pontosan figyelnie?

Tényleg bárki ülhet egy vagyonokat érő gyűjteményen?

Az egyszerű válasz az, hogy igen. Azonban koránt sem mindegy, hogy milyen kártyákat őriztünk meg és azok milyen állapotban vannak. Könnyen lehet, hogy szerencsénk van és egy jó állapotban lévő ritkaságon ülünk, azonban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a 90-es évekből megmaradt gyűjtemény értékéből egy bevásárlás sem jön már ki.

Sokan jönnek hozzánk az üzletbe úgy, hogy behozzák a régi, megtalált gyerekkori gyűjteményt, mert a nagyinál előkerült. Ilyenkor persze vannak nagy meglepetések, de hatalmas csalódások is. Sokan vizionálják azt, hogy van náluk egy milliókat érő lap. Persze, volt ilyen is, de volt olyan, aki bejött egy hatalmas gyűjteménnyel és kiderült, hogy az egész 20 ezer forintot ér

– mesélte Sipos Balázs, kiemelve, hogy a játékokhoz, képregényekhez és a lemezekhez hasonlóan itt is sok mindentől függ az adott lapnak, gyűjteménynek az értéke.

Két fontos dolog van. Egyrészről, hogy ki van a kártyán, mert nem mindegy ugye, hogy engem van Michael Jordant ábrázol. Ezen belül is a számozott lapok ugye többet érnek. Mindezek mellett sokat számít a kártya állapota is. Sokszor éppen ez a legnagyobb probléma az otthon talált, behozott gyűjteményekkel: értéktelenné válnak, mert be volt dobva egy sarokba, vagy a nagymama nem tudta, hogy mi az és poháralátétnek használta. Gyakorlatilag ezzel egy drága lap is teljesen el tud értéktelenedni. Erre egyébként vannak úgynevezett bevizsgáló cégek is, akik bevizsgálják ezeket. Ezzel pedig tudsz további értékfokozást is elérni, ha jó értékelést kapsz

– mondta el a szakértő. Sipos Balázs szerint érdemes a gyűjteménnyel felkeresni egy szakértőt először, de akár az e-Bay-en is tájékozódhatunk, hiszen az ott fennlévő árak nagyjából tükrözik a jelenlegi trendeket. Azaz, hogy jelenleg mi mennyit is ér körülbelül.

Kereslet pedig van rá, nemcsak az amerikai, hanem akár a magyar piacon is: kosárlabda szempontjából Sipos Balázs elmondása alapján Európa top 5 országába tartozunk például. Az viszont már korántsem mindegy, hogy hogyan kezdünk bele a gyűjtésbe.

Legendás Pokémon és értékes NBA-kártyák viszik a prímet itthon

A témában megkerestük az egyik legnagyobb hazai piacteret, a Vaterát is, és mint megtudtuk, náluk külön kategóriája van a gyűjthető kártyáknak Gyűjtemény/Kártyák menüpont alatt, ahol több kategóriára bontva több száz tétel érhető el jelenleg is, ezek közül a “mesekártyák” az Egyéb kategóriabesorolás alatt találhatók.

A kártyanaptárakból hatalmas gyűjtemények cseréltek gazdát az elmúlt években, emellett a kisebb csomagok és 1-1 darabos naptárak is jól fogytak: az elmúlt egy évben 18 ezer feletti tranzakció történt. A gyűjthető sportkártyák közül az NBA tematikájú gyűjteményekért adták a legtöbbet a vásárlók az elmúlt években, a TOP 10-be ezen kívül különösen ritka focis kártyák és nagyobb pakkok fértek be. A “mesekártyák” közül a Pokemon és a Star Wars viszi a prímet, de érdemes megemlíteni a szintén az egyéb kategóriában versenyző retró Autós Kvartett kártyát is, ezért a Vaterán vásárlók akár 75 ezer forintot is hajlandóak voltak adni

- tudtuk meg a portáltól. A cég megküldte nekünk minden egyes kategória legdrágább darabjait, így derült ki, hogy 2010 óta például egy-egy kártyanaptár-gyűjteményért akár százezer forint feletti összeget is kifizettek a gyűjtők. Az aukciós portál szerint 2022 január elseje óta 18 239 tranzakció volt ebben a kategóriában, az átlagár pedig 402 forint volt adásvételenként - ebből is látszik, mekkora lehet a szórás a kisértékű kacatok és az igazán keresett darabok között. Íme a 2010 óta vezetett toplista a kártyanaptárak esetén:

