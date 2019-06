Tönkre mehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak

Általában a fürdőruhát és a naptejet kevesen felejtik otthon, viszont a gyógyszerek tekintetében annál többször fordul elő, hogy a nyaralóhelyen kell ügyeletes patikát keresni. Hogy ez ne forduljon elő, a Pénzcentrum összeszedte, milyen gyógyszereket tegyünk el mindenképpen a bőröndbe a Hálózatban Működő Gyógyszertárak szövetségének szakmai igazgatója, és egy körúti patikában dolgozó gyógyszerész segítségével.

Egy friss kutatás szerint a magyarok 62 százaléka tervez idén nyaralást, 32 százalékuk belföldre, 26 százalékuk pedig külföldre utazna. A legnépszerűbb belföldi régió a Balaton, és a legnépszerűbb időszakok július második fele és augusztus első fele. Az, hogy milyen gyógyszereket pakolunk el az úti patikába, nagyban függ attól, mennyi időre, külföldre vagy belföldre utazunk-e és hogy van-e velünk kisgyermek.

Nagyon fontos, hogy az utazásra készülődve se feledkezzünk meg a krónikus betegségeinkről. Ennek megfelelően gondoskodnunk kell arról, hogy a nyaralás idejére is legyen elegendő mennyiség a rendszeresen szedett gyógyszereinkből. Komoly problémát okozhat, ha a pihenés ideje alatt egyáltalán nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően szedjük a gyógyszereinket.

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója. Arra is felhívta az olvasók figyelmét, hogy a nyaralás alatt bekövetkező akut esetekre annak megfelelően kell tervezni, hogy mit választottunk utazásunk céljának. Hegymászásnál vagy kalandtúráknál érdemes jobban felkészülni az apróbb sérülésekre kötszerekkel és sebfertőtlenítőkkel, esetleg az ízületek rögzítésére alkalmas eszközökkel. Tengerparti nyaralásnál fontos, hogy jó minőségű fényvédő készítményeket, lehetőleg vízálló típust válasszunk. Ha ismerkedni szeretnénk a helyi egzotikus konyhával, akkor sokszor nem árt, ha vannak nálunk hasmenés elleni szer is.

Fontos, hogy aki tudja, hogy hajlamos gyomorégésre, puffadásra a fűszeresebb ételektől vagy émelygésre az utazástól, az ne felejtse el ezt a nyaralás alatt sem, és pakolja be az általa otthon használt, bevált gyógyszereket. A nyaralás alatt megfelelő gyógyszerkészletbe Marjai Tamás a következő szereket javasolja:

L áz-, és fájdalomcsillapítók

G örcsoldó

örcsoldó Hányinger csökkentő

Savlekötő

Hasmenés elleni szer

Hashajtó szer

Emésztést elősegítő szer

Fertőtlenítőszer sebre, kötszer, sebtapasz

Fertőtlenítőszer kézre

Lázmérő

Allergiás tünetek elleni szerek

Napvédő krémek

Szúnyog-, és kullancsriasztók

Marjai Tamás azt is elmondta, hogy a patikák nyári szezonális akcióiban általában az alábbi termékek vesznek részt: napvédők és leégés kezelésére szolgáló készítmények; szúnyog-, és kullancsriasztók (állatgyógyászati készítmények is!); csípések, kiütések kezelésére szolgáló készítmények; hányás/hasmenés elleni készítmények; utazási betegségek gyógyszerei; és az allergia elleni készítmények. Egy körúti patikában dolgozó gyógyszerészt kérdeztünk az úti patikába ajánlott szerek használatáról, szükségességéről.

Naptej, leégés utáni szerek

A napvédelem nem csak akkor fontos, ha tengerpartra, vízpartra utazunk: városnézés vagy erdei túra alatt, akár szórt fényben is ugyanúgy lepirulhatunk. Fontos hogy ne csak a védelemre, hanem a leégés utókezelésére is felkészüljünk.

A naptejen nem érdemes spórolni, a bőr nagyon érzékeny, "megjegyzi" a korábbi leégéseket is. Érzékeny bőrűeknek, és gyerekeknek 50+ faktorszámú, de a barnább bőrűeknek is minimum 30 faktorú naptejet célszerű használni. Javasolt 2 óránként újrakenni magunkat!

