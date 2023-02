Válaszút előtt állnak a magyar idősek: súlyos döntést kell hozni a nyugdíjemelés után

Mára pénzünk folyószámlán való kezelése számos szempontból kényelmesebbé vált a készpénzzé, ennek ellenére viszont az idősek igen jelentős része továbbra is inkább postai úton kéri a nyugdíját. Ez is visszaigazolja a pénzintézetek azon tapasztalatát, hogy bár az idős magyarok is egyre nyitottabbak a netbank, az online ügyintézés és az egyéb modern banki megoldások iránt, jelentős hányaduk még mindig nem rendelkezik bankszámlával. Érthető persze, hogy a dolgozói jövedelmekhez viszonyítva a többség esetében jelenleg is szerény nyugdíjukból nem akarni havi több ezer forintot szánni a számlavezetésre, de ma már elérhetőek lennének akár teljesen ingyenes alapszolgáltatásokat kínáló konstrukciók is.

A magyar idősek pénztárcájához nem volt kedves az utóbbi időszak. A horrorinfláció közepette mind az élelmiszerek elszálló árai, mind pedig a rezsiemelés kiemelt mértékben sújtotta ugyanis az időseket. Ennek oka a bérekhez képest ma is szerénynek mondható átlagos juttatásuk mellett az is volt, hogy költéseik igen nagy részét ezek az átlag termékeknél és szolgáltatásoknál rohamosabb ütemben dráguló tételek teszik ki.

Kormányzati részről persze igyekeztek úgy ahogy fenntartani a nyugdíjak vásárlóértékét, ezért a tavalyi év során többször voltak kénytelenek korrigálni, idén január 1-től pedig ismét, ezúttal 15 százalékkal emelték a nyugdíjak összegét. Ezzel az átlagnyugdíj 208 200 forintra nőtt, ami bár komoly előrelépés, még mindig jócskán elmarad a munkaerőpiacon megkereshető fizetésektől. ( Mint ismert A januártól novemberig tartó időszakban havi 339 ezer forintra rúgott a kedvezmények nélkül számított nettó magyar átlagkereset).

2022-ben a nyugdíjasok háromszor - januárban, júliusban és novemberben - kaptak nyugdíjemelést, összességében 14 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak. nyugdíjasinfláció pedig múlt évben 15,2 százalék volt, magyarán csak az emeléseket figyelembe véve a nyugdíjak vásárlóértéke 1,2 százalékkal maradt el a tényleges inflációs hatástól. A szakember szerint ráadásul az idősek jobban megérzik a drágulást, a már említett okok miatt is. Tehát amiért a rezsiemelés is jobban sújthatja az átlagnál, rengeteg az olyan nyugdíjas ugyanis, akik korszerűtlen és drága fűtési rendszerrel felszerelt lakóhelyeken élnek, illetve mert vásárolói kosaruk jelentős részét teszik ki az élelmiszerek.

Nem véletlen tehát, hogy a nyugdíjszakértők már most arról beszélnek, hogy indokoltnak tartanának egy esetleges újabb emelést. Farkas András szerint például a pótlólagos nyugdíjemelésnek 5 százalék körüli értéket kell majd elérnie, vagy már június-júliusban, de legkésőbb novemberben. A 13. havi nyugdíj összege 12 hónapra levetítve olyan, mintha 8,3 százalékos plusz emelést kapnának az idősek, és ehhez képes kell mérni azt, hogy az élelmiszerárakkal és energiaárakkal még ez az emelés sem biztos, hogy elegendő lesz - tette hozzá a közvetlenül a februári emelt összegű nyugdíjfolyósítás előtt nyilatkozó szakértő.

Utóbbi persze nagy segítség volt februárban, de Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának alapító elnöke szerint csak átmeneti fellélegzésre volt elé, illetve arra, hogy az idősek be tudják fizetni az elmaradt számláikat. 1-2 hónapig ez az inflációt ellensúlyozza, de éves szinten szerinte kevés lesz.

Konszenzusosnak látszik tehát az a vélemény, amit a bőrükön is éreznek az idősek. A nyugdíjemelések- és prémiumok nagy egyszeri segítséget jelentenek, de messze nem hozták el a Kánaánt a magyar nyugdíjasoknak. Továbbra is tombol ugyanis az infláció, sőt januárban újabb csúcsot elérve az általános drágulás az idősekre vetítve 25,7, az árérzékenységük miatt kritikus élelmiszerinfláció pedig 45,1 százalékosra ugrott.

