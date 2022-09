Koronavírus 2022 ősz: fontos tudnivalók az omikron új variánsai, tünetei, az új vakcina és annak mellékhatásai kapcsán

Több mint két és fél éve, 2020. március 11-én nyilvánította pandémiává az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a covid19-járványt. Azóta rengeteg tudásra tett szert a világ az új koronavírussal kapcsolatban, ismertek az általános tünetek, a fejlett tesztek segítségével gyors és egyszerű az azonosítás, módszereket dolgoztak ki a járvány kezelésére, a betegség gyógyítására, vakcinákat fejlesztettek a lakosság immunizálása érdekében. Most, 2022 őszén nincs okunk feltételezni, hogy a koronavírus legújabb variánsai nem kezdenek el ismét terjedni, ahogy a korábbi években ez megfigyelhető volt. Ezért összegyűjtöttük azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyek alapján felkészülhetünk, mi várhat ránk idei koronavírus és influenza szezonban.

Az omikron variáns változatai

A leggyakrabban covid19 néven emlegetett, hivatalosan SARS-CoV-2-nek nevezett új koronavírus megjelenése óta számost variánst és alvariánst különböztettek meg az egészségügyi szakemberek. Kezdetben az alapján nevezte az új vírusmutációkat a sajtó, hol fedezték fel őket először, mint pl. a brit vagy indiai variánsok esetében. Ezt váltotta fel a sokkal jobban követhető és kevésbé pejoratív rendszer, amely szerint a köznyelvben a görög ábécé betűi alapján nevezik el a variánsokat. Ez alapján beszélhettünk alfa, béta, gamma, delta variánsokról, és legújabban az omikronról.

A WHO által B.1.1.529-nek nevezett, köznyelvben omikronnak keresztelt változatot 2021 novemberének második felében azonosították, azóta pedig több alvariánsát ismertük meg (mint a BA.1, BA.2 avagy "lopakodó", BA.3, BA.4, BA.5 változat, illetve ezek további leágazásai). Ezek közül is jelenleg a BA.4 és BA.5 gyorsan terjedő variánsok okozzák most a világban a legtöbb megbetegedést. Míg a BA.4 a WHO utolsó közlése szerint 10-ből 1 megbetegedésért felelős, míg a BA.5 az esetek közel feléért.

A BA.4 és BA.5 variánsokat először Dél-Afrikában azonosították 2022 januárjában és februárjában. Eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, a BA.2 lopakodónak is nevezett variánsból fejlődtek tovább, azonban fertőzőképességüket más változatoktól örökölhették. A két variáns nagyon hasonlít egymáshoz.

Omikron BA.4 és BA.5: tünetek, lappangási idő és a betegség kezelése

A két domináns variáns leggyakoribb tünetei brit jelentések alapján az orrfolyás, a torokfájás, a fejfájás, a tartós köhögés és a fáradtság voltak. Az esetek kevesebb mint egyharmadában jelentkezett csak láz. A variánsok tünetei között nem volt számottevő különbség, viszont az kiderült a statisztikákból, hogy akik télen átestek már egy fertőzésen, fogékonyabbak lehetnek az új variánsok elkapására. Mivel az akkor gyakoribb BA.1 és BA.2 sokban eltér az új változatoktól, és ezért nem biztosít megbízható keresztvédelmet ellenük.

Az egyes variánsok megjelenésével a lappangási idő is egyre rövidült. Amíg az alfa változat átlagos lappangási ideje 5 nap volt, a deltáé már csak 4,41, míg az omikroné 3,42 nap tanulmányok szerint. Ez az alvariánsokra is ugyanúgy érvényes. Természetesen ez csak az átlag, jelentkezhet a tünet már már 2 napon belül is, vagy 6 napon túl.

A betegség kezelése omikron esetében is hasonlóan működik, mint a korábbi variánsok esetén. Háziorvos felírhat kifejezetten koronavírus elleni gyógyszert, vagy marad a tüneti kezelés a megszokott szerekkel: láz- és fájdalomcsillapítók, köhögéscsillapítók, orrsrayk, torokfertőtlenítők, vitaminok, fokozott folyadékbevitel és pihenés. Súlyos tünetek, vagy hosszan elhúzódó betegség esetén azonban mindenképp érdemes orvoshoz fordulni, hiszen nem megfelelő kezelés esetén jelentkezhetnek szövődmények.

