Hihetetlen, de igaz: ezek a mediterrán álomvárosok milliókat fizetnek, csak költözz oda

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Van, aki imádja és van, aki ki nem állhatja, számos hátránya, de sok előnye is van az otthoni munkavégzésnek. Például, hogy aki nincs irodához kötve, az bárhova elköltözhet a világon, ahol van elég gyors és stabil internet. Sőt, vannak olyan falvak városok, akik nem csak házat knálnak 1 euróért a betelepülőknek, de még fizetnek is egy nagyobb összeget, csak költözzenek oda minél többen. Most összeszedtük a legizgalmasabb ajánlatokat.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK