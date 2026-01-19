Hatalmas mérföldkőhöz ért Novak Djokovic: mostantól "százados" a szerb legenda

Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért, amelyet eddig Federer Feliciano Lópezzel közösen tartott - írta az ESPN.

A 38 éves szerb játékos hétfő este újabb mérföldkőhöz érkezett: megszerezte századik győzelmét Melbourne-ben, miután 6:3, 6:2, 6:2-re legyőzte a spanyol Pedro Martínezt.

"Mit is mondhatnék? Jól hangzik ez a centurion kifejezés" – mondta a 24-szeres Grand Slam-bajnok, aki 100–10-es mérleggel büszkélkedhet az Australian Openen, ahol tíz trófeát gyűjtött. Wimbledonban 102, a Roland Garroson pedig 101 győzelemnél tart.

A szerb klasszis régi fényében tündökölt: a Rod Laver Arénában egy futás közben ütött keresztpályás elütéssel idézte fel legjobb éveit. Egyetlen bréklabdát sem engedett, első szerváin a pontok 93 százalékát megnyerte, és 14 ászt ütött – az utolsót éppen meccslabdán.

Djokovic nem indult felkészülési tornán, minden energiáját a melbourne-i sikerre tartogatta. 2023 óta nem nyert Grand Slam-tornát: tavaly mind a négy nagy viadalon elődöntőig jutott, de Carlos Alcaraz és Jannik Sinner uralmát egyelőre nem tudta megtörni.