Naptár-gyűjtemény, termék ára: 235 000 Ft Irredenta fém kártyanaptár 1939. Csonka János Gépgyára, termék ára: 160 000 Ft Gigantikus erotikus külföldi kártyanaptár gyűjtemény, termék ára: 150 000 Ft Kártyanaptár gyűjtemény, termék ára: 125 000 Ft 10000 darabos kártyanaptár gyűjtemény, termék ára: 110 000 Ft 1933 Weiss Manfred "Globus" kártyanaptár alumínium, termék ára: 106 000 Ft Óriási kártyanaptár gyűjtemény eladó, 8,26 kg, kb.3400 db, termék ára: 100 000 Ft KB 1859 db csajos ,akt ,erotikus kártyanaptár, termék ára: 95 000 Ft 1933. Abonyi J. kinyitható kártyanaptár, termék ára: 83 000 Ft Kártyanaptár gyűjtemény 1956-2011-ig 9375db, termék ára: 78 000 Ft

A sportkártyák tekintetében tavaly év eleje óta 1619 darab tranzakció volt a Vaterán, átlagosan 2769 forint értékben. De mint a közölt toplistából kiderült, voltak kosárlabdás gyűjtemények, amelyek 100 ezer forint feletti összegért keltek el, de a sztárfocista, Neymar lapjáért is horror pénzt fizettek:

Nba topps series 1 1997-98 kosaras kártya gyűjtemény Új! +Nba hoops series 1 1996-97, termék ára: 300 000 Ft Nba upper deck series two 1997-98 kosaras kártya gyűjtemény Új!, termék ára: 110 000 Ft nba skybox premium series two 1997-98 kosaras kártya gyűjtemény ÚJ!, termék ára:100 000 Ft Neymar Jr - PSG - Pro Elite Shield focis kártya - Match Attax 2022/23 Ritka!, termék ára: 99 999 Ft BONTATLAN kosaraskártya csomagok '94-'98 340 cs, termék ára: 90 000 Ft Teljes, kigyűjtött Panini Adrenalyn XL FIFA World Cup Qatar 2022 album 486 kártya díszdobozokkal, termék ára: 79 900 Ft nba skybox hoops series one 1997-98 kosaras kártya gyűjtemény ÚJ!, termék ára: 75 000 Ft 51 darabos legend kártya szett Puskás,Kocsis,Hidegkuti,Maradona..... termék ára: 75 000 Ft 2500 kosaras kártya gyűjtemény eladó (1989-2014), termék ára: 70 000 Ft Nba fleer series 2 97-98 kosaras kártya gyűjtemény Új!, termék ára: 70 000 Ft

És, mint kiderült, Magyarországon is felbukkant az egyéb kártyák kategóriájában egy igencsak ritka Pokémon-kártya, a tengerentúlon is népszerű Charizardért több mint 400 ezer forintot fizetett valaki a Vaterán - ezzel egyben ez a legdrágábban értékesített kártya a portálon. Íme az egyéb kártyák 2010 óta vezetett toplistája:

Eladó Pokemon Game 4 Charizard Holo 4/102 Base Set, termék ára: 414 102 Ft STAR WARS CCG KÁRTYAGYŰJTEMÉNY!, termék ára: 221 000 Ft játék kártyák magic the gathering yugioh, termék ára: 130 500 Ft Eredeti Pokémon kártyák, termék ára: 80 000 Ft STAR WARS-os TÁSKÁBAN TÖBB MINT 3000 DARAB KÁRTYA, termék ára: 76 000 Ft Autó kvartett, retro, teljes pakli régi autós kártya a 60-as évek, dobozában, játékszabállyal ,Piros, termék ára: 75 000 Ft Vampire (VTES) maradék gyűjtemény, termék ára: 72 000 Ft Retró autó kvartett kártya, 40 lapos, dobozával, leírásával, termék ára: 70 500 Ft Warcraft kártyák 700 db!!, termék ára: 69 000 Ft 350db Hatalom Kártyái HKK Dobozokkal egyben, termék ára: 67 000 Ft

Ebben a kategóriában egyébként 2022 eleje óta 867 tranzakció valósult meg, az átlagár 3 545 forint volt.

