Ezzel járhat jól a Real Xabi Alonso kirúgása után: megmaradhat a hatalmas sztárjuk, új helyzet jön

Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében: több forrás szerint a spanyol edzőt eddig a megállapodás egyik fő akadályának tartották.

A brazil támadó jelenlegi szerződése 2027 júniusában jár le, a hosszabbításról szóló tárgyalások pedig tavaly május óta szünetelnek. Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: Xabi Alonso hétfőn hagyta el a klubot, helyét pedig Álvaro Arbeloa vette át, miután a hónapok óta tartó nyomás a Barcelona ellen elveszített Spanyol Szuperkupa-döntővel tetőzött.

Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint a Viníciussal való hosszabbítás esélyét gyakorlatilag nullának tartották, amíg Alonso a csapatnál van. A távozása ellenére azonban továbbra is komoly akadályt jelent a brazil fizetési igénye és a klub ajánlata közötti jelentős különbség.

Vinícius jelenleg évi mintegy 17 millió euró nettó fizetésért focizik. A 2025 májusában tartott legutóbbi tárgyalásokon a Real Madrid körülbelül 20 millió eurós éves bért ajánlott, ám az egyeztetések elakadtak, mert a játékos további 10 millió eurós bónuszt is követelt.

Alonso távozásával a Real várhatóan megpróbálja újraindítani a tárgyalásokat. Vinícius környezetében ugyanakkor úgy látják, hogy a Real Madrid közel jár a bérköltségre vonatkozó limitjéhez, ezért nehezen tudna érdemben javítani az alapfizetésen. A szerződést inkább bónuszokkal tehetnék vonzóbbá, hasonlóan ahhoz, ahogyan Kylian Mbappé esetében is történt.

A források egyetértenek abban, hogy Alonso edzői döntései negatív tényezővé váltak a tárgyalások szempontjából. Vinícius Carlo Ancelotti irányítása alatt megkérdőjelezhetetlen kezdőjátékosnak számított, ám Alonsóval már a nyári kinevezése óta feszült volt a viszonya. A brazil 33 mérkőzésen lépett pályára az edző keze alatt, de ezek közül mindössze kilencet játszott végig.

Kettejük kapcsolatának leglátványosabb konfliktusa az októberi El Clásicón történt, amikor Vinícius hevesen tiltakozott a második félidőben történt lecserélése miatt. A játékos később a közösségi médiában bocsánatot kért, ám edzőjét név szerint nem említette. Alonso menesztése után pedig Vinícius azon kevés játékosok egyike volt, aki nem tett közzé búcsúüzenetet.