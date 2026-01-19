A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Hatalmas mérföldkőhöz ért Novak Djokovic: mostantól "százados" a szerb legenda
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért, amelyet eddig Federer Feliciano Lópezzel közösen tartott - írta az ESPN.
A 38 éves szerb játékos hétfő este újabb mérföldkőhöz érkezett: megszerezte századik győzelmét Melbourne-ben, miután 6:3, 6:2, 6:2-re legyőzte a spanyol Pedro Martínezt.
"Mit is mondhatnék? Jól hangzik ez a centurion kifejezés" – mondta a 24-szeres Grand Slam-bajnok, aki 100–10-es mérleggel büszkélkedhet az Australian Openen, ahol tíz trófeát gyűjtött. Wimbledonban 102, a Roland Garroson pedig 101 győzelemnél tart.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A szerb klasszis régi fényében tündökölt: a Rod Laver Arénában egy futás közben ütött keresztpályás elütéssel idézte fel legjobb éveit. Egyetlen bréklabdát sem engedett, első szerváin a pontok 93 százalékát megnyerte, és 14 ászt ütött – az utolsót éppen meccslabdán.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Djokovic nem indult felkészülési tornán, minden energiáját a melbourne-i sikerre tartogatta. 2023 óta nem nyert Grand Slam-tornát: tavaly mind a négy nagy viadalon elődöntőig jutott, de Carlos Alcaraz és Jannik Sinner uralmát egyelőre nem tudta megtörni.
Az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását Dávid Zoltántól a nyíregyházi női röplabdzóknál.
Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után
Az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére.
Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be
Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.
A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését.
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
Az ájulás határán volt a labdaszedő, a török teniszező pedig megállítva a labdamenetet azonnal odasietett hozzá, hogy segítsen.
A Ferrari 2026-tól lecseréli Lewis Hamilton versenymérnökét: Riccardo Adami az utánpótlás-akadémiánál folytatja, az új szakember nevét később jelentik be.
Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében.
Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására.
Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját: tavaly a becslések szerint 260 millió dollárt keresett.
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.