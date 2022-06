Villámgyorsan tönkre mehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2022-ben: nem éri meg kockáztatni

2022. nyara lehet az első igazán szabad nyár turizmus szempontjából, azonban idén is körültekintőbben kell megtervezni utazást, mint a járványt megelőző években. Azon túl, hogy előre tájékozódunk - akár belföldön, akár külföldön nyaralunk -, baj esetén kit értesíthetünk, hová fordulhatunk, érdemes egy gondosan összeállított úti patikával készülni a váratlan helyzetekre. Az otthoni gyógyszeres szekrényekbe már rendszeresített koronavírus gyorstesztet se felejtsük otthon.

Magyarországon a járvány ötödik hullámának lecsengését követően feloldották az összes utazási korlátozást belföldön. A húsvéti utazási kedv alapján 2022-ben kilábalhat a turizmus a két éve tartó válságból, a Magyar Turisztika Ügynökség közlése szerint minden esély megvan rá, hogy az idei forgalom felülmúlja a tavalyit. Az elmúlt két évben az elmaradt utazások miatt azonban az idén nyaralni indulók könnyen kijöhettek a gyakorlatból: mit nem szabad otthon felejteni ahhoz, hogy problémamentes legyen a vakáció.

Általában a fürdőruhát és a naptejet kevesen felejtik otthon, viszont a gyógyszerek tekintetében annál többször előfordul, hogy a nyaralóhelyen kell ügyeletes patikát keresni. (Mindenesetre érdemes nyaralás előtt tájékozódni, hol van a legközelebbi ügyeletes patika, vagy háziorvosi rendelő.) Egy ismerős nyaralóhelyen ez még nem jelent nagy gondot, viszont ismeretlen helyen vagy külföldön már annál inkább.

Milyen gyógyszert vigyünk a nyaralásra?

Az, hogy milyen gyógyszereket érdemes csomagolnunk az útra, nagyban függ attól, mennyi időre, illetve külföldre vagy belföldre utazunk-e és hogy van-e velünk kisgyermek.

Nagyon fontos, hogy az utazásra készülődve se feledkezzünk meg a krónikus betegségeinkről. Ennek megfelelően gondoskodnunk kell arról, hogy a nyaralás idejére is legyen elegendő mennyiség a rendszeresen szedett gyógyszereinkből. Komoly problémát okozhat, ha a pihenés ideje alatt egyáltalán nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően szedjük a gyógyszereinket

- mondta el korábban a Pénzcentrum megkeresésére Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója. Az, hogy milyen gyógyszereket teszünk el, túl a krónikus bajokra szedett szereken, attól is függ, milyen jellegű a nyaralás. Aki kirándul, teljesítménytúrázik, az jobban készüljön fel apró sérülésekre, zúzódásra, sebkezelésre, esetleg az ízületek rögzítésére alkalmas eszközökkel is. Azonban egy tengerparti nyaralásnál fontosabb, hogy jó minőségű fényvédő készítményeket, lehetőleg vízálló típust vigyünk magunkkal.

Aki a nyaralást szereti megfűszerezni gasztronómiai kalandokkal is, jobb ha felkészül az esetleges gyomorpanaszokra. Egyébként is jó, ha van hasmenés elleni szer az úti patikában és aki hajlamos gyomorégésre, puffadásra a fűszeresebb ételektől vagy émelygésre az utazástól, az ne felejtse el ezt a nyaralás alatt sem, és pakolja be az általa otthon használt, bevált gyógyszereket. Lássuk az alapfelszerelést:

Láz-, és fájdalomcsillapítók

Görcsoldó

Hányinger csökkentő

Savlekötő

Hasmenés elleni szer

Hashajtó szer

Emésztést elősegítő szer

Fertőtlenítőszer sebre, kötszer, sebtapasz

Fertőtlenítőszer kézre

Lázmérő

Allergiás tünetek elleni szerek

Napvédő krémek

Szúnyog-, és kullancsriasztók

A patikák nyári szezonális akcióiban általában az alábbi termékek vesznek részt: napvédők és leégés kezelésére szolgáló készítmények; szúnyog-, és kullancsriasztók (állatgyógyászati készítmények is!); csípések, kiütések kezelésére szolgáló készítmények; hányás/hasmenés elleni készítmények; utazási betegségek gyógyszerei; és az allergia elleni készítmények.

