Kiderült a nagy sporttitok: ezzel a csellel még egészségesebbé lehet válni

A rendszeresen sportoló és hetente több alkalommal szaunázó embereknél most már bizonyítottan javul a szív- és érrendszer, emellett megelőzhető vele a betegségek kialakulása. Túl sok adat azonban egyelőre nincsen arról, hogy pontosan mit is jelent ez a valóságban. Éppen ezért vetették össze ezek hatásait egy klinikai vizsgálat során, amiből most sok minden kiderült.

A jelenlegi ajánlások szerint egy felnőtt embernek heti 150-300 perc közepes intenzitású sportolásra vagy testmozgásra van szüksége. Ezt azonban a legjobb 3-5 alkalomra elosztani, hogy hatásos legyen az eredmény. Egyre többen egészítik ki ezt rendszeres szaunázással, amelynek egészségügyi előnyei még nem teljesen ismertek, annak ellenére, hogy a világon egyre többen alkalmazzák a módszert. Kimutatták azonban, hogy ezt testmozgással kombinálva igen jó eredményeket értek el szívelégtelenségben szenvedő betegeknél. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Milyen előnyei vannak a rendszeres mozgásnak és szaunázásnak? Egy új, finn kutatásba 47 személyt vontak be, akik 40 és 58 év közöttiek, jelentősen elhízottak, ezért magas BMI-vel rendelkeznek (>30 kg/m2), továbbá alacsony aktivitású életet élők, akik közt dohányosok is előfordultak. Tehát szándékosan olyanokat, aki kifejezetten egészségtelen életmódot folytatnak. Őket rendszeres testedzésre és sportolás után 15 perc szaunázásra kérték 8 héten át. Elsősorban a vérnyomást és a kardiorespiratorikus eredményeket (CRF, vagy közismertebb nevén VO2max) nézték, ezt követően a zsírtömeg és a koleszterinszint mérésére került sor. Három csoport lett kialakítva: 1. csoport: Akik sportoltak és utána mentek szaunázni.

2. csoport: Akik csak sportoltak és nem szaunáztak.

3. kontroll csoport: Akik semmit nem csináltak. Az alábbi táblázatban az eredmények, kerekített értékek találhatók a következő egységekben megadva: VO2max: ml/kg/perc, Vérnyomás: mmHg, Zsírtömeg: kg, koleszterin: mmol/l A legnagyobb változást a VO2max-ban és a zsírtömegben lehetett tapasztalni, viszont a vérnyomásban nem volt különösen nagy eltérés a korábbiakhoz képest, a koleszterinszint pedig vegyes képet mutatott, tette közzé az euphorie.hu. A kutatásból látszik, hogy már egy kisebb mozgás is emeli az értéket (29 > 32), ha viszont ezt szaunázás kíséri, akkor akár 6 értékkel is növekedhet a VO2max. A vérnyomás tekintetében elmondhatjuk, hogy mindhárom csoportnál nagyjából átlagos értékeket láthatunk, mely nem változott a kísérlet során sem, legalább is jelentős eltérés nem volt tapasztalható. A zsírtömeg a teljes testsúlyra vetített átlagos értéket mutatja, tehát azt, hogy hány kg zsírt tartalmazott 1-1 ember. Ennek változása jól látható. Míg a kontroll csoportnál nem meglepő módon nem mutatkozott eltérés, addig a sportot űzőknél igen – 1.5 kg-ot csökkent -, a sportot űző és azt követően szaunázóknál pedig már 1.9 kg csökkenést láthatunk. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A koleszterinszint változásának érdekessége, hogy a csak sportoló egyéneknél emelkedett az érték – bár a mértéke alapján inkább hibaszázalékon belül van -, az 1-es csoportnál viszont 5.2-ről 4.9-re csökkent. A kontroll csoportnál a változás szintén elenyésző, inkább változatlannak tekintendő. A kutatásból konklúzióként tehát kiderült, hogy a rendszeres testmozgás hatással volt a VO2max-ra és a testösszetételre (testzsírszázalék) azoknál a felnőtteknél, akik hajlamosak a szív és érrendszeri betegségekre. Összességében az is elmondható, hogy az adatok alapján a szaunázás nemcsak tökéletesen kiegészíti a testmozgást végzők életét, hanem javítja is a test által felvehető és szállítható oxigén mennyiségének arányát, valamint csökkenti a testzsírszázalékot a koleszterinnel együtt. Várható eredmények hosszabb távon Az említett kutatási eredményekkel alátámasztott adatokból az derült ki, hogy hetente 150 perc közepes intenzitású testmozgás és az azt követő 15 perc szaunázás elegendő ahhoz, hogy az egészségügyi állapotunk javuljon. A sportolás hosszú távú előnyei megalapozottak, kimutatták, hogy javítja a testösszetételt és a VO2max értéket. Ez pedig hosszabb távon zsírtömeg-csökkenéshez vezet. A szaunázás továbbá felpörgeti a vérkeringést és az anyagcserét, megizzaszt, így a méreganyagok is könnyebben távozhatnak az emberi szervezetből.

Címlapkép: Getty Images

