Így vágott az asztalra a Liverpool kapitánya: most derült ki, mit követelt van Dijk

Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre - írta meg cikkében a Mirror.

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk a Premier League megnyerése után arra kérte a klub vezetőségét, hogy jelentős erősítéseket hajtsanak végre a nyári átigazolási időszakban. A holland védő szerződéshosszabbítása előtt egyértelművé tette elvárásait.

"Bármi történik a távozó és érkező játékosok tekintetében, nagy nyárnak kell lennie. Úgy gondolom, a vezetőség tervezi is, hogy jelentős változtatásokat hajt végre" - nyilatkozta Van Dijk még áprilisban. Hozzátette, hogy a Liverpoolnak képesnek kell lennie a címekért harcolni az elkövetkezendő években is.

A klub teljesítette a kérést, és minden Premier League csapatnál többet költött a nyáron: kétszer is megdöntötték a bajnokság átigazolási rekordját Florian Wirtz és Alexander Isak szerződtetésével. A Vörösök összesen több mint 400 millió fontot költöttek el olyan játékosokat igazolva, mint Hugo Ekitike, Kerkez Milos, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni, valamint Giorgi Mamardashvili, akinek érkezését már egy évvel korábban bejelentették.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 040M € Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #4 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Aston Villa 22 13 4 5 33 25 8 43 4. Liverpool 22 10 6 6 33 29 4 36 5. Manchester United 22 9 8 5 38 32 6 35 Adatlap létrehozva: 2026.01.19.

A mostani szezon azonban egyáltalán nem a tervek szerint alakul. Több tényező is közrejátszott ebben: Luis Diaz eladása a Bayern Münchenhez, Diogo Jota tragikus halála, valamint számos sérülés. Isak többször is kénytelen volt kihagyni mérkőzéseket a megfelelő felkészülés hiánya miatt, Leoni a debütálásakor szenvedett szezonvégi sérülést, Conor Bradley pedig hónapokra kidőlt térdproblémák miatt.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kérdések merülnek fel az új igazolások beilleszkedésével kapcsolatban is. Ekitike az egyetlen azonnali sikertörténet, bár Wirtz teljesítménye javult a szezon előrehaladtával, Frimpong pedig sérülésekkel küzdött.

A tavalyi bajnoki cím nagyban köszönhető volt olyan játékosoknak, mint Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister, akik második liverpooli szezonjukba léptek. A jelenlegi nehézségek ellenére még mindig van idő arra, hogy a rövid távú küzdelmek hosszú távú sikerekké váljanak.