Naptej, leégés utáni szerek

A napvédelem nemcsak akkor fontos, ha tengerpartra, vízpartra utazunk: városnézés vagy erdei túra alatt, akár szórt fényben is ugyanúgy lepirulhatunk. Főként, hogy világszerte, így hazánkban is egyre gyakoribb a melanóma (bőrrák) előfordulása: az újonnan diagnosztizált hazai esetek száma ma már eléri az évi háromezret. Fontos hogy ne csak a védelemre, hanem a leégés utókezelésére is felkészüljünk.

A naptejen nem érdemes spórolni, a bőr nagyon érzékeny, "megjegyzi" a korábbi leégéseket is. Érzékeny bőrűeknek, és gyerekeknek 50+ faktorszámú, de a barnább bőrűeknek is minimum 30 faktorú naptejet célszerű használni. Javasolt 2 óránként újrakenni magunkat!

- mondta el korábban lapunknak egy körúti patikában dolgozó gyógyszerész. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha nem is ég le klasszikusan az ember, hanem szépen lebarnul, a bőr akkor is károsodik. Napégésre bepanthen tartalmú spray-t javasolt, ami azért jobb, mint a krémek, mivel nem az érzékeny bőrfelülethez kézzel hozzányúlni, így elkerülhető a fertőzés és kevésbé fájdalmas is.

Amennyiben ragaszkodnánk a krémekhez a Bepanthent, és a Supradermet javasolta a patikus. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a sokak által ilyenkor alkalmazott Fenistil gél fényérzékenyít, ezért óvatosan alkalmazzuk, és mindenképpen védjük a károsodott bőrt utána a napfénytől.

Védekezés rovarok ellen, csípések kezelése

Ha olyan helyre utazunk, ahol várhatóan szúnyogokkal, kullancsokkal találkozhatunk, akkor ezek távoltartására érdemes valamilyen szerrel felszerelkeznünk. Kullancsok eltávolításához érdemes kullancscsipeszt is bekészítenünk, illetve a csípések kezelésére különböző krémeket, allergiagyógyszereket.

Csípésekre javasoltak az antihisztamin tartalmú gélek (pl. Supraderm, Fenistil). Sok csípés esetén jó hatású a tabletta is (pl. Cetirizin). A kálcium tartalmú pezsgőtabletta pénzkidobás ilyen esetben, mivel nincs bizonyított hatása, csak Magyarországon divat ezt alkalmazni allergiára

- mondta el a gyógyszerész. Aki esetleg kifejezetten allergiás rovarok, méhek csípésére, az különösen ügyeljen rá, hogy legyen megfelelő gyógyszere.

Emésztés és gyomorbántalmak

Nem csak akkor okozhat gondot utazáskor az emésztés és a különböző fertőzések, ha egzotikus országba utazunk. Azt már a legtöbben tudják, hogy nem érdemes inni a csapvízből, vagy jégkockát kérni ilyen helyeken, viszont arra sokan nem készülnek fel a nyaraláskor, hogy más országok gasztronómiája, eltérő fűszerezése megterhelheti a magyar konyhához szokott gyomrot. Az sosem baj, ha van kéznél széntabletta.

A puffadásra, hasi görcsökre, vírusos hasmenésre, ételmérgezésre mind-mind más szer javasolt, ezért érdemes a gyógyszertárban érdeklődni arról is, hogyan szedjük ezeket, illetve ha gyermekkel utazunk, esetükben mi a megfelelő adagolás. Ha pedig valaki hajlamos autóban, repülőn, hajón émelyegni, akkor arra is van olyan célzott kezelés, ami megfelelően tud hatni, nem rontva el a pihenést mielőtt még elkezdődött volna.

Fájdalom- és lázcsillapítás, sebkezelés

Az úti patika alaptartozéka a fájdalom- és lázcsillapító, a lázmérő, kötszer és fertőtlenítő szer, valamint a sebtapasz. Egy fogfájás, fejfájás, fertőzések, de akár egy éles kagyló a strandon is keresztül tudja húzni a nyaralási terveinket. Hogy ez nem történhessen meg, készítsük be a megfelelő gyógyszereket.

Alapesetben elég egy általános fájdalom- és lázcsillapító, amit az egész család szedhet, valamint fertőtlenítőszer és kötszer, illetve klasszikus ragtapasz. Érdemes olyat vinni, amit nem kell már vagdosni, csak leszedni a védőfóliát

- tanácsolja a gyógyszerész. Torokfertőtlenítőt és C-vitamint is mindig érdemes tartani magunknál. Amennyiben kisgyerekkel utazunk, gyermekek által is szedhető láz- és fájdalomcsillapító mindenképp legyen a csomagban, és érdemes orrcseppet, valamit orrszívót is bekészíteni. Eleven kisgyerekek esetén a sérülésekre is érdemes felkészülni, így tegyünk be ragtapaszt és fertőtlenítő kézmosó folyadékot is.

