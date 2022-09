Házi patika: ilyen alapvető gyógyszerek legyenek otthon ősszel a gyógyszeres dobozban

A legtöbb magyar háztartásban van egy gyógyszeres szekrény, vagy fiók, amelyben a legszükségesebb gyógyszereket és gyógytermékeket tartják szükség esetére. Egy ilyen gyógyszerkészlet jó szolgálatot tehet szükség esetén, amikor váratlanul van szükség valamilyen gyógyszerre vagy patikai termékre és nincs lehetőség elszaladni a gyógyszertárba. Most, hogy beköszöntött az ősz, megkezdődött a tanév, egyre gyakoribban lehetnek a felső légúti megbetegedések, vírusfertőzések. Ezért érdemes még most átnézni az otthoni gyógyszerkészleteket és feltölteni a házi patikát. Mutatjuk, mik azok alapvető szerek és temékek, amelyek nem hiányozhatnak a gyógyszeres fiókból ősszel.

A meteorológiai előrejelzések szerint péntektől a napi maximum hőmérséklet átlagosan 20°C körül alakul majd, éjszaka pedig 10°C alá süllyed, hajnalban már talajmenti fagyok is lehetnek. Kevesebb lesz a napsütés, több a csapadék, magasabb a páratartalom. Megérkezik tehát az ősziesebb, hűvösebb, nyirkosabb idő, amely kedvez a betegségek kialakulásának, fertőzések terjedésének. Ezért mindenképpen érdemes tudatosan felvértezni az immunrendszerünket, jobban ügyelni az alapvető higiéniai ajánlásokra, kerülni a fertőzséveszéllyel járó helyzeteket és feltölteni az otthoni gyógyszerkészleteket.

Alapvető gyógyszerek és gyógytermékek a házi patikában ősszel

Mindenekelőtt olyan termékeket érdemes otthon tartani, amelyekre bármikor, bárkinek váratlanul szüksége lehet: ha nincs lehetőség orvoshoz fordulni, gyógyszertárba menni, akkor is legyen kéznél segítség. A másik alapvető szabály viszont a házi patika összeállításánál az általános ajánlásokon túl, hogy az egyéni igényeknek is igazodnia kell a gyógyszerkészletnek. Egészen más szerekre lehet szüksége egy kisgyermeket nevelő családnak, egy egyedül élő idős embernek, krónikus betegnek, férfiaknak és nőknek, otthonülőknek és gyakran kirándulóknak, vagy akár barkácsolóknak. Ezért vannak tehát általánosságban mindenkinek javasolt készítmények, illetve az egyéni igényekhez illeszkedő szerek, amelyből célszerű otthon tartani.

Minden házi patika elengedhetetlen kelléke:

a fájdalom- és lázcsillapító,

a lázmérő (digitális eszköz esetén tartalék elemmel),

a hasmenés elleni szerek,

a székredés elleni készítmények,

a hányinger és hányás elleni gyógyszer,

a gyomorégés elleni és emésztést segítő szerek,

sebfertőtlenítő, -kötöző szerek és ragtapasz,

valamint a vitaminok.

Ősszel nem árthat, ha tartunk otthon ezek mellett:

torokfertőtlenítőt (tablettát, cukorkát vagy sprayt),

köhögéscsillapítót,

köptetőt,

orrsrayt, vagy orrcseppet is,

és szájmaszkot.

Érdemes már kipróbált, bevált készítményeket tartani otthon, melyek biztos segítséget jelentenek a bajban.

A házi patikát ki lehet egészíteni az őszi időszakban gyógyteákkal is, melyek szintén jó szolgálatot tehetnek bizonyos tünetek esetén. Immunerősítésre echinacea (kasvirág) és csipkebogyó, megfázás és köhögés ellen hársfavirág, görcsoldásra, fejfájásra és emésztési panaszokra a citromfű, görcsoldásra, emésztésre még a cickafark, gyulladáscsökkentésre és nyugtatásra a kamilla, köhögésre, torokfájás ellen a kakukkfű teája javasolt. Őszi időszakban jó szolgálatot tehet, ha van otthon friss citrom, és gyömbér, melyek megelőzésre és tüneti kezelésre is alkalmasak.

