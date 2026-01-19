Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után

Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be
Unai Emery, az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére, noha győzelemmel akár a tabella második helyére is felugorhatott volna - írta a Yahoo Sports.
A Villa tizenegy mérkőzésből álló hazai győzelmi sorozata szakadt meg vasárnap, mikor a birminghamiak 1-0-ra kikaptak az Evertontól. A találkozó rávilágított arra, hogy a birminghami együttes jelenlegi kerete még nem elég erős a bajnoki címért folyó küzdelemhez, így a következő hetekben várhatóan erősítésekre lesz szükség.
"Más csapatok nagyobb potenciállal rendelkeznek nálunk" – jelentette ki Emery a Sky Sportsnak adott interjújában. A nyilatkozatot a stúdióban ülő Jamie Redknapp és az egykori Villa-játékos, Ashley Young is szokatlannak, meglepőnek találta.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
2.
Manchester City
|
22
|
13
|
4
|
5
|
45
|
21
|
24
|
43
|
3.
Aston Villa
|
22
|
13
|
4
|
5
|
33
|
25
|
8
|
43
|
4.
Liverpool
|
22
|
10
|
6
|
6
|
33
|
29
|
4
|
36
A spanyol tréner később árnyalta szavait: "Fantasztikus szezont futunk. Ma elveszítettünk egy remek lehetőséget, hogy másodikak legyünk. Csalódottak vagyunk, de a 34. forduló előtt nem fogok arról beszélni, hol végezhetünk."
Az Everton augusztus óta az első vendégcsapatként nyert a Villa Parkban. David Moyes együttese már csak négy pontra van a negyedik helyen álló Liverpooltól, így továbbra is versenyben maradt az európai kupaindulást érő helyekért.