Ebben a helyzetben pedig létfontosságú lehet az időseknek, hogy ahol lehet megfogják azt a kis pénzt, ami jut nekik, és hogy a lehető legszorosabb mértékű kontroll alatt tartsák költéseiket. Ezekben nagy segítség lehet, hogy egy költési szokásaikhoz igazított, kedvező bankszámlát használjanak, a magyarok (nem csak a 65 év felettiek) többsége azonban félvállról veszi a számlaválasztást. Pedig az egyes bankszámlák kondíciói igen sokrétűek, ezért koránt sem mindegy, hogy hol és milyen feltételek mellett bankolunk. A Pénzcentrum most utánajárt, pontosan milyen fizetési számlák is lehetnek jelenleg a legkedvezőbbek egy átlagos nyugdíjasnak.

Biztosabb megoldás a készpénznél

A Központi Statisztikai Hivatal számadatai szerint közel 2,6 millió nyugdíjas van Magyarországon, az évente kifizetett nyugdíjuk pedig 3,5 milliárd forintra tehető (és idén ugyan ez az összeg sokat nő az emelés miatt). De hiába lenne kérhető a nyugdíjakra az elektronikus úton történő folyósítás, az idősek közel fele még ma is inkább postai úton igényli az ellátását.

Könnyen adódik pedig olyan helyzet, amikor nem csak kényelmesebb, hanem biztonságosabb is a bankszámlánkon tartani megtakarításainkat, mintha készpénzben gyűjtögetnénk azt. A bankszámlára kapott nyugdíjjal ráadásul még tervezni is könnyebb, annak utalása ugyanis mindig az adott hónap 12. napján történik, míg a postai kifizetésre a Magyar Posta által kijelölt időpontban ejtenek sort, ami túlterheltség miatt akár csúszhat is. Sorolhatnánk még az érveket a bankszámlák mellett, de pénzügyeink digitális térbe való mozgatása önmagában kevés, nagyon fontos, hogy ha a számlanyitás mellett döntünk megfelelő csomagot válasszunk.

Az idősek szokásain sokat változtattak az utóbbi évek kihívásai

Még a januári emelés előtt kérdeztük meg a magyar bankoktól, hogy ügyfeleik mekkora részét teszik ki az idősek, illetve hogy az ő szokásaik mennyiben térnek a többi korcsoportétól, valamint, hogy mindezek alapján mely számlacsomagokat ajánlanák a nyugdíjasoknak. Mint elárulták, ma már az idősek is nyitottak a digitális megoldások, ennek ellenére továbbra is léteznek olyan számlacsomagok, amiket kimondottan nekik tudnak ajánlani.

A K&H például -ahol egyébként a tavalyi év végén az ügyfelek bő 16 százalékát tették a 65 év felettiek - arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy a pandémia mindannyiunk életét megváltoztatta, mely alól az idősebb korosztály sem volt kivétel. A kockázatok miatt teljesen megváltoztak felhasználói szokásaink, jóval többször és többet használjuk az online felületeket, és ebbe az irányba a nyugdíjasok is kénytelenek voltak elmozdulni.

Azon kérdésünkre, hogy melyik számlacsomagot ajánlanák egy átlagos magyar idősnek, elárultak, hogy ha az ügyfél online számlanyitás applikációjukon keresztül nyitja meg a számlát akkor három hónapig díjmentesen kipróbálhatja a kényelmi+ online csomagot ami havonta 5 db készpénzfelvételt, mobilbanki utalást és csoportos beszedést tartalmaz. Díjmentes K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatást és sms szolgáltatást tartalmaz. A harmadik hónap végén pedig a használati szokásainak megfelelően ajánlanak csomagot minden ügyfelüknek.

A bankolási szokásokat illetően az OTP Bank tapasztalata is az, hogy az elmúlt két évben folyamatosan nőtt a 65 éves kor fölötti korosztályban a digitális banki csatornákat igénybe vevő ügyfelek száma. Emellett az is látható, hogy a bankfióki látogatási szokásokban jelentős eltérés nem történt.

A kép a Raiffeisen szerint is vegyes, már az idősek között is sokan vannak, akik intenzíven használják a digitális lehetőségeket, mások azonban továbbra is inkább a hagyományos csatornákat preferálják. Ők 65 év feletti ügyfeleknek a Díjnyertes és az Aktivitás 3.0 számlánkat ajánlják.

Az Erste Banknál a lakossági számlavezető ügyfelek nagyobb része, körülbelül 20 százalékuk a nyugdíjas. Náluk is az a tapasztalat, hogy már az idősebb korosztály körében is egyre elterjedtebb az elektronikus csatornák használata, de még mindig a fiatalabb korosztály használja sokkal aktívabban. Nyugdíjas ügyfeleik mindössze fele használja rendszeresen a mobilbanki-és internetbanki szolgáltatásukat. Az idősebb korosztályra továbbá az is jellemző, hogy a fiatalabb korosztályhoz képest kevesebbet utalnak és többször vesznek fel pénzt ATM-ből.