Így kezdj neki a gyűjtésnek

Én mindenképpen azt mondom, hogy ha valaki be akar szállni, akkor el kell döntenünk, hogy mennyire szeretnénk kockáztatni. Ha igen, akkor érdemes az új, fiatal játékosok lapjait gyűjteni. Olyanét, aki még nem bizonyított. Ez a kártya ugyanis úgy működik, mint egy részvény: ha a játékos jól teljesít, azaz bajnokságot nyer például, akkor a kártyája keresettsége az egekbe ugrik. De ha kevésbé szeret valaki kockáztatni, akkor a klasszikus sztárokba érdemes fektetni. Annak is minél ritkább lapjába, mert annak az értéke nyilván lassabban, de sokkal biztosabban emelkedik

– vélekedett Sipos Balázs, hozzátéve, hogy egy a befektetést többféleképpen is el lehet kezdeni. Azonban annak, aki nem jártas annyira a sportokban érdemes eleinte valakivel konzultálnia, aki ért hozzá.

Én azt gondolom, hogy egy nagy tőkével nyilván fejest lehet ugrani a dologba viszont, ha valakit kizárólag a befektetés hajtja, akkor annak nagyon jól kell tudnia vásárolni az elején. Ez pedig nehéz, mert ha nem vagy ezen a piacon ismerős, nem ismered a trendeket, akkor mindenképpen kell valaki, aki segít. Ha ismered nagyjából, tehát tisztában vagy a játékosokkal, a trendekkel, akkor szépen el tud mindenki evickélni önmagában. Persze elinte mindenki követ el hibákat, de úgy gondolom, hogy ha egy kicsit érdekel a sport és követed, akkor könnyű beszállni. Így 20-30 ezer forinttal is be lehet szállni ebbe

– magyarázta a szakértő, kiemelve a szerencsefaktort.

Sok mindent a pénztárca, illetve nyilván a szerencse határoz meg. Egy 10-20 ezer forintos dobozból is ki tudsz húzni milliós lapot, de ha a vásárlást nézzük akkor ugye a kérdés az, hogy mennyit tudsz befektetni, rászánni a kártyákra

– tette hozzá. A játékokkal, képregényekkel kapcsolatban korábban már említettük, hogy a legtöbb esetben a bontatlan csomagolás képezi a legnagyobb értéket. A kártyák esetében azonban ez nem feltétlenül van így.

Egy doboz értéke mondjuk 100 egység. Ebből ki tudsz húzni 15 egységet érő, és 1000 egységet érő lapokat is, tehát nagyon változó. De vannak olyan dobozok, amikből minden évben jönnek új szériák, és ha van benne egy olyan újonc játékos, akinek akkor jelent meg először kártyája, és várunk az nagyon sokat érhet szerencsés esetben. Azonban egy drágább. vagy ritkább doboz bontatlanul is sokat érhet később

– mesélte Sipos Balázs, hozzátéve, hogy a kockáztatás inkább a gyűjtőkre jellemző, hiszen ebben van egy szerencsejáték faktor. Azaz, hogy mit rejt pontosan a doboz. Akik azonban inkább a biztos befektetésre játszanak sokszor inkább félreteszik a dobozt bontatlanul, és kivárják, hogy megemelkedjen az értékük.

Amerikában pedig a sportkártyákat évek óta a legértékállóbb befektetések között kezelik, ami nem véletlen:

Én olyat, aki ebbe beszállt és veszteséggel jött ki, én szerencsére nem láttam még

– mondta Sipos Balázs, hozzátéve, hogy természetes kockázat az minden esetben van. Ennek oka, az emberi tényező. Ugyanis, ha egy újoncra teszünk, aki nem váltja be az ígéreteket, vagy egy rossz mondattal, cselekedettel kettévágja a karrierjét, akkor a lapjának az értéke pillanatok alatt zuhanhat le akár a 0-ra.

Ezek a millió dolláros lapok!

Érdemes elkülöníteni a kérdés esetében némileg az amerikai és a magyar piacot, hiszen egy magyar gyűjtő nem feltétlen rendelkezik ugyanazzal a tőkével, mint egy amerikai. Kint akár többmillió dolláros kártyákkal is találkozhatunk: ilyenek a nagyon ritka, 1/1-es, limitált kártyák, illetve a mára már sztárjátékosoknak számító sportolók jó állapotú, akár 20-30 éves újonc lapjai. De Magyarországon is sokszor cserélnek gazdát a lapok kisebb vagyonokért:

Magyarországon, amit mi tudunk, azok ilyen 10-20 ezer dollár környéki összegért keltek el, ilyet mi is adtunk már el. De itthon is vannak magánkézben olyan lapok, amik több százezer dollárt is érhetnek. Sőt, van olyan itthon, akinek a gyűjteménye a millió dollárt is karcolja

– emelte ki Sipos Balázs.