- mondta el a gyógyszerész. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha nem is ég le klasszikusan az ember, hanem szépen lebarnul, a bőr akkor is károsodik. Napégésre bepanthen tartalmú spray-t javasolt, ami azért jobb, mint a krémek, mivel nem az érzékeny bőrfelülethez kézzel hozzányúlni, így elkerülhető a fertőzés és kevésbé fájdalmas is. Amennyiben ragaszkodnánk a krémekhez a Bepanthent, és a Supradermet javasolta a patikus. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a sokak által ilyenkor alkalmazott Fenistil gél fényérzékenyít, ezért óvatosan alkalmazzuk, és mindenképpen védjük a károsodott bőrt utána a napfénytől.

Védekezés rovarok ellen, csípések kezelése

Ha olyan helyre utazunk, ahol várhatóan szúnyogokkal, kullancsokkal találkozhatunk, akkor ezek távoltartására érdemes valamilyen spray-vel felszerelkeznünk. Kullancsok eltávolításához érdemes kullancscsipeszt is bekészítenünk, illetve a csípések kezelésére különböző krémeket, allergiagyógyszereket.

Csípésekre javasoltak az antihisztamin tartalmú gélek (pl. Supraderm,Fenistil). Sok csípés esetén jó hatású a tabletta is (pl. Cetirizin). A kálcium tartalmú pezsgőtabletta pénzkidobás ilyen esetben, mivel nincs bizonyított hatása, csak Magyarországon divat ezt alkalmazni allergiára

- mondta el a gyógyszerész. Aki esetleg kifejezetten allergiás rovarok, méhek csípésére, az különösen ügyeljen rá, hogy legyen megfelelő gyógyszere.

Emésztés és gyomorbántalmak

Nem csak akkor okozhat gondot utazáskor az emésztés, és különböző fertőzések, ha egzotikus országba utazunk. Azt már a legtöbben tudják, hogy nem érdemes inni a csapvízből, vagy jégkockát kérni, viszont arra sokan nem készülnek fel a nyaraláskor, hogy más országok gasztronómiája, eltérő fűszerezése megterhelheti a magyar gyomrot.

Puffadásra az általunk megkérdezett gyógyszerész a Degasint javasolja, melynek hatása a magas hatóanyag-tartalom miatt sokkal erősebb, mint a hasonló szereké. Hányás- és hasmenés esetén a figyelni kell a víz és a só pótlására is oda kell figyelni.

Hányás esetén a Sodioral javasolt, hányingerre pedig B6 vitamin, ha pedig maga az utazás módja okoz émelygést, akkor Deadalon javasolt. Hasmenésre legjobb széntablettát, vagy Tasectant alkalmazni, és probiotikumot szedni. Leghatásosabb ilyen esetben az Enterol probiotikum

- mondta el a gyógyszerész. Természetesen, ha olyan országba utazunk, ahol számíthatunk gyomorpanaszokra, akkor érdemes többet csomagolni az ilyen szerekből, hogy kitartson az egész nyaralás alatt. Aki tudja magáról, hogy hajlamos székrekedés, akár csak utazás alatt, akkor annak érdemes erre is felkészülnie, hogy ez ne rontsa el a pihenést.

Fájdalom- és lázcsillapítás, sebkezelés

Az úti patika alaptartozéka a fájdalom- és lázcsillapító, a lázmérő, kötszer és fertőtlenítő szer, valamint a sebtapasz. Egy fogfájás, fejfájás, fertőzések, de akár egy éles kagyló a strandon is keresztül tudja húzni a nyaralási terveinket. Hogy ez nem történhessen meg, készítsük be a megfelelő gyógyszereket.

Alapesetben elég egy általános fájdalom- és lázcsillapító, amit az egész család szedhet, valamint fertőtlenítőszer (pl. Octenisept, esetleg Betadine) és kötszer, illetve klasszikus ragtapasz. Érdemes olyat vinni, amit nem kell már vagdosni, csak leszedni a védőfóliát

- tanácsolja a gyógyszerész. Torokfertőtlenítőt és C-vitamint is mindig érdemes tartani magunknál. Amennyiben kisgyerekkel utazunk, gyermekek által is szedhető láz- és fájdalomcsillapító mindenképp legyen a csomagban, és érdemes orrcseppet, valamit orrszívót is bekészíteni. Eleven kisgyerekek esetén a sérülésekre is érdemes felkészülni, így tegyünk be ragtapaszt és fertőtlenítő kézmosó folyadékot is. Ne feledkezzünk meg a görcsoldóról sem, amely nagy szolgálatot tehet gyomor- és epegörcs, görcsös fejfájás, vagy mestruációs görcsök esetén is.

