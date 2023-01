Csak így menthető a magyar egészségügy: a magánorvosokban lenne az egyetlen kiút?

A VOSZ Egészségügyi Tagozatába tömörült orvosok, és egészségügyi dolgozók szerint a magyar egészségügyi rendszer problémáinak végleges és megnyugtató megoldása az állami közegészségügyi ellátás és a magánegészségügyi vállalkozások együttműködésében keresendő.

Az elmúlt 30-40 év során Magyarországon is kialakult egy modern magánegészségügyi rendszer, amely ellátási minőségében, egészségügyi eredményeiben is bizonyított. Ezek a vállalkozások és az ott dolgozó orvosok és egészségügyi szakemberek jelentős külföldi tapasztalatokat is szereztek és a legfejlettebb gyógyító technológiákat honosítják meg hazánkban. A magánegészségügyi vállalkozói szféra hozzájárul az emberek gyorsabb gyógyulásához és komoly erkölcsi és anyagi értékeket hordoz.

A felmérések szerint ma már három emberből kettő első körben magánorvoshoz fordul, ha szakorvosi ellátást keres. Továbbá, ez az ellátó rendszer tízezreknek biztosít modern munkahelyet és fejlődési lehetőséget úgy, hogy sokmilliárd forint adóbevétellel járul hozzá a közösség fejlődéséhez, az egészségügyi szakembereket itthon tartva, a korábban külföldön dolgozókat hazahozva.

A beteg elsődleges érdeke az, hogy mielőbb megfelelő ellátást kapjon és meggyógyuljon! A rendszerváltás óta – páciensek százezreinek igényére válaszul - kialakult, professzionális magánegészségügyi hálózatok eredményeiből az egész magyar egészségügyi rendszer – így tehát a magyar társadalom egésze - akkor profitálhat, ha megtörténik az elért eredmények integrációja a magyar egészségügy egészébe. Az egységes egészségügyi ellátó rendszer biztosítja a megfelelő ellátást.

A magán és állami szektorok integrációja a szektorsemleges finanszírozás oldaláról valósulhatna meg, így minden létrejött értéket megőrizhetünk, az ellátási feladatok megoszlanának és a társadalom minden tagja az igényeinek megfelelő ellátásban részesülhet. Az akkreditált magánellátás bevonása az egészségügyi ellátó rendszerbe egyrészről csökkentené a magánellátást igénybe vevő betegek költségeit, másrészről az államnak – így a teljes társadalomnak - is olcsóbb lenne mind a beruházási, mind a fenntartói feladat ellátása, kevésbé halmozódnának a kórházi adósságok és a betegeknek nem kellene kétszer fizetniük a gyógyításért.



Mindezek megvalósítása természetesen óriási feladat, sok-sok olyan részlettel, amelyek kidolgozása komoly orvostudományi, közgazdasági, pénzügyi, biztosítási, jogi, politikai, kommunikációs, azaz multidiszciplináris szakmai és szakértői munka, melynek elvégzéséhez a VOSZ segítő kezet szeretne nyújtani.

