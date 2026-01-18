Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására.
Ezzel járhat jól a Real Xabi Alonso kirúgása után: megmaradhat a hatalmas sztárjuk, új helyzet jön
Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében: több forrás szerint a spanyol edzőt eddig a megállapodás egyik fő akadályának tartották.
A brazil támadó jelenlegi szerződése 2027 júniusában jár le, a hosszabbításról szóló tárgyalások pedig tavaly május óta szünetelnek. Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: Xabi Alonso hétfőn hagyta el a klubot, helyét pedig Álvaro Arbeloa vette át, miután a hónapok óta tartó nyomás a Barcelona ellen elveszített Spanyol Szuperkupa-döntővel tetőzött.
Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint a Viníciussal való hosszabbítás esélyét gyakorlatilag nullának tartották, amíg Alonso a csapatnál van. A távozása ellenére azonban továbbra is komoly akadályt jelent a brazil fizetési igénye és a klub ajánlata közötti jelentős különbség.
Vinícius jelenleg évi mintegy 17 millió euró nettó fizetésért focizik. A 2025 májusában tartott legutóbbi tárgyalásokon a Real Madrid körülbelül 20 millió eurós éves bért ajánlott, ám az egyeztetések elakadtak, mert a játékos további 10 millió eurós bónuszt is követelt.
Alonso távozásával a Real várhatóan megpróbálja újraindítani a tárgyalásokat. Vinícius környezetében ugyanakkor úgy látják, hogy a Real Madrid közel jár a bérköltségre vonatkozó limitjéhez, ezért nehezen tudna érdemben javítani az alapfizetésen. A szerződést inkább bónuszokkal tehetnék vonzóbbá, hasonlóan ahhoz, ahogyan Kylian Mbappé esetében is történt.
A források egyetértenek abban, hogy Alonso edzői döntései negatív tényezővé váltak a tárgyalások szempontjából. Vinícius Carlo Ancelotti irányítása alatt megkérdőjelezhetetlen kezdőjátékosnak számított, ám Alonsóval már a nyári kinevezése óta feszült volt a viszonya. A brazil 33 mérkőzésen lépett pályára az edző keze alatt, de ezek közül mindössze kilencet játszott végig.
Kettejük kapcsolatának leglátványosabb konfliktusa az októberi El Clásicón történt, amikor Vinícius hevesen tiltakozott a második félidőben történt lecserélése miatt. A játékos később a közösségi médiában bocsánatot kért, ám edzőjét név szerint nem említette. Alonso menesztése után pedig Vinícius azon kevés játékosok egyike volt, aki nem tett közzé búcsúüzenetet.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.