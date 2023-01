Emberéletek is múlhatnak ezen: egy külföldi kórházban alapvető, nálunk még csak kevesek kiváltsága

Miközben a környező országokban már a közgyógyellátást is forradalmasítják a modern képalkotó berendezések, addig Magyarországon még mindig kiváltságosnak számít az, aki CT vagy MR felvétellel kaphat diagnózist. Pedig a piacon egyre jobb áron érhetők el ezek a készülékek, ráadásul a kínált szolgáltatások köre is ugrásszerűen bővül. Az orvoshiány tompításához ugyanúgy hozzájárulhatnak ezek a berendezések, mint a népbetegségek kiszűréséhez és a kedvezőtlen statisztikák visszaszorításához.

„A 2022-ben bemutatott legújabb multifunkciós modellek beállítástól és szoftveres felkészültségtől függően egyaránt tudják az idegrendszeri és csontrendszeri vizsgálatoktól a keringési rendellenességek feltárásán át a külső beavatkozás nélküli kolonoszkópiáig mindenféle testtáj, szerv, és szövet alacsony dózisú, körkörös röntgensugaras vizsgálatát, minden eddiginél gyorsabb és pontosabb felvételek készítésével” – érzékelteti az elérhető színvonalat Lányi Péter a Humantech Solution Zrt. vezető mérnöke. Bár úgy tűnhetett, hogy az elmúlt években a fejlettséget a lélegeztetőgépek számában mérték a világon, a valódi áttörést és a teljes egészségügy tekintetében számottevő fejlődést mégis a radiológiai, képalkotó berendezések elterjedése jelentette.

Miközben 2011-ben 73 bejegyzett CT berendezés működött az országban, 2021-ben már elérte a 100-at. Ez a növekedés azonban messze elmarad a környező országokban tapasztalható mértékektől: míg Magyarországon csak minden 106 228-adik lakosra jut egy ilyen készülék, addig Szlovénia, Szlovákia és Horvátország esetében ez a szám 50 és 60 ezer között szór! Ráadásul – talán összefüggésben azzal, hogy az eszközleltárokat a pandémia idején szigorúbban kezelték– 2019-ről 2020-ra a magyarországi készülékpark még enyhén csökkent is.

Még szomorúbb lehet azonban a helyzet, ha a valóban elvégzett CT vizsgálatok arányát nézzük. Ugyanis a berendezések átlagéletkora, és ezzel összefüggésben a kihasználtsága sokkal rosszabb lehet a környező országok átlagainál. A magyar készülékek jelentős része ugyanis olyan állami intézményekben van, ahol egyszerre teljesítenek ügyeleti kórházi ambuláns feladatokat, és előjegyzés alapján történő kiszolgálást.

Márpedig ez a tapasztalatok szerint sokkal alacsonyabb hatásfokot eredményez, a sok terven kívüli átállás miatt, mint például várakozás a baleset során megsérült páciens vizsgálathoz való felkészítésére, vagy utólagosan a gép takarítása miatt. Márpedig ezek súlyos percek, amiket a gép üzemen kívül tölt, nem is beszélve a karbantartás, vagy műszaki hiba miatti állásról. Nem feltétlenül jobb egyelőre a helyzet a magánklinikákon sem: legtöbb helyen ugyanis használt, de felújított nyugati gépek üzemelnek, amik bizony ugyancsak igénylik a törődést.

Pedig a beruházások megtérülése nagyban múlik azon, hogy a vizsgálatokért befolyó összegek fedezik-e a lízingdíjakat, a személyzeti költségeket, és a beruházás egyéb járulékos ráfordításait. Ugyanis, amiként a fapados légitársaságok esetében is kulcsfontosságú a kihasználtság, és mindent megtesznek, hogy csökkenjen a fordulóidő és nőjön a telítettség, ugyanígy igyekeznek a klinikák is maximálisan kihasználni a gépeiket minden műszakban.

A feltörekvő gyártók támogatják is a CT-t és MR-t üzemeltető klinikákat ezen törekvéseikben. „A legújabb generációs készülékek az előjegyzésre érkező pácienshez önműködően állítják be a gépet előre, ezzel 5-10 perceket is spórolva akár egy vizsgálatra szánt időből. Míg az egyik vendég felöltözik, és a másik levetkőzik, addig a gép a digitális beutaló alapján felkészül, „átáll”, hogy úgy és oda feküdhessen a páciens, ahogy a szükséges radiológiai felvételhez az elő van írva” – magyarázza Laczi János. Ezekkel a modern készülékekkel ugyanis a test bármely tájáról, különböző szögből, különböző rétegsűrűségű és felbontású képeket tudnak készíteni, ráadásul a hagyományos tüdőszűrős röntgengépek sugárterhelésének töredékével.

Hogy ezeké a berendezéseké a jövő, az senki számára sem kérdés az egészségügyben - olvasható a közleményben. Ráadásul ezek a gépek egyre önállóbbak, a működtetésükhöz nem szükséges radiológus szakszemélyzet, csak operátor, míg a leleteket kiértékelő szakorvosok akár távmunkában is végezhetik a folyamatosan több klinikáról is beérkező képek elemzését. Sajnos a statisztika azt mutatja, hogy a munkájukra nagyon is szükség van, és akár a többszöröse is megtérülne a társadalom számára. Például az emésztőszervi szűrővizsgálatok során manapság már a székletminták 7-8%-a utal olyan kóros elváltozásra, ami figyelmet, vagy akár beavatkozást igényel. A CT-vel végezhető kolonoszkópiás

eljárás nemcsak sokkal gyorsabb, sokkal kényelmesebb és sokkal komfortosabb, hanem a megtérülése akár emberéletekben is mérhető.

A DataBridge piackutató elemzése szerint az európai CT piac átlagosan évi 5,8%-kal fog nőni, a 2021-es 2,1 milliárd dolláros éves forgalomról 2028-ig 3,1 milliárd dollárra. Ezzel párhuzamosan a műszaki és informatikai cikkekre jellemző áralakulás lesz megfigyelhető a szektorban: évről évre egyre többet tudnak ezek a gépek, miközben már nem nő az áruk. A növekedést csupán a chiphiány hátráltathatja. A nemzetközi technológiai trendek begyűrűzése mellett a magyar magánegészségügyi boom lehet a hazai növekedés fő motorja.

Itthon még luxusnak számít a fizetős CT vagy MR vizsgálat. Pedig egy szakszerűen elkészített és kiértékelt felvétel egy porckorongsérvről nem drágább, mint néhány óra egy csontkovácsnál, aki akár ronthat is a beteg állapotán valódi diagnózis hiányában

– mondja Belcsug Angéla, a keszthelyi Várkert Klinika tulajdonosa. A közgyógyellátásban kapható várólistás vizsgálatok kivárásáig a munkaképességben, közérzetben való visszaesés ugyan nem számszerűsíthető mértékű veszteség, de biztosan jócskán meghaladja egy szakszerű és gyors digitális diagnózis árát.