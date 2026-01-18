2026. január 18. vasárnap Piroska
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Ezzel járhat jól a Real Xabi Alonso kirúgása után: megmaradhat a hatalmas sztárjuk, új helyzet jön

Pénzcentrum
2026. január 18. 14:02

Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében: több forrás szerint a spanyol edzőt eddig a megállapodás egyik fő akadályának tartották.

A brazil támadó jelenlegi szerződése 2027 júniusában jár le, a hosszabbításról szóló tárgyalások pedig tavaly május óta szünetelnek. Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: Xabi Alonso hétfőn hagyta el a klubot, helyét pedig Álvaro Arbeloa vette át, miután a hónapok óta tartó nyomás a Barcelona ellen elveszített Spanyol Szuperkupa-döntővel tetőzött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint a Viníciussal való hosszabbítás esélyét gyakorlatilag nullának tartották, amíg Alonso a csapatnál van. A távozása ellenére azonban továbbra is komoly akadályt jelent a brazil fizetési igénye és a klub ajánlata közötti jelentős különbség.

Vinícius jelenleg évi mintegy 17 millió euró nettó fizetésért focizik. A 2025 májusában tartott legutóbbi tárgyalásokon a Real Madrid körülbelül 20 millió eurós éves bért ajánlott, ám az egyeztetések elakadtak, mert a játékos további 10 millió eurós bónuszt is követelt.

Vinícius
Csapata: Real Madrid
Posztja: támadó
Nemzetisége: brazil
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 150M €
Adatlap létrehozva: 2026.01.16.

Alonso távozásával a Real várhatóan megpróbálja újraindítani a tárgyalásokat. Vinícius környezetében ugyanakkor úgy látják, hogy a Real Madrid közel jár a bérköltségre vonatkozó limitjéhez, ezért nehezen tudna érdemben javítani az alapfizetésen. A szerződést inkább bónuszokkal tehetnék vonzóbbá, hasonlóan ahhoz, ahogyan Kylian Mbappé esetében is történt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A források egyetértenek abban, hogy Alonso edzői döntései negatív tényezővé váltak a tárgyalások szempontjából. Vinícius Carlo Ancelotti irányítása alatt megkérdőjelezhetetlen kezdőjátékosnak számított, ám Alonsóval már a nyári kinevezése óta feszült volt a viszonya. A brazil 33 mérkőzésen lépett pályára az edző keze alatt, de ezek közül mindössze kilencet játszott végig.

Kettejük kapcsolatának leglátványosabb konfliktusa az októberi El Clásicón történt, amikor Vinícius hevesen tiltakozott a második félidőben történt lecserélése miatt. A játékos később a közösségi médiában bocsánatot kért, ám edzőjét név szerint nem említette. Alonso menesztése után pedig Vinícius azon kevés játékosok egyike volt, aki nem tett közzé búcsúüzenetet.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #bér #foci #sport #szerződés #spanyolország #futball #real madrid #sportgazdaság #La Liga #spanyol foci #fc barcelona

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:05
14:34
14:02
13:27
12:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 17.
Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
2026. január 18.
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
2026. január 18.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
2026. január 17.
Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot
NAPTÁR
Tovább
2026. január 18. vasárnap
Piroska
3. hét
Január 18.
A vallások világnapja
Január 18.
A hóemberek világnapja
Január 18.
Micimackó napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
3
2 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
4
2 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
5
2 hete
Megszólalt a rendőrség Dudás Miklós haláláról: itt találták meg a 34 évesen elhunyt sportolót
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza vételi árfolyam
amelyen a számlákon lévő külföldi devizanemben tartott pénzünket átváltja forintra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 15:05
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 12:59
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
Agrárszektor  |  2026. január 18. 14:02
Milliárdokat osztanak szét itthon: mutatjuk, kiknek jár a pénzből