Ne feledkezzünk meg a görcsoldóról sem, amely nagy szolgálatot tehet gyomor- és epegörcs, görcsös fejfájás, vagy mestruációs görcsök esetén is.

Arra pedig külön bizonyára nem kell senkit biztatni, hogy vigyen magával és használjon kézfertőtlenítőt, ne csak akkor, ha a koronvírus- vagy más fertőzéstől tart. Amikor például le kell kezelni egy sebet, be kell kenni egy leégett bőrfelületet, aki éppen "ápol", annak is legyen tiszta, fertőtlenített a keze. Olyan helyeken pedig, ahol nem lehet kezetmosni (erdőben pl.) szintén nagy szolgálatot tehet, és evés előtt bárhol is jártunk, mindig érdemes alaposan kezet mosni, vagy fertőtleníteni nyaralás alatt is.

Koronavírus-fertőzésre hogyan készülhetünk?

Bizonyára felmerül az utazókban, hogy mi történik, ha koronavírus-fertőzöttként mennek nyaralni, és a pihenés alatt jönnek ki a tünetek. Érdemes-e patikai gyorstesztet vinni ilyenkor? Milyen gyógyszert vigyünk? Mostanra a legtöbb utazási korlátozás feloldásra került Európában, így friss PCR-tesztre csak kevés magyar utazónak lesz szüksége. Azonban az sosem árt, ha van nálunk gyorsteszt, amit már nemcsak patikákban, hanem arra engedélyt kapott boltokban, pl. drogériákban is lehet kapni.

A koronavírus-fertőzés esetén gyógyszerek terén ugyanaz az előirányzat, mint az influenzánál: vitamint, általános láz- és fájdalomcsillapítót érdemes csomagolni - de ez egyébként szokott lenni az utazóknál. Mivel a kifejezetten koronavírus kezelésére való szerek vénykötelesek, ezekből nem tud az ember előre betárazni és nem is ajánlott. Ami a felkészülést illeti, az egészségügyi szakemberek szerint nagyobb biztonságban érezheti magát a fertőzéstől, aki beadatja a harmadik oltást.

Hogyan tároljuk a gyógyszereket?

Nagyon fontos, hogy a nyaralásra magunkkal vitt készítményeket a megfelelő körülmények között tároljuk, hogy ne váljanak használhatatlanná. Ilyen szempontból nyáron az egyik legnagyobb veszélyt a nagy hőség okozza. A tűző napon állva hagyott jármű pillanatok alatt felforrósodhat, ami kárt tehet a benne tárolt gyógyszerekben is. Ugyanez igaz a légkondicionálás nélküli épületekre is.

Mindig figyeljünk arra, hogy az úti patikánkat soha ne a tűző napon vagy nagy melegben tároljuk.

Emellett a hűtőszekrényben tartandó gyógyszereknél külön gondoskodnunk kell a hűvösebb tárolási körülményekről. Ha pedig repülőgéppel utazunk, akkor célszerű a gyógyszereinket magunkkal vinni a fedélzetre, hogy kéznél legyenek, és hogy még véletlenül se tűnjenek el a feladott poggyászunkkal együtt. Viszont arra ügyeljünk 100 ml-nél több folyadékot, krémet nem vihetünk a fedélzetre.

Azért nem kell feltétlenül felhalmozni

Ahogy a koronavírus-járvány, és a korábbi évek tapasztalatai megmutatták, a magyarok hajlamosak bespájzolni gyógyszerekből. Ez bizonyos mértékig nem is jelent gondot, viszont aki nagyobb mennyiségeket táraz be gyógyszerekből, azzal könnyen megtörténhet, hogy a készítmények lejárnak, és mehetnek a kukába - vagyis mehetnének, ehelyett viszont érdemes a lejárt gyógyszereket a patikákban leadni, bárhol átveszik (eltekintve néhány olyan kivételtől, mint a fecskendők pl.). Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, mit kezdjenek a gyógyszerhulladékkal, mi számít annak, illetve mire érdemes figyelni a gyűjtésénél. Erről a témáról ebben a cikkben írtunk részletesebben.