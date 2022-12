Alattomos népbetegség támad karácsonykor Magyarországon: ezekre a tünetekre kell figyelni

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Az év utolsó napjai a várakozás mellett sokaknak a magány felerősödéséről, az ünnepek előtti és alatti stressz okozta betegségről szól. Ezeket nem szabad félvárról venni, hiszen szélsőséges esetekben akár tragédiába is fulladhat egy kezeletlen pszichés betegség. Szakértő segítségével most arra kerestük a választ, hogy miért alakul ki ez a rossz hangulat, meddig tart és mit is tehetünk ellene.

Az év végi időszak sokak számára nem az izgalomról és a meglepetésekről szól: ez az év legnehezebb időszaka a magányosaknak, amit az elmúlt év nehézségei után még nehezebb átvészelni, mint eddig. Az ünnepi lehangoltság persze nem csak azokat fenyegeti, akik egyedül élnek, hiszen akár egy népes családban, vagy nagy baráti körben élők is érezhetik magukat magányosnak, elveszettnek vagy lehangoltnak. Rosszabb esetben még depresszió is kialakulhat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Éppen ezért nem szabad félvállról venni azokat a mentális zavarokat, betegségeket, amelyek karácsonykor előtérbe kerülnek. Az év végi lecsendesedés ugyanis dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szerint könnyen ahhoz vezethet, hogy valaki magába fordul és elhatalmasodnak rajta a depresszív gondolatok. Ebben az időszakban megnövekednek a segélyhívások, azaz azáltal, hogy minden ember számba veszi az évet, lecsendesedik – hiszen erről szól az adventi időszak alapvetően – elkezdünk befelé fordulni, tekinteni. Ez pedig könnyen előhívhatja a depresszív tüneteket, ha nem vagyok megelégedve önmagammal, vagy leértékelem saját magamat. Az ünnepek megnehezíthetik annak az életét, aki nem érzi jól magát a bőrében, nyomasztja valami. Ha azt látjuk kívülről, hogy mindenki boldog, könnyen lehet, hogy amit eddig elfojtottunk magunkban, az előbukkannak. Ezért is lehetünk sokkal inkább magunk alatt – mondta el a Pénzcentrum megkeresésére a szakember, aki szerint az elmúlt évek után nem csoda, ha valaki az év végi számvetés során jobban szorong, mint azt megszokta. Alapvetően egy permakrízisben vagyunk, azaz egy állandósult krízishelyzetet élünk meg a koronavírus és a háború miatt egyaránt, miközben egzisztenciális nehézségekkel szembesülünk. Tehát nagyon sok kihívás elé állított minket az elmúlt pár év, ami megnehezíti azt, hogy az ember elengedje magát és úgy érezze, hogy minden szép és jó. Az elmúlt három év akarva akaratlan beárnyékolja az ember hangulatát – fejtette ki dr. Makai Gábor. Éppen ezért is érthető, ha valakit nehezen érintenek az ünnepek, azonban nem szabad hagynunk, hogy belekerüljünk egy negatív spirálba, mert annak könnyen rossz vége lehet. Amikor azt látjuk az adventi és karácsonyi időszakban, hogy mindenki nagy intenzitással szereti egymást, nagyon nagy az öröm, miközben mi úgy érezzük, hogy nem vagyunk ennek a közösségnek a része, az emberben felerősödnek a depresszív tünetek. Ez a karácsonyi depresszió, ami jellemzően ebben az időszakban jelenik meg. Ilyenkor úgy érezzük, hogy nem tudunk kapcsolódni senkihez, és elindul egy ördögi kör, amikor is belelovaljuk magunkat olyan gondolatokba, minthogy én nem kellek senkinek, nem vagyok szerethető. És eluralkodik az elveszettség és kilátástalanság érzése. Ezt pedig az is felerősíti, hogy ebben az