Hogyan tároljuk a gyógyszereket?

Marjai Tamás elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a nyaralásra magunkkal vitt készítményeket a megfelelő körülmények között tároljuk, hogy ne váljanak használhatatlanná. Ilyen szempontból nyáron az egyik legnagyobb veszélyt a nagy hőség okozza. A tűző napon állva hagyott jármű pillanatok alatt felforrósodhat, ami kárt tehet a benne tárolt gyógyszerekben is. Ugyanez igaz a légkondicionálás nélküli épületekre is. Mindig figyeljünk arra, hogy az útipatikánkat soha ne a tűző napon vagy nagy melegben tároljuk. Emellett a hűtőszekrényben tartandó gyógyszereknél külön gondoskodnunk kell a hűvösebb tárolási körülményekről.

Ha repülőgéppel utazunk, akkor célszerű a gyógyszereinket magunkkal vinni a fedélzetre, hogy kéznél legyenek, és hogy még véletlenül se tűnjenek el a feladott poggyászunkkal együtt.

A folyékony gyógyszereknél ügyelni kell arra is, hogy a gépre csak korlátozott mennyiségű folyadékot lehet egyszerre felvinni. Ha ez problémát okozhat, akkor mindenképpen javasolt a légitársasággal erről előzetesen egyeztetni.

Legyünk felkészültek

Arra a kérdésünkre, hogy van-e jelenleg valamilyen szezonális járvány, amelyre kifejezetten érdemes figyelnünk, Marjai Tamás azt mondta, hogy jelenleg különleges, csak erre a szezonra vonatkozó javaslatuk nincs. Viszotn felhívta a figyelmet, hogy érdemes annak megfelelően felkészülni az esetleges fertőzésekre, hová utazunk:

Általánosságban annyit elmondhatunk, hogy utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a helyi viszonyokról és közegészségügyi veszélyekről (például a magyar külképviseletek oldalain). Szükség lehet például kötelező vagy ajánlott védőoltásokra, melyeket időben be kell szerezni.

Nincs annál kellemetlenebb, mint ha nyaralás értékes napjait betegen kell töltenünk, vagy egy idegen helyen patika után kutatnunk. Ezért utazás előtt ne csak annak nézzünk utána, milyen látnivalók vannak a környéken, hanem annak is, hol található patika, munkaszüneti napon ügyeletes gyógyszertár, valamint orvosi ügyelet. Így nem érhet minket meglepetés. Egy betegség- és balesetbiztosítás is nagy segítség tud lenni, ha külföldre utazunk, hiszen nyaralás alatt akár egy tetanusz oltás is nagy érvágás lehet a büdzsében, nem is beszélve a komolyabb kezelésekről.

Belföldi nyaralásnál általánosságban elmondható, hogy az akut problémákra könnyen találunk majd megoldást. A népszerű nyaralóhelyek környékén lévő gyógyszertárak általában jól felkészültek a helyben rendszeresen felmerülő nehézségek megoldására. Az természetesen előfordulhat, hogy több, hasonló hatású készítmény közül nem pont a kedvenc készítményünket fogják tartani a gyógyszertárban

- mondta el Marjai Tamás, és tájékoztatott, hogy főleg krónikusan szedett gyógyszereknél fordulhat elő az, hogy éppen nincs készleten belőle az adott gyógyszertárban, mert ott nem szokták keresni. Azonban, ha a nagykereskedőktől beszerezhető, akkor a nyaralóhelyhez közel eső gyógyszertár is meg tudja rendelni, és ki tudja szolgálni a keresett készítményt.

Hogy ez mennyire gyorsan történik az a körülményektől függ, de az esetek nagy részében egy napon belül megérkezik a keresett készítmény.

Ezen túl érdemes előre tájékozódni, hogy ha külföldre utazunk, bevihetjük-e a gyógyszereket az adott országba anélkül, hogy az orvos igazolná nekünk, hogy legaláisan van nálunk. Az Unió országaiban ilyen megkötésektől nem kell tartanunk, de ha más országba tervezzük a nyaralást, érdeklődjünk az utazási irodánál, a repülőtéren vagy a nagykövetségen erről.