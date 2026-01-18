Hihetetlen roham indult az olimpiai jegyekért: még két és fél év a rajtig, máris kapkodnák

Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására, ami meghaladja a tokiói, a párizsi és a milánói játékok első napi regisztrációinak együttes számát – közölte a szervezőbizottság - számolt be az NBC Sports.

Az érdeklődők több mint 150 országból jelentkeztek a sorsolásra, a regisztráció március 18-ig tart. A határidő lejárta után a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést arról, hogy sikerült-e időpontot szerezniük a jegyvásárláshoz. A paralimpiai jegyek értékesítése 2027-ben kezdődik, az olimpiai és paralimpiai belépők ára 28 dollártól indul.

Április 2. és 6. között előértékesítést tartanak a Los Angeles és Oklahoma City környékén élő szurkolóknak, akiket a sorsolás során választanak ki. Az első nagyobb jegykiadási hullám április 9. és 19. között zajlik majd, és magában foglalja a nyitó- és záróünnepség belépőit is.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az Egyesült Államok huszonhat év után rendez majd olimpiát, legutóbb 2002-ben volt ilyen. Igaz, hogy akkor nem nyári, hanem téli játékok voltak, és azt Salt Lake Cityben rendezték. Los Angeles korábban kétszer volt házigazdája nyári olimpiának: 1932-ben és 1984-ben. Az előkészületek persze már régen gőzerővel zajlanak, erről a Pénzcentrum is beszélgetett nemrég Gyulay Zsolt MOB-elnökkel. Ezt az interjút ide kattintva olvashatod el újra:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)