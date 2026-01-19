2026. január 19. hétfő Sára, Márió
Police light on a parking civil car of the german police
Sport

Ez elég szigorú bünti: lekönyökölte ellenfelét a focista, a rendőrök vitték el

Pénzcentrum
2026. január 19. 15:43

Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét; klubja azonnali hatállyal elküldte, és a közösségi médiában sokan életre szóló eltiltást követelnek rá - írta meg a Mirror.

A Trearddur Bay FC közleményben erősítette meg, hogy azonnali hatállyal megvált Tom Taylortól, akit a hétvégén terjedő videófelvétel alapján rengetegen örökre eltiltanának a futballtól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felvételen a játékos egy tizenegyes előtt, hátulról és váratlanul könyökkel arcon üt a CPD Porthmadog csapatának egyik gyanútlan labdarúgóját. A videót szombat este osztották meg a közösségi médiban, ahol azonnal hatalmas felháborodást váltott ki:

@dailymailsport

♬ original sound - Daily Mail Sport

Az észak-walesi rendőrség közölte, hogy tudomására jutott az interneten keringő felvétel, és megkezdték a körülmények tisztázását. A nyomozás részeként őrizetbe vették az incidens feltételezett elkövetőjét. A Trearddur Bay FC rendkívüli közgyűlés után adott ki nyilatkozatot:

A belső vizsgálat lezárását követően döntés született az érintett játékos azonnali hatályú elbocsátásáról. Klubunk semmilyen formában nem tolerálja az erőszakot, és elismerjük, hogy ennek az incidensnek nem lett volna szabad megtörténnie. Őszinte bocsánatkérésünket fejezzük ki a sértett játékosnak, a CPD Porthmadog csapatának, a mérkőzés hivatalos személyeinek, a szurkolóknak és az egész futballtársadalomnak

- írták.

Friss és élő eredmények, sporthírek a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!

A közösségi médiában számos hozzászóló a játékos végleges eltiltását követelte, és felszólította a Walesi Labdarúgó-szövetséget, hogy avatkozzon közbe. "Gyáva tett" – írta az egyik kommentelő, míg egy másik szerint "ez volt az utolsó futballmeccse". A szövetség közölte, hogy az ügy a hatáskörébe tartozik, és vizsgálja az esetet.

A walesi harmadosztályban szereplő Porthmadog végül 3–2-re megnyerte a mérkőzést. A vendégek Tom Hilditch korai góljával szereztek vezetést, majd Gruff Ellis egyenlített. A hajrában Jonny Bravo és Gruff John is betalált a hazaiaknál, és bár Hilditch a hosszabbításban még szépített, a Porthmadog megőrizte előnyét.
Címlapkép: Getty Images
