Az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére.
Ennyi volt, nincs tovább: lemondott a Nyíregyháza vezetőedzője, megvan az utódja is
Vezetőedzőváltás történt a női röplabda Extraligában szereplő Fatum Nyíregyházánál: az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását a saját kérésére távozó Dávid Zoltántól.
A szabolcsi klub közleménye szerint Dávid Zoltán maga kezdeményezte szerződésének felbontását, ezt a vezetőség elfogadta. A bizalmat így a korábbi másodedző, Pampuch Csaba kapta meg, akinek megbízatása a jelenlegi idény végéig szól. A szakember hosszú évek óta a nyíregyházi szakmai stáb tagja.
Az új vezetőedző komoly múlttal rendelkezik mind a klubnál, mind a magyar röplabdában. Játékosként az 1998-ban bajnoki címet nyerő nyíregyházi együttes meghatározó tagja volt, pályafutása során összesen három bajnoki aranyérmet és két Magyar Kupa-győzelmet szerzett.
Edzői karrierjét az utánpótlás-válogatottnál kezdte, majd a Nyíregyházi Sportcentrum korosztályos csapatával érmes helyezést ért el az országos bajnokságban.
A tabellán jelenleg ötödik helyen álló Fatum Nyíregyháza kedden folytatja szereplését az Extraligában. A fővárosban rendezendő, Vasas SC elleni mérkőzésen már az új szakmai stáb irányításával lépnek pályára a szabolcsiak.
A Ferrari 2026-tól lecseréli Lewis Hamilton versenymérnökét: Riccardo Adami az utánpótlás-akadémiánál folytatja, az új szakember nevét később jelentik be.
Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében.
Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására.
Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját: tavaly a becslések szerint 260 millió dollárt keresett.
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.