Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után

Unai Emery, az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére, noha győzelemmel akár a tabella második helyére is felugorhatott volna - írta a Yahoo Sports.

A Villa tizenegy mérkőzésből álló hazai győzelmi sorozata szakadt meg vasárnap, mikor a birminghamiak 1-0-ra kikaptak az Evertontól. A találkozó rávilágított arra, hogy a birminghami együttes jelenlegi kerete még nem elég erős a bajnoki címért folyó küzdelemhez, így a következő hetekben várhatóan erősítésekre lesz szükség.

"Más csapatok nagyobb potenciállal rendelkeznek nálunk" – jelentette ki Emery a Sky Sportsnak adott interjújában. A nyilatkozatot a stúdióban ülő Jamie Redknapp és az egykori Villa-játékos, Ashley Young is szokatlannak, meglepőnek találta.

A spanyol tréner később árnyalta szavait: "Fantasztikus szezont futunk. Ma elveszítettünk egy remek lehetőséget, hogy másodikak legyünk. Csalódottak vagyunk, de a 34. forduló előtt nem fogok arról beszélni, hol végezhetünk."

Az Everton augusztus óta az első vendégcsapatként nyert a Villa Parkban. David Moyes együttese már csak négy pontra van a negyedik helyen álló Liverpooltól, így továbbra is versenyben maradt az európai kupaindulást érő helyekért.