Gondoljunk az egyéni igényekre is

A felsorolt alapvető szerek mellett érdemes mindenkinek olyan gyógyszerrekkel is feltöltöltenie a házi patikát, amelyek számára szükségesek lehetnek az alapbetegségei, életvitele szempontjából. A krónikus betegek rendszeresen szedett gyógyszerei nem hiányozhatnak az otthoni gyógyszeres szekrényből. Aki kisgyermeket nevel, annak érdemes a fent felsorolt szerek közül a gyermekek számára javalott készítményekből is tartania otthon, és különösen ügyelni arra, hogy a gyógyszereket zárható helyen tartsa.

Idősebbek esetében is lehetnek olyan készítmények, amelyekből jó ha van otthon, mint a fájdalomcsillapító kenőcsök. Ugyanígy a gyakran sportolóknak érdemes felkészülnie sportsérülésekre, a gyakran kirándulóknak a csípések, kiütések kezelésére. Lehetetlen lenne az összes lehetőséget felsorolni, kinek mire lehet szüksége. Ezt mindenkinek magának kell végiggondolnia, és az alapján feltölteni a gyógyszeres szekrényt.

Az öngyógyszerezés hasznos, de lehetnek veszélyei

A legtöbb emberre jellemző, hogyha nincsenek súlyos, vagy addig ismeretlen, gyanús tünetei, nem fordul orvoshoz, gyógyszerészhez. Ezzel önmagában nincsen gond, hiszen egy tablettával megszüntethető enyhébb fejfájással nem kell orvoshoz fordulni, viszont szokatlan nagy erősségű vagy visszatérő fájadalom esetén már igen. Sokszor azonban nehéz megtalálni a határt, mitől tekinthető egy tünet olyan jellegűnek, hogy azzal már orvoshoz kell menni, és gyakran hajlamosak is a betegek elbagatelizálni a problémákat.

Szakmai nyelven öngyógyszerezésnek nevezzük azt, ha valaki egészségügyi szakember segítsége nélkül kezdi el a gyógyszeres terápiát. Ennek a gyakorlatnak számos előnye mellett vannak veszélyei is. A biztonságos alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges, hogy tisztában legyünk testünk működésével és rendelkezzünk a megfelelő egészségügyi alapismeretekkel. Ennek birtokában tudjuk eldönteni, hogy mi az, amit a házipatikában található szerekkel is tudunk kezelni, és mikor van szükségünk orvosi segítségre

- mondta el korábban lapunknak Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója. A szakember szerint az öngyógyszerezés előnye, hogy gyors és kényelmes megoldást nyújt az egészségügyi problémáinkra, amellyel a betegek az egészségügyi ellátórendszer válláról is nagy terhet vesznek le, hiszen így több erőforrás fordítható a súlyosabb betegek kezelésére.

Az öngyógyszerezésnek azonban veszélyei is vannak: "az egyik, hogy félrediagnosztizáljuk a betegséget, aminek következtében nem a megfelelő gyógyszeres terápiába kezdünk bele. A nem megfelelő kezelés elfedheti a súlyos tüneteket, ami később nehezítheti a pontos diagnózist" - magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy előfordulhat az is, hogy olyan esetekben is a házipatikához fordulnak a betegek, amikor már orvosi segítségre lenne szükség, és a késedelem miatt tovább romlik az állapotuk.

Tisztában kell lennünk azzal is, hogy az öngyógyszerezés szempontjából vannak veszélyeztetett csoportok is. Ide tartoznak a csecsemők és kisgyermekek, a várandós és szoptató nők, valamint az idős betegek. A csecsemőknél és kisebb gyermekeknél azért kell vigyázni, mert náluk még könnyen kialakulhatnak súlyosabb tünetek. Amíg egy felnőtt embert nyugodtan lehet otthon kezelni egy hányással és hasmenéssel járó vírusfertőzéssel, addig egy csecsemőt a kiszáradás veszélye miatt már lehet, hogy kórházba kell vinni

- ismertette a veszélyeket a szakember, akinek elmondása szerint várandós és szoptató nőknél arra kell fokozottan figyelni, hogy az általuk szedett gyógyszerek ne károsítsák a magzatot, vagy ne jussanak át az anyatejbe. Az idős betegek esetében pedig a krónikus betegségekre folyamatosan szedett készítmények hatását is figyelembe kell venni.

