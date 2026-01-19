Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...
Ez elég szigorú bünti: lekönyökölte ellenfelét a focista, a rendőrök vitték el
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét; klubja azonnali hatállyal elküldte, és a közösségi médiában sokan életre szóló eltiltást követelnek rá - írta meg a Mirror.
A Trearddur Bay FC közleményben erősítette meg, hogy azonnali hatállyal megvált Tom Taylortól, akit a hétvégén terjedő videófelvétel alapján rengetegen örökre eltiltanának a futballtól.
A felvételen a játékos egy tizenegyes előtt, hátulról és váratlanul könyökkel arcon üt a CPD Porthmadog csapatának egyik gyanútlan labdarúgóját. A videót szombat este osztották meg a közösségi médiban, ahol azonnal hatalmas felháborodást váltott ki:
@dailymailsport ♬ original sound - Daily Mail Sport
Az észak-walesi rendőrség közölte, hogy tudomására jutott az interneten keringő felvétel, és megkezdték a körülmények tisztázását. A nyomozás részeként őrizetbe vették az incidens feltételezett elkövetőjét. A Trearddur Bay FC rendkívüli közgyűlés után adott ki nyilatkozatot:
A belső vizsgálat lezárását követően döntés született az érintett játékos azonnali hatályú elbocsátásáról. Klubunk semmilyen formában nem tolerálja az erőszakot, és elismerjük, hogy ennek az incidensnek nem lett volna szabad megtörténnie. Őszinte bocsánatkérésünket fejezzük ki a sértett játékosnak, a CPD Porthmadog csapatának, a mérkőzés hivatalos személyeinek, a szurkolóknak és az egész futballtársadalomnak
- írták.
A közösségi médiában számos hozzászóló a játékos végleges eltiltását követelte, és felszólította a Walesi Labdarúgó-szövetséget, hogy avatkozzon közbe. "Gyáva tett" – írta az egyik kommentelő, míg egy másik szerint "ez volt az utolsó futballmeccse". A szövetség közölte, hogy az ügy a hatáskörébe tartozik, és vizsgálja az esetet.
A walesi harmadosztályban szereplő Porthmadog végül 3–2-re megnyerte a mérkőzést. A vendégek Tom Hilditch korai góljával szereztek vezetést, majd Gruff Ellis egyenlített. A hajrában Jonny Bravo és Gruff John is betalált a hazaiaknál, és bár Hilditch a hosszabbításban még szépített, a Porthmadog megőrizte előnyét.
