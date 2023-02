Itt az áttörés a COVID-gyógyításban: rengeteg magyar lélegezhet fel, komoly dologra jöttek rá

Klinikai vizsgálat igazolta a fluvoxamin terápia eredményességét a COVID-19 gyógyításában: a betegek a készítmény hatására közel egy héttel hamarabb elhagyhatták a kórházat, és gyorsabban váltak tünetmentessé

Lezárult az a Semmelweis Egyetem egyetem kutatóinak vezetésével végzett, több mint másfél éves klinikai vizsgálat, amelyben 66 középsúlyos - kórházi kezelésre és oxigénre szoruló, de gépi lélegeztetést még nem igénylő - koronavírusban szenvedő beteg négy hónapon keresztül kapott fluvoxamin kezelést - tájékoztatta az egyetem az MTI-t.

Fekete Andrea, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi docense, a kutatási program vezetője összegezte az eredményeket: mint fogalmazott, sokkal hamarabb elhagyhatták a kórházat azok, akiken "élesben" tesztelték a gyógyszert.

Lerövidíti a kórházi ellátás hosszát és gyorsítja a gyógyulást. Azok a koronavírussal fertőzött betegek, akik a klinikai kezelés részeként négy hónapon keresztül fluvoxamin gyógyszert kaptak - szájon át, napi kétszeri adagolásban - öt nappal korábban hagyhatták el a kórházat, a teljes tünetmentességet pedig mintegy egy héttel hamarabb érték el, mint a placebót kapott betegek. A betegek gyorsabb gyógyulásán túl annak is kiemelt jelentősége van, hogy a kórházi ellátás rövidülése egyúttal az ellátórendszer kapacitását is növelheti és csökkenti a költségeket

- összegezte a közleményben a kutatás legfőbb megállapításait Fekete Andrea.

A vizsgálatba bevont 66 középsúlyos állapotú, oxigén terápiában részesülő beteg átlagéletkora 55 év volt. A kezelés különösen hatékonynak bizonyult azoknál a magas rizikójú pácienseknél, akik diabétesszel, magas vérnyomással vagy krónikus tüdőbetegséggel küzdenek - ismertette a kutató, aki szerint a másfél évig tartó fázis II-es klinikai vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a kezelés mérsékelheti a gyulladásos folyamatokat és a tüdő károsodást is, valamint enyhíti a szubjektív tünetek egy részét, például a kínzó köhögést.

Az alapötlet a magyar kutatócsoport korábbi felfedezésén alapul, mely szerint a Sigma-1 receptor serkentése gyulladáscsökkentő és hegesedést gátló hatású lehet a tüdőben. Korábbi neurobiológiai kutatások kimutatták, hogy a Sigma-1 receptor aktiválása csökkenti az agyban a gyulladásos folyamatokat, ezáltal hat jótékonyan a szervezetre. A kutatócsoport ismerte fel azt is, hogy több szerv - például a tüdő, a vese vagy a szem - esetében is igazolható a központi idegrendszerhez hasonló védő mechanizmus. Felfedezésüket - miszerint a Sigma-1 szerepet játszik a vese oxigénhiányos károsodásában, így jó célpontja lehet az ilyen irányú gyógyszerfejlesztéseknek - elsőként publikálták 2016-ban, ez azóta Európán kívül már az USA-ban, Japánban, Kínában, Kanadában és Izraelben is szabadalmi védettséget kapott, eredményeiket több neves szaklap közölte.

A most zajlott klinikai vizsgálat sikeres lebonyolítása azért is kiemelkedő eredmény, mert nagyon ritkán fordul elő a magyar gyógyszerkutatásban, hogy egy hazai gyógyszerkutatási szabadalom itthon jut el a klinikai vizsgálatok kettes fázisába

- mondta Fekete Andrea. A közlemény szerint mivel a fluvoxamin egy régóta alkalmazásban lévő antidepresszáns gyógyszer, amelynek ezúttal új terápiás hatásait vizsgálták a kutatók, ezért a kezelés folyamatos szoros megfigyelés mellett történt. Az eredmények azt mutatják, hogy a szer biztonságosan adható, súlyos mellékhatást nem regisztráltak a vizsgálat során.

A fázis II-es klinikai tanulmány tanulságait, eredményeit rövid időn belül szeretnénk publikálni egy nívós nemzetközi lapban, illetve a szerzett tapasztalataink alapján a további vizsgálatokat a tüdő gyulladásának és károsodásának kezelésével kapcsolatban az idiopátiás tüdőfibrózisban szenvedő betegek körében kívánjuk folytatni

- hangsúlyozta Fekete Andrea.

A klinikai vizsgálat indításához szükséges megelőző kísérletes vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem-MTA Lendület Diabétesz Kutatócsoportja végezte el együttműködve a PTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetével. A mérések és a vizsgálatok a Semmelweis Egyetem, a korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a SigmaDrugs Kutató Kft. együttműködésében valósultak meg a Semmelweis Egyetemen és egyes hazai járványkórházakban. Mint írták, a kutatás sikeres lebonyolításában kiemelt szerepet játszottak Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának vezetője és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, valamint a vizsgálatban résztvevő orvosok és betegek.