2025. június 27: Los Angeles, Kalifornia, Egyesült Államok - A képen a Los Angeles Memorial Coliseum látható Dél-Kaliforniában. A stadion 1932-ben és 1984-ben adott otthont a nyári olimpiai játékoknak. A tervek szerint 2028-ban harmads
Sport

Hihetetlen roham indult az olimpiai jegyekért: még két és fél év a rajtig, máris kapkodnák

Pénzcentrum
2026. január 18. 12:01

Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására, ami meghaladja a tokiói, a párizsi és a milánói játékok első napi regisztrációinak együttes számát – közölte a szervezőbizottság - számolt be az NBC Sports.

Az érdeklődők több mint 150 országból jelentkeztek a sorsolásra, a regisztráció március 18-ig tart. A határidő lejárta után a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést arról, hogy sikerült-e időpontot szerezniük a jegyvásárláshoz. A paralimpiai jegyek értékesítése 2027-ben kezdődik, az olimpiai és paralimpiai belépők ára 28 dollártól indul. 

Április 2. és 6. között előértékesítést tartanak a Los Angeles és Oklahoma City környékén élő szurkolóknak, akiket a sorsolás során választanak ki. Az első nagyobb jegykiadási hullám április 9. és 19. között zajlik majd, és magában foglalja a nyitó- és záróünnepség belépőit is.

Az Egyesült Államok huszonhat év után rendez majd olimpiát, legutóbb 2002-ben volt ilyen. Igaz, hogy akkor nem nyári, hanem téli játékok voltak, és azt Salt Lake Cityben rendezték. Los Angeles korábban kétszer volt házigazdája nyári olimpiának: 1932-ben és 1984-ben. Az előkészületek persze már régen gőzerővel zajlanak, erről a Pénzcentrum is beszélgetett nemrég Gyulay Zsolt MOB-elnökkel. Ezt az interjút ide kattintva olvashatod el újra:

Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.

 

 
