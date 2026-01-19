Ennyi volt, nincs tovább: lemondott a Nyíregyháza vezetőedzője, megvan az utódja is

Vezetőedzőváltás történt a női röplabda Extraligában szereplő Fatum Nyíregyházánál: az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását a saját kérésére távozó Dávid Zoltántól.

A szabolcsi klub közleménye szerint Dávid Zoltán maga kezdeményezte szerződésének felbontását, ezt a vezetőség elfogadta. A bizalmat így a korábbi másodedző, Pampuch Csaba kapta meg, akinek megbízatása a jelenlegi idény végéig szól. A szakember hosszú évek óta a nyíregyházi szakmai stáb tagja.

Az új vezetőedző komoly múlttal rendelkezik mind a klubnál, mind a magyar röplabdában. Játékosként az 1998-ban bajnoki címet nyerő nyíregyházi együttes meghatározó tagja volt, pályafutása során összesen három bajnoki aranyérmet és két Magyar Kupa-győzelmet szerzett.

Edzői karrierjét az utánpótlás-válogatottnál kezdte, majd a Nyíregyházi Sportcentrum korosztályos csapatával érmes helyezést ért el az országos bajnokságban.

A tabellán jelenleg ötödik helyen álló Fatum Nyíregyháza kedden folytatja szereplését az Extraligában. A fővárosban rendezendő, Vasas SC elleni mérkőzésen már az új szakmai stáb irányításával lépnek pályára a szabolcsiak.