A pénzintézetnél mindent figyelembe véve az Erste EgySzámla Nyugdíjas Díjcsomagot ajánlja. A számla jellemzője, hogy az ügyfél csökkentheti havidíját, ha a bankhoz utalja a jövedelmét vagy kártyájával vásárol. A használati szokásaikhoz igazított számlacsomaggal további egy kedvezményt is választhat az ügyfél: dombornyomott bankkártya kedvezmény vagy SMS szolgáltatási kedvezményt vagy internetbanki-és mobilbanki alkalmazáson keresztül indított forint utalási kedvezményt.

Az UniCredit Banknál a tavalyi év végén 40 ezer 65 év feletti ügyfelük bankolási szokásait vizsgálva úgy látták, hogy ma már ezek az ügyfelek is igen magas, 80 százalékos arányban rendelkeznek eléréssel az internetbanki szolgáltatásukhoz. Ez csak kevéssel alacsonyabb, mint a 65 év alatti ügyfélkörünkben, a használat gyakoriságában ugyanakkor még mindig érzékelnek egy jelentősebb különbséget. Emellett azt is tapasztalják, hogy a 65 év feletti korosztályba tartozó ügyfeleiknek 35 százalékkal magasabb a készpénz iránti igénye, mint a 65 év alattiaknak.

A számlaválasztásnál azt javasolják az érdeklődőknek és már meglévő ügyfeleiknek is, hogy saját bankolási szokásaik, azaz a konkrét pénzügyi igényeik, a rendszeres pénzmozgásaik, az igénybe vett szolgáltatások legyenek számukra a kiindulási pont.

Az ezek alapján számukra leginkább megfelelő és kedvező csomagot érdemes választaniuk - írták válaszukban.

A bank kérdésünkre a Mobil Aktív Plusz számlacsomagot ajánlja, amelynek havi számlavezetési díja sávosan csökkenthető: havi 150 ezer forintos jóváírás esetén 539 forintra, havi 300 forint jóváírás esetén pedig 269 forintra (ha a feltétel nem teljesül, a havi számlavezetési díj 1941 forint). A csomagban az internetbanki és mobilbanki szolgáltatások igénylése ingyenes, továbbá a forint csoportos beszedések és a forint állandó átutalások, valamint a mobilapplikáción keresztül történő forintátutalások is díjmentesek.

Sok mindenen múlik, milyen az ideális bankszámla

A bankok válaszaiból és kitűnik az, amit most és korábbi cikkeinkben is számtalanszor hangsúlyoztunk. Nem lehet általánosan kijelenteni az egyes ajánlatokról, hogy azok jók, vagy rosszak lennének. A kondíciókat ugyanis nagyban meghatározza az is, hogyan használjuk bankszámlánkat. Így ami egy adott költési szokásokkal rendelkező ügyfélnek kimondottan kedvező ajánlat, az egyik másiknak simán lehet az egyik legkevésbé költséghatékony választás. A legtöbbeknek mindenesetre fontos lehet figyelni az alábbi szempontokra:

milyenek a pénzügyi igényeink

milyen szolgáltatásokra nyújtunk igényt

milyen rendszeres pénzmozgásaink vannak

Bankszámlanyitás előtt gondoljuk végig, hogy pontosan miért is van szükségünk rá. Csak a nyugdíjunkat, esetleg más utalást is várunk rá. Aktívan használnánk a netbankot, vagy inkább a fiókban/ATM-nél intéznénk a ki és befizetéseket? Ha az összes általunk fontosnak tartott szempontot végigvettük, akkor hozhatunk igazán tudatos döntést. Ehhez azonban jobb végignézni az összes nagyobb bank ajánlatát, ahelyett, hogy rohannánk megkötni a szerződést az első szembejövő ajánlat után. A végső döntésben nagy segítségünkre lehet a Pénzcentrum kalkulátora, amiben egy példaszűrést most el is végeztünk.

Számításunkban havi 200 800 forintos nyugdíjátutalás vállalása mellett néztünk körül a banki ajánlatok között. Mint látszik, akár ingyenes számlák is elérhetőek nyugdíjasként. A CIB ECO bankszámla, illetve az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag esetén, amiknél a vállalt minimum összeg érkeztetése esetén az összes általunk vizsgált szolgáltatási tétel díjmentes. És első évben ez a Raiffeisen Díjnyertes Számla nevű csomagjára is igaz, érdemes azonban figyelni, mert ennek esetében a második évtől már változnak a kondíciók.

Ez amúgy általánosan is kiemelhető mint fontos szempont. Egyes díjtételek esetében ugyanis drasztikus változás lehet a második, vagy a harmadik évtől. Ezen felül pedig a kalkulátorunkban nem listázott szempontok, mint az átutalásaink, vagy a készpénzfelvételeink száma, de akár az SMS értesítések is komolyan kihatnak a bankszámlánk havi költségeire.

Kutatást készít a Pénzcentrum a nyugdíjasok helyzetével kapcsolatban