EZ IS ÉRDEKELHET Házi patika: ilyen alapvető gyógyszerek legyenek otthon ősszel a gyógyszeres dobozban Most, hogy beköszöntött az ősz, érdemes még most átnézni az otthoni gyógyszerkészleteket és feltölteni a házi patikát.

A koronavírus antigén, antitest gyorsteszt, PCR-teszt megbízhatósága

Eddig még nem születtek olyan tanulmányok, amelyek pontosan meg tudnák adni, milyen hatékonyságúak az önmintavételes gyorstesztek a koronavírus kimutatásában. Annyi feltételezhető, hogy a tesztek némiképp pontatlanabbak lehetnek, azonban ettől még nagy százalékban mutatják ki sikeresen a fertőzöttséget. Még mindig a klinikai PCR-tesztek a legmegbízhatóbbak, azonban a gyorstesztek sem "hatástalanok", valószínűleg a legtöbb ugyanolyan pontos, mint a korábbi alvariánsok esetében. Ne ódzkodjunk ezért tesztet csináltatni, ha tüneteket észlelünk magunkon.

EZ IS ÉRDEKELHET Covid teszt-kisokos: mutatjuk, hogyan kell használni a koronavírus antigén gyorsteszteket + videó Ismét egyre többen vásárolnak önmintavételes covid antigén gyorsteszteteket a patikákban. Mutatjuk, hogyan kell használni a koronavírus antigén tesztet!

Tudnivalók az új vakcináról és mellékhatásairól

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szeptember elején javasolt forgalmazásra az új típusú koronavírus omikron változata elleni BioNTech/Pfizer és a Moderna által gyártott vakcinákat. A védőoltások az előzőleg már forgalomba került vakcináknak az omikron variáns BA.1-es alváltozata elleni védekezéshez igazított verziói, de - mint írták - képesek semlegesíteni más, BA.2 és BA2.75 jelű alváltozatokat is.

Az új variánsok ellen is készülnek már a vakcinák, ennek kapcsán az EMA szeptember 12-én a BioNTech/Pfizer biotechnológiai vállalat az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Comirnaty nevű oltóanyaga legújabb adaptált változatának európai uniós forgalmazását javasolta. Közölték, hogy a legújabb fejlesztésű oltóanyag a BA.4 és a BA.5 jelű omikron variánsokat és az eredeti koronavírus-törzset egyaránt sikeresen támadja. Olyan 12 évesnél idősebbek esetében alkalmazható, akik legalább két oltást már megkaptak a koronavírus ellen.

Az uniós gyógyszerügynökség ez idáig a Pfizer/BioNTech Comirnaty, az AstraZeneca Vaxzevira, a Moderna Spikevax, a Novavax Nuvaxovid nevű, valamint a Johnson & Johnson vállalat Jcovden nevű vakcináját, valamint a Valneva európai biotechnológiai vállalat koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagát ajánlotta használatra.

A Magyarországon jelenleg ajánlott emlékeztető, vagy "booster" oltóanyag - kinek a negyedik, kinek a harmadik - beadatása esetén hasonló tünetekre kell számítani, mint az első két vakcina esetében szakemberek szerint. Vagyis egyénileg változó lehet: akit korábban egy napig ágynak döntött a vakcina, az most is hasonlókra számíthat, aki csak álmosságot tapasztalt, szintén jó eséllyel ennyire készülhet.

Az injekció beadásának helyén jelentkezhet fájdalom, vagy pír, ez azonban természetes. A leggyakoribb ismert mellékhatások a fáradtság és a fejfájás, és gyakori lehet még a láz, izom- és izületi fájdalom, hidegrázás. A nyirokcsomók megduzzadása szintén a normál tünetek között van egy oltás után. Fontos emlékezni arra, hogy a mellékhatások jelentkezése jó jel: a szervezet reagált az oltóanyagra.