Kritikus a helyzet a magyar patikákban: cselekedni kell, különben rengeteg beteg járhat pórul

Egész napos online konferenciát tart a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ), melyen a gyógyszerellátás jelentős szereplői mondták el véleményüket a gyógyszertárak fenntarthatóságáról, az ágazat jelenlegi helyzetéről, valamint az elképzeléseiket a jövőre vonatkozóan. A konferencia elsődleges célja, hogy a lakossági gyógyszerellátás legfontosabb és legnehezebb kihívásait megvitatva keresse a lehetséges megoldásokat.

A konferencián elsőként dr. Greskovits Dávid a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke beszélt a gyógyszerellátás jelenlegi helyzetéről a gyártói oldalról. Előadásában elmondta, hogy a magyar gyógyszeripar magas hozzáadott értéket képvisel, jelentős foglalkoztatónak minősül, folyamatosak a fejlesztések, a profitot hazánkban realizálja. Viszont számos kihívással is szembe kell néznie az ágazatnak, és nem csak az olyan váratlan helyzetekről van szó, mint a háború vagy a pandémia. A költségek növekedése, és munkaerőproblémák a gyógyszeripart is sújtják.

A MAGYOSZ elnöke beszélt arról is, hogy a világjárvány okozta válság és az abból való kilábalás olyan problémákat hozott a felszínre, melyek erősen éreztették hatásukat a korábban válságállónak bizonyuló gyógyszeriparban is. Megnőtt a kutatás-fejlesztésre a ráfordításigény, az árfolyammozgásoknak való kitettség, a folyamatosan növekvő bér-, energia- és alapanyagköltségek a hosszú ellátási láncoknak való kitettség, és a fixáras termékek okán csökkenő exportbevételek mind-mind kihívást jelentettek és jelentenek. Kiemelte, hogy a magyar gyógyszerexport Oroszország és Ukrajna irányába jelentős volt.

Dr. Greskovits Dávid szerint a gyógyszeripar helyzetének javítása érdekében protekcionista politikára lenne szükség. Beszélt arról is, hogy bevezetésre került a Magyar Gyógyszer védjegy, mellyel a vásárlókat szeretnék segíteni abban, hogy magyar gyártású gyógyszerek vásárlásával támogathassák a magyar gyógyszeripart, így erősítve a nemzetgazdaságot is.

Dr. Feller Antal, a Gyógyszer-Nagykereskedők Szövetségének elnöke arról beszélt, várhatóan a vényköteles gyógyszerek forgalma növekedni fog a következő években. Az ilyen termékek 2021-ben a forgalom 60%-át tették ki a nagykereskedelemben, viszont az árréstömegből csak 50,7%-ot. A kiskereskedelmi forgalom és árrés aránya is hasonló arányú. A nem támogatott gyógyszerek nagyobb részt adnak ki arréstömeg tekintetében. Így minden olyan intézkedés - mint pl. a gyógyszerreklámok megadóztatása - közvetve bevételkiesést hozhatnak a kereskedők számára. Kiemelte, hogy

a gyógyszer-nagykereskedelem az árréstömegből gazdálkodik, amely folyamatos csökkenő tendenciát mutat.

A GYNSZ elnöke beszélt arról is,milyen kihívásokkal néz szembe a gyógyszer-nagykereskedelem, és a hazai gyógyszerellátás. A jelenlegi helyzetet nagyban befolyásolja az orosz-ukrán háború, a szállítási nehézségek (pl. Kínából), az energiaárak emelkedése, az üzemanyagárak növekedése, a nyersanyaghiány, a pandémia okozta nehézségek.

A gyógyszer-kiskereskedelem, vagyis a patikai oldal szempontjairól dr. Zlinszky János, a HGYSZ elnöke tartott előadást. Beszélt arról, hogy az elmúlt évtizedben a patikák száma csökkent, főként a kistelepülések vannak kitéve a gyógyszertárszám csökkenésnek. Előadásában kiemelte, hogy Magyarországon több mint 1500 településen nincs sem közforgalmi gyógyszertár, sem fiókgyógyszertár, ez közel 670 ezer főt érint.

A szakember előadásában kitért arra is, hogy a forgalom viszont a vaklicit bevezetését követő visszaesés óta folyamatosan emelkedik a kiskereskedelmi forgalom, és az elmúlt két évben a covid-hatás is jelentős volt. A forgalom 2012 óta 52,5 százalékkal nőtt a HGYSZ adatai alapján. Ebben nagy szerepe van a vény nélkül kapható szereknek. Amíg 2013-ban a gyógyszerforgalom 72 százalékát a receptköteles termékek tették ki, ez 2021-re 64 százalékra csökkent.

Mindeközben a támogatott termékek árrése egyre csökken: egy évtized alatt 12,2 százalékról 9,7 százalékra, mely igen jelentős kiesést jelent a kiskereskedelem szereplői számára. Amíg 2012-ben a vény nélkül kapható szerek árréstömege még 32 százalék volt, addig 2021-ben már 53 százalékot tett ki. Az állami finanszírozás aránya az utóbbi 2 évben szintén csökkenésnek indult és 2022-ben további csökkenés várható a támogatási arányban - mondta el a szakértő.

