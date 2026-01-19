2026. január 19. hétfő Sára, Márió
Dollár és szakadt focilabda közeli fotózás.
Sport

Itt van feketén-fehéren: elképesztő pénzt hoz a foci az országnak, kijöttek a friss adatok

Pénzcentrum
2026. január 19. 16:43

A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint: a 2023/24-es szezonban a férfi- és női bajnokságok, valamint a válogatottak a szurkolói költésekkel együtt összesen 820 millió fontnyi gazdasági teljesítményt generáltak - tudósított a BBC.

A nézői költések nélkül a sportág közvetlen gazdasági hozzájárulása 545 millió font volt, ami 9 245 teljes munkaidős állásnak felel meg. A mérkőzésnapokhoz kapcsolódó szurkolói költekezést is figyelembe véve ez a szám 14 315 munkahelyre emelkedik. A skót profi csapatok hazai mérkőzésein a szezon során összesen több mint 6,8 millió néző jelent meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatást a Skót Profi Labdarúgó Liga (SPFL), a Skót Női Premier Liga (SWPL) és a Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) közösen rendelte meg. Az elemzők a klubok pénzügyi beszámolóit, bevételeit és működési kiadásait vizsgálták, majd az adatokat egy átfogó gazdasági modellbe illesztették, hogy felmérjék a vendéglátásra, a közlekedésre és a kiskereskedelemre gyakorolt közvetett és tovagyűrűző hatásokat.

A tanulmány szerint a skót labdarúgás teljes forgalma 426 millió font volt a vizsgált időszakban, ami a sportágazat bruttó hozzáadott értékének mintegy 20 százalékát adja. A jelentés külön kiemeli a női labdarúgás növekvő gazdasági súlyát. A nézőszámok folyamatosan emelkednek, a kereskedelmi befektetések bővülnek, és a klubok egyre gyakrabban jutnak el az európai kupasorozatok csoportköreibe és egyenes kieséses szakaszába.

Az eredmények jelentős növekedést jeleznek a 2020-ban publikált korábbi tanulmányhoz képest, amely a 2017/18-as szezon adatait dolgozta fel. Az akkori jelentés szerint a klubok és a szurkolói költések együttesen még csak 444 millió fonttal járultak hozzá a skót GDP-hez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Skót Labdarúgó Szövetség hangsúlyozta, hogy a gazdasági előnyök társadalmi célokat is szolgálnak, különösen a hátrányos helyzetű közösségekben. Példaként említették az Extra Time programot, amely reggeliztetést, délutáni foglalkozásokat és sportolási lehetőségeket biztosít gyerekek számára.

A mostani bejelentés időzítése sem véletlen, hiszen a skót férfiválogatott részt vesz majd a 2026-os világbajnokságon, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. Bár a torna külföldön zajlik, a szövetség arra számít, hogy az utazások, a közvetítések és a szurkolói aktivitás további hazai gazdasági hasznot hoz.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #gazdaság #labdarúgás #gdp #világbajnokság #gazdasági hatás #skócia #vb 2026 #sportgazdaság

