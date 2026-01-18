Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.
Hihetetlen roham indult az olimpiai jegyekért: még két és fél év a rajtig, máris kapkodnák
Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására, ami meghaladja a tokiói, a párizsi és a milánói játékok első napi regisztrációinak együttes számát – közölte a szervezőbizottság - számolt be az NBC Sports.
Az érdeklődők több mint 150 országból jelentkeztek a sorsolásra, a regisztráció március 18-ig tart. A határidő lejárta után a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést arról, hogy sikerült-e időpontot szerezniük a jegyvásárláshoz. A paralimpiai jegyek értékesítése 2027-ben kezdődik, az olimpiai és paralimpiai belépők ára 28 dollártól indul.
Április 2. és 6. között előértékesítést tartanak a Los Angeles és Oklahoma City környékén élő szurkolóknak, akiket a sorsolás során választanak ki. Az első nagyobb jegykiadási hullám április 9. és 19. között zajlik majd, és magában foglalja a nyitó- és záróünnepség belépőit is.
Az Egyesült Államok huszonhat év után rendez majd olimpiát, legutóbb 2002-ben volt ilyen. Igaz, hogy akkor nem nyári, hanem téli játékok voltak, és azt Salt Lake Cityben rendezték. Los Angeles korábban kétszer volt házigazdája nyári olimpiának: 1932-ben és 1984-ben. Az előkészületek persze már régen gőzerővel zajlanak, erről a Pénzcentrum is beszélgetett nemrég Gyulay Zsolt MOB-elnökkel. Ezt az interjút ide kattintva olvashatod el újra:
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.