A szakember azt tanácsolta, hogy az öngyógyszerezéshez vény nélküli készítményeket használjunk, a vényköteles gyógyszereket pedig csak az orvos utasításának megfelelően alkalmazzuk. A vényre felírt gyógyszereket csak annak szabad szednie, akinek felírták, ezekből ne adjunk másoknak.

Ne halmozzunk fel, figyeljük a lejárati időt

Azt senkinek sem javasoljuk, hogy nagy mennyiségben halmozzon fel most gyógyszereket otthon. Ahogy élelmiszerekből, úgy gyógyszerekből is legfeljebb olyan termékeket érdemes nagyobb mennyiségben venni, aminek hosszú a lejárati ideje, évekig eláll. Egyébként ne vásároljuk fel a fél patikát. Mielőtt feltöltenénk őszre a gyógyszeres fiókot, előbb ellenőrizzük, mink van otthon és azok a szerek mikor járnak le, ennek megfelelően vásároljunk.

Fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása is. Egyrészt olyan helyet érdemes találni nekik a lakásban, amely megfelel a tárolási javaslatnak, másrészt úgy érdemes tárolni, hogy beazonosítható maradjon a gyógyszer. A kidobott csomagolás, feldarabolt gyógyszerlevelek sokszor nehezítik az azonosítást - találomra pedig ne vegyünk be semmit, amiről nem tudjuk, pontosan micsoda.

EZ IS ÉRDEKELHET Őrült felhalmozási hullám indulhat meg: ezek a termékek aranyat érhetnek hamarosan Sokat spórolhatunk, ha bizonyos termékeket előre megveszünk, azonban csak tervezetten, ésszel érdemes bármit is felhalmozni.

Ne feledkezzünk meg az elsősegély dobozról!

Akinek van motorkerékpárja, autója vagy más gépjárműve annak van elsősegély doboza is. Gyakran elfelejtjük, hogy vészhelyzet esetén az ebben található szerek és segédeszközök is rendelkezésre állnak. Természetesen, ha elhasználtunk valamit az elsősegélydobozból, azt pótolni kell. Ugyancsak cserélni kell időnként a lejárt szavatosságú termékeket a dobozban, mert ha ilyet találnak közúti ellenőrzésnél, vagy hiányos a doboz, akkor a helyszíni bírság legkisebb összege 5 ezer forint, legmagasabb összege 50 ezer forint lehet.

Személygépkocsikban az elsősegély doboznak tartalmaznia kell:

4 db steril gyorskötöző pólyát (10 cm x 5 m),

2 db steril gyorskötöző pólyát (5 cm x 5 m),

2 db steril mull-lapot (6 x 6 cm/100 lap)

4 db egyenként csomagolt vágott mullpólyát (10 x 5 m),

3 db steril mull-lapot (50 cm x 80 cm),

4 db kéztisztító/fertőtlenítő lapot

1 pár fóliakesztyűt,

2 db háromszögletű kendőt,

4 db biztosítótűt (40 mm-es), 1 tekercs ragtapaszt (1,25 cm x 5 m),

egy ollót (rozsdamentes acélból, 110-150 mm-es),

egy polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldatot (30 ml),

2 db vágható sebtapaszt (6 x 10 cm),

egy higiénikus arcmaszkot (lélegeztetéshez),

egy gumis rögzítésű sebészeti szájmaszkot,

illetve az elsősegélynyújtás lépéseit képekben, illetve a tartalomjegyzéket.

Azért is jó tudni, mi van az elsősegély dobozban, hogyha baj esetén használni szeretnénk, tudjuk, mit találunk majd benne. A dobozt tetszés szerint ki is lehet egészíteni néhány gyógyszerrel, készítménnyel, amire szükség lehet utazások esetén.