időszakban a médiából, a környezetünkből folyamatosan azt az információt kapjuk, hogy te akkor vagy valaki, ha az ünnepeket sok emberrel, hatalmas karácsonyfával és rengeteg ajándékkal ünnepled – hangsúlyozta a klinikaiszakpszichológus, hozzátéve, hogy alapvetően nem azok az emberek vannak veszélyben, akik egyedül töltik az ünnepeket. Dr. Makai Gábor szerint ugyanis érdemes különbséget tenni az egyedüllét és a magány érzése között. Előbbi ugyanis pszichológiai értelemben egy választás, döntés, amit mi hoztunk meg és nem feltétlenül rossz. Azonban az az ember, aki szeretne kapcsolódni másokhoz, bensőséges viszonyt kialakítani, csak éppen sikertelenül – vagy sikertelennek éli meg azt – már a magánnyal küzd. Mindenesetre a karácsonyi időszak szenzitív lehet azok számára, akik egyedül vannak, mert ilyenkor szamba vesszük a társas kapcsolatainkat és azt, hogy kiknek vagyok én fontos, kihez is tartozom, hogyan viszonyulnak hozzám az emberek, és egyesesetekben elkezdi magát leértékelni az ember, ami könnyen depresszív gondolatokhoz vezethet. Azok az emberek, akik egyedül vannak úgy érzik, hogy nem tartoznak sehová és elkezdik leértékelni magukat. Azoknál pedig, akik elkezdenek befelé fordulni, és úgy látják, hogy nem kellenek senkinek, azoknál felerősödik ez az érzés. Azonban fontos, hogy a karácsonyi depresszió nem patológiás depresszió, tehát nem feltétlen áll fent a karácsonyi időszakon túl. Ez egy időszakhoz kötött depresszív állapot, és nem egy olyan hangulatzavar, ami az ünnepeken kívül is fennállna. Általában január első heteiben el is illan – fejtette ki a pszichoterapeuta, aki kiemelte, hogy ebben a szenzitív időszakban mindenképpen fokozottan figyeljünk oda egymásra. Ezt tedd, ha észleled a tüneteket Dr. Makai Gábor kiemelte, hogy akinél a szorongás, depresszió tünetei az év közben is fennállnak, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulnia, hiszen a terápia és a megfelelő stresszoldó gyakorlatokkal ezek a tünetek könnyedén kezelhetőek. Azonban az időszakos, karácsonyi depresszió esetében is sok mindent tudunk tenni azért, hogy jobban legyünk. Én azt gondolom, hogy alapvetően a kezünkben van az irányítást. Ha megéljük azt, hogy képes vagyok hatni a hangulatomra, és tudatosan vagyok jelen ebben a szenzitív időszakban ezek a rossz, negatív, önmarcangoló érzések csökkenni tudnak. Ami fontos, hogy tudatosan legyünk jelen, azaz gondoljuk végig azt, hogy kihez tudok alapvetően kapcsolódni, kivel tudnám együtt tölteni a karácsonyt, kivel tudnánk beszélni, kit tudnánk felhívni – mondta el a terapeuta. Azaz ne féljünk segítséget kérni akkor, ha magányosnak érezzük magunkat és próbáljunk tudatosan készülni a nehezebb időszakokra, hiszen, ha sikerül számot vetnünk és átgondolnunk azt, hogy ki is az, akinek igazán fontosak vagyunk, akit fel tudunk hívni a bajban, akkor már könnyebben elkerülhetjük, hogy a negatív spirál beszippantson minket. Ha pedig nem tudunk senkihez se fordulni, akkor is próbáljuk magunkat a karácsonyi, és a szilveszteri hagyományainkhoz tartani. Főzzük meg az ünnepi ételt, tegyünk be karácsonyi filmet, zenét és próbáljuk egyedül is élvezni az ünnepeket. Mindezek mellett akkor is sokat tehetünk, ha nem érint minket személyesen a probléma: ha valaki egyedül tölti a karácsonyt vagy magányos a környezetünkben, akkor látogassuk meg, vigyünk át neki valami süteményt, ételt vagy, ha erre nincsen lehetőségünk akkor hívjuk fel telefonon, hiszen már az is sokat segíthet. 