kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Hatalmas dobásra készül Európában az NBA: nem tetszik mindenkinek, mi lesz ebből?

Pénzcentrum
2026. január 18. 21:05

Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá - írta meg a BBC.

Adam Silver, az NBA komisszárja az európai futballkultúra erejére építve indítana új, NBA Europe munkacímű kosárlabdaligát, amely akár már a 2027–2028-as szezonban rajtolhat. Silver a BBC Sportnak elmondta, hogy több angol élcsapattal is tárgyalt, köztük a Manchester Cityvel és a Manchester Uniteddel, bár a lap értesülései szerint egyik klub sem készül csapatot indítani.

A tervek szerint a kontinensbajnokságban akár 16 együttes is szerepelhetne, és Londonból, illetve Manchesterből is várható lenne egy-egy franchise. A ligát újonnan létrehozott csapatok, meglévő kosárlabdaklubok, valamint olyan futballklubok alkotnák, amelyeknek van, vagy éppen még nincs kosárlabda-szakosztályuk.

A komisszár megerősítette, hogy egyeztetett a Real Madriddal, a Barcelonával és a Paris Saint-Germainnel is. A jelenlegi csúcssorozat, az EuroLeague – amelyben a spanyol óriások is szerepelnek – ugyanakkor aggodalommal figyeli az új kezdeményezést, és állítólag jogi lépéseket fontolgat arra az esetre, ha klubok a szerződéseiket felrúgva csatlakoznának az NBA Europe-hoz.

Silver szerint a futballklubok körül kialakult, rendkívül erős szurkolói kultúra kulcsszerepet játszhat a kosárlabda európai népszerűsítésében.

Amerikaiként lenyűgöz az a vallásos rajongás, amely Európában a futballklubokat övezi. Csak szerencsések lehetnénk, ha ebből mi is profitálhatnánk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy nem a futballtól akarnak elvenni, hanem a prémium élő sportesemények iránti világszintű, egyre növekvő érdeklődést szeretnék kiaknázni.
Címlapkép: Getty Images
