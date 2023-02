Nevetségesen olcsó úti cél 2023 nyarára: még csak kevés magyar ismeri ezeket a vidékeket

Spanyolország, Olaszország, Törökország és Horvátország a magyarok körében a legnépszerűbb nyári desztinációk, azonban vannak ennél jóval olcsóbb és izgalmasabb vidékek is. Olyan nem éppen szokványos úti célokat gyűjtöttünk egybe, ahol napi pár ezer forintból kijön a szállás és az étkezés is

A nyaralás megtervezésekor számos tényezőt kell figyelembe venni, fontos a távolság, a szállás minősége, a helyi sajátosságok, de foglalkozni kell a biztonság kérdésével, akár szeretjük, akár nem, legfontosabb azonban az ára. Tény, hogy az utazási szektor egyre több helyen már nem az átlagos turistákra, hanem a prémium szegmensre van kihegyezve, a mennyiség helyett inkább a minőség irányába mozdulnak, ettől függetlenül lehet még olcsó úti célokat találni bőven.

Hogy idén mennyi pénze lesz a magyaroknak utazásra, nyaralásra, nagy kérdés, hiszen az infláció miatt messze elmaradhat az idei belföldi szezon a járvány előtti évektől, miközben külföldre egyre többen utaznak. Az utazási irodák külföldi előfoglalásai kilőttek, annak ellenére is, hogy 10-15 százalékkal drágultak az árak, amit azzal próbálnak kompenzálni, hogy minél korábban lekötik ezeket. Az előfoglalási kedvezménnyel pedig sokan élnek is. Most olyan nem éppen szokványos úti célokat gyűjtöttünk egybe, ahol napi pár ezer forintból kijön a szállás és az étkezés is egy fő részére.

Laosz

Délkelet-Ázsia egyik legolcsóbb országa Laosz, naponta 10-12 ezer forintból is ki lehet már jönni. Persze a repülőjegy ára borsos lehet, de ott az élet kifejezetten olcsó már. Sok mindent lehet Laoszban olcsón csinálni, például a világ egyik legszebb vízesésének megtekintéséért 2,50 dollárt (900 forintot), a Vang Vieng folyón való egész napos csónakázásért 7 dollárt (2500 forintot), egy fantasztikus tigrisbalzsamos masszázsért pedig 6 dollárt (2100 forintot) kell fizetni. Motorbiciklit is bérelhetsz olcsón, és elmerészkedhetsz a kisebb városokba, ahol minden még sokkal olcsóbb! Mivel egyre több új hostel épül a hátizsákos turisták növekvő számának miatt, hosszabb időre olcsóbban utazhatsz. Egy kicsivel több pénzért, 10 ezer forint körüli összegért kaphatsz egy gyönyörű hotelszobát.

Étkezés: 1000-3000 forint naponta, de néhány hostel alapreggelit biztosít

Szállás: 2000-4000 forint éjszakánként egy hostelben

Közlekedés: 1000-5000 forint egy napi motorbicikli (az árak a motor állapotától és az alkudozási képességektől függően változhatnak)*

SIM-kártya adatforgalommal: 2200 forint 1,5 GB-ért, 30 napos érvényességgel.

Kirgizisztán

Kirgizisztán a hegyek, jurták és lovak országa, erős nomád szellemiséggel. Fenséges hegyeivel és kiemelkedő természetével nagyszerű hely a szabadtér szerelmeseinek. Az ételek olcsók és érdekesek, ahogyan a közlekedés is: tömegközlekedés árai fixek, és valószínűleg a legolcsóbb, amivel valaha találkoztál. Fapados szállást már 4000 forint környékén találhatsz, de négycsillagos hotel is van már 21 ezer forintért.

Étkezés: 1500-3000 forint naponta.

Szállás: 4-5 ezer forint* éjszakánként egy hostelben vagy helyi vendégházban.

Közlekedés: 70 forint egy helyi kisbuszos utazás, vagy 1500 forint egy távolsági buszos utazás

SIM-kártya adatforgalommal: 1000 3 GB, 30 napos érvényességgel - bár nem számítanánk rá, hogy a hegyekben is működik.

Grúzia

Grúzia egy méltatlanul elfeledett európai úti cél, amely lélegzetelállítóan gyönyörű és nem mellesleg kifejezetten megfizethető. A minőségi hostelek elfogadható árkategóriában vannak, egy étkezés egy helyi étteremben mindössze ezer forintból megvan, és egy helyi kisbuszos utazás kevesebb mint 400 forint - ez csak néhány a nagyszerű dolgok közül, amelyeket Grúzia kínálhat a látogatóinak. A múzeumok és a kiemelt történelmi helyek belépőjegyei többnyire kevesebb mint 700 forintba kerülnek. A helyiek rendkívül szívélyesek és vendégszeretőek, Grúziában tökéletes egynapos kirándulásokhoz, túrázásokhoz,.

Étkezés: 3500-5500 forint naponta

Szállás: 4000 -6000 forint éjszakánként egy hostelben

Közlekedés: 1500-2000 forint egy egész napos busz- és vonatút

SIM-kártya adatforgalommal: 1200 forint 1 GB 1 hónapos érvényességgel.

Törökország

Törökországot a magyar utazóknak nem kell bemutatni, tömegével érkeznek honfitársaink a tengerparti hotelekbe nyári szezonban, azonban érdemes felfedezni Isztambult, Ankarát is. Törökország persze lehet olcsó, de akár drága is, ez nagyban függ attól, hogy mit szeretnénk csinálni, mit szeretnénk látni. Egy hőlégballonozás körülbelül 150 ezer forintba kerül, a városok közötti utazás pedig igazán hosszú és költséges lehet. Az ország azonban egy csomó más, bakancslistás helyet és programot kínál, amelyek jóval kevesebbe kerülne. A lenyűgöző isztambuli Kék mecset, a lélegzetelállító fehér travertinák Pamukkale-ban és a nyüzsgő bazárok országszerte viszonylag olcsón bejárhatók. Bár a távolsági buszok drágák, ha jól tervezel, és az éjszakai buszokat választod, még a szálláson is spórolhatsz. A török ételek finomak és olcsók.

Étkezés: 4000-6000 forint naponta. Egyes hostelek ingyenes reggelit kínálnak.

Szállás: 4000-8000 éjszakánként egy hostelben

Közlekedés: 400-1200 forint egy taxiút, vagy 10 ezer-20 ezer egy éjszakai buszos utazás városok között.

SIM-kártya adatforgalommal: 3 ezer forint 2GB 30 napos érvényességgel

Albánia

Kevés turista, kedvező árú szállások, nevetségesen olcsó szolgáltatások: akit nem elriaszt, hanem inkább vonz a 'balkán báj', az semmiképp se hagyja ki Albániát úti céljai közül. Közvetlen járattal elérhető egész nyáron, két tenger is mossa partjait, de a hegyek szerelmesei is megtalálják itt a nekik megfelelő kikapcsolódást.