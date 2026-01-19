2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-4 °C Budapest
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után

Pénzcentrum
2026. január 19. 11:12

Unai Emery, az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére, noha győzelemmel akár a tabella második helyére is felugorhatott volna - írta a Yahoo Sports.

A Villa tizenegy mérkőzésből álló hazai győzelmi sorozata szakadt meg vasárnap, mikor a birminghamiak 1-0-ra kikaptak az Evertontól. A találkozó rávilágított arra, hogy a birminghami együttes jelenlegi kerete még nem elég erős a bajnoki címért folyó küzdelemhez, így a következő hetekben várhatóan erősítésekre lesz szükség.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Más csapatok nagyobb potenciállal rendelkeznek nálunk" – jelentette ki Emery a Sky Sportsnak adott interjújában. A nyilatkozatot a stúdióban ülő Jamie Redknapp és az egykori Villa-játékos, Ashley Young is szokatlannak, meglepőnek találta.

Anglia
Aston Villa
Piaci érték: 506,80M €
Edző: Unai Emery
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
22
13
4
5
45
21
24
43
3.
Aston Villa
22
13
4
5
33
25
8
43
4.
Liverpool
22
10
6
6
33
29
4
36
Adatlap létrehozva: 2026.01.19.

A spanyol tréner később árnyalta szavait: "Fantasztikus szezont futunk. Ma elveszítettünk egy remek lehetőséget, hogy másodikak legyünk. Csalódottak vagyunk, de a 34. forduló előtt nem fogok arról beszélni, hol végezhetünk."

Az Everton augusztus óta az első vendégcsapatként nyert a Villa Parkban. David Moyes együttese már csak négy pontra van a negyedik helyen álló Liverpooltól, így továbbra is versenyben maradt az európai kupaindulást érő helyekért.
Címlapkép: Getty Images
#sport #interjú #labdarúgás #meccs #premier league #edző #gól #angol foci #vereség #angol bajnokság

