Lesújtó jelentés érkezett: katasztrofális a magyarok egészsége, halálba stresszeljük magunkat

Minden harmadik magyar lesújtóan nyilatkozott saját egészségügyi állapotáról a Pilulka friss reprezentatív kutatásában. A stressz lehet az egyik legnagyobb rizikófaktor, de azért beszédes az is, hogy mennyire nem vesszük komolyan a dohányzás és az elhízás egészségkárosító hatásait. Sőt, a magyarok háromnegyede úgy gondolja, hogy egészséges lehet az is, aki nem mozog rendszeresen.

Korosztályokat tekintve kitűnnek a harmincasok, ők egészségesek a legtöbbet: háromnegyedük (74%) majdnem mindig az vagy sokkal többet az, mint beteg. Őket a negyvenes (68%), majd az ötvenes korosztály (66%) követi ebben, a sor legvégén a legfiatalabbak, a fiatal felnőttek (58%) bandukolnak. Jelentős az eltérés a nemek között. 100-ból 43 nő többet beteg, mint egészséges. A férfiak körében ugyan kissé szebb képet fest ez az arány, de azért körükben is minden 4. vallja magát betegesnek.

A stressz a felelős mindenért?

A nők és a 18-30 év köztiek lemaradásában komoly szerepet tölthet be a stressz. A nők 41%-a nagyon sokat stresszel, nehezen tud teljesen kikapcsolódni, és vallja, hogy ezzel árt leginkább az egészségének. Ugyanez kb. minden 4. (26%) férfira igaz. Korosztályokat tekintve is jelentősek a különbségek a stresszel kapcsolatban: minél fiatalabb valaki annál inkább jelen van az életében a stressz. A 18 és 30 év köztiek 45%-a érzi magát nagyon stresszesnek, de még az ötvenes korosztályban is minden 5. ember egészségét károsítja a stressz.

De mikor tekintjük magunkat egészségesnek? A Pilulka kutatása erre is kíváncsi volt. A magyarok fele akkor egészséges, ha testileg és lelkileg is rendben van. Sőt, a lelki egészség olyannyira fontos, hogy további 14% vallja, hogyha egyébként lelkileg minden klappol, akkor egy kis megfázás, nátha esetén még egészségesként tekint magára. A válaszadók 17%-ának az egészség azt jelenti, hogyha semmi sem korlátozza azokban a dolgokban, amiket csinálni szeretne. A magyarok ötöde pedig nagyon leegyszerűsíti az egészség kérdését: 12% akkor tartja magát egészségesnek, ha nincs semmilyen betegsége, 8% pedig, ha nem fáj semmije. A nőknél arányaiban többet dob latba a lelki egészség (68%), mint a férfiaknál (60%). És míg minden 5. férfinak azt jelenti az egészség, hogy nincs semmiben korlátozva, addig ez a nőknek csak a 14%-ára igaz.

Sem a dohányzást, sem az elhízást nem vesszük elég komolyan

A kiegyensúlyozottság és az elegendő pihenés fontos a magyaroknak. A válaszadók közel fele (46%) úgy gondolja, hogy csak az lehet egészséges, akinek kiegyensúlyozott baráti és családi kapcsolatai vannak, 44% szerint pedig csak az lehet egészséges, aki eleget tud pihenni. A dohányzás és az elhízás, túlsúly egészségkárosító hatásait azonban nem vesszük komolyan. A válaszadók 73%-a úgy véli, hogy egészséges lehet az, aki dohányzik, 71% pedig azt gondolja, hogy a túlsúly és az elhízás nem kizáró okai az egészséges életnek.

A kutatás alapján a magyarok többsége tudja, hogy az egészség több, mint a betegség hiánya. Ugyanakkor kiderült az is, hogy sem a dohányzást, sem pedig az elhízást és a túlsúlyt nem kezelik elég komolyan, és az különösen szomorú, hogy honfitársaink 76%-a szerint egészséges lehet az is, aki nem mozog rendszeresen. Exsportolóként elmondhatom, hogy a napi mozgásnak a mentális egészségünk és a stresszkezelés szempontjából is kiemelkedő szerepe van

– tette hozzá Grósz Béla, aki a profi kerékpársportból érkezett az üzleti világba.

Leginkább a vitaminoktól és az étrendkiegészítőktől várjuk az egészséget

Az online drogériában minden olyan termék megtalálható, ami az egészséges életvitelhez szükséges, éppen ezért kutatásukban rákérdeztek arra is, hogy a magyarok mikről gondolják a leginkább azt, hogy a meglétük hozzájárulhat az egészség fenntartásához, javításához. A listát magasan a vitaminok, étrendkiegészítők vezetik, amiket némiképp lemaradva az egészséges élelmiszerek követnek, majd pedig a dobogó 3. fokára – arányaiban jelentősen kevesebb jelölés mellett – a sporteszközök kerültek.