Dr. Zlinszky János előadásában kiemelte, hogy az egyik legnagyobb problémát a szakemberhiány. Nemcsak a gyógyszerészekből, hanem asszisztensekből is jelentős a hiány. A kistelepüléseken a legrosszabb a helyzet. A szakemberhiányt súlyosbítja a sokat emlegetett bérfeszültség, illetve a generációváltás problémája. A bruttó havi bér sokáig a nemzetgazdasági átlag felett volt, azonban 2016 óta a gyógyszertárakban már nem lehet az átlagot megkeresni. A szakember arra is kitért, hogy már nem vonzó a gyógyszertári munka, egyre kevesebben jelentkeznek első helyen gyógyszerész karokra, számuk 2011 óta 28 százalékkal csökkent.

A szakember szerint újra kell fogalmazni, mi is a gyógyszertárak funkciója, hogyan teremthető meg a kereskedelem és a betegellátás egyensúlya. A kiskereskedelmi tevékenység nemcsak a patikák fenntartása miatt lényeges, hanem a lakosságnak is kedvez, így a kereskedelmet nem korlátozni, hanem fejleszteni kell, és bővíteni azoknak a szolgáltatásoknak a körét, amelyet a patikák nyújtani tudnak. Kiemelte a betegközpontúságot is, amelynek nagyobb szerepet kell szánni a jövőben.

Dr. Zlinszky János szerint a rövidtávon megoldandó feladatok közé tartozik az árrés-rendezés a patikák gazdaságos működése érdekében, a kistelepülések gyógyszerellátásának javítása, és az ügyeleti rendszer megreformálása. Középtávon megoldást kell találni a munkaerőhiány, generációváltás okozta nehézségekre, és a gyógyszerészet elismertségét és szerepét meg kell erősíteni.

A HGYSZ az értékközpontú, magántulajdonban működő lakossági gyógyszerellátásban hisz. Célunk, hogy olyan gyógyszerészi hivatástudaton alapuló lakossági gyógyszerellátás alakuljon ki, amely biztonságos, megbízható, gazdaságosan fenntartható, betegközpontú, modern és innovatív

- emelte ki az előadásban.

A hatósági oldal képviseletében dr. El Koulali Zakariás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgató-helyettese előadásában elmondta, hogy bár a híradások gyakran szólnak arról, hogy Magyarország patikai ellátottsága egyre romlik. Az adatokat vizsgálva valóban csökkenés mutatkozik, azonban a képet árnyalva a szakember szerint a legtöbb közforgalmú gyógyszertár megszűnés hátterében a gazdasági fenntarthatatlanság áll, és sokszor fiókgyógyszertárak át tudják venni a gyógyszerellátást az ilyen településeken.

A fiókgyógyszertárak megszűnése kapcsán elmondta, hogy a pandémia is közrejátszhatott abban, hogy már nem volt lehetséges működtetés. A kézigyógyszertárak megszűnéseinek hátterében az áll, hogy ezeket háziorvosok üzemeltethetik, és háziorvosból is egyre kevesebb van. Véleménye szerint nem lehet állítani, hogy a magyar gyógyszerellátásban ezek a csökkenő tendenciák hatalmas kihívást jelentenének, viszont kiemelte, hogy az aprófalvak gyógyszerellátása valóban probléma, amellyel foglalkozni kell. Erre megoldást jelenthetne a fiók- és kézigyógyszertárak létesítése, támogatások kihasználása, gazdaságos működés kialakítása.

Az OGYÉI főigazgató-helyettese arról is beszélt, hogy üdvözlendő tendencia, hogy az "internetes gyógyszertárak" száma 2020 októbere és 2022 májusa között 335-ről 642-re nőtt, vagyis 92 százalékkal.

Ezzel párhuzamosan a gyógyszertáron kívüli forgalmazóhelyek száma is 2019-ről 2022 májusára 62 százalékkal nőtt. Ugrásszerű növekedést lehetett tapasztalni annak a rendeletnek a február 9-i hatálybalépését követően, amely lehetővé tette a covid-gyorstesztek árusítását gyógyszertáron kívüli forgalmazóhelyeken. (A rendelet a veszélyhelyzet végéig hatályos, ha nem lesz változás.)

A kerekasztalbeszélgetésen elhangzott, hogy a munkaerőhiány évről évre egyre súlyosabb problémát jelent. A gyógyszerész szakma egyre kevésbé vonzó a fiatalok számára.

Ha nem teszünk valamit ma, a gyógyszerellátás halálra van ítélve

- mondta El Koulali Zakariás annak kapcsán, hogy egyre kevesebb a pályakezdő, és egyre többen vonulnak nyugdíjba a szakemberek közül. A magyar gyógyszerészképzés világszínvonalú, tehát a gond nem a képzéssel van - ebben a résztvevő szakemberek mind egyetértettek.

Miért egyre népszerűtlenebb a gyógyszerészképzés?

Dr. Antal István, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánja a gyógyszerészképzés kihívásairól és lehetőségeiről elmondta, hogy a képzést az ember- és értékközpontúság kell hogy vezérelje, és a hipokratészi gondolat kell hogy érvényesüljön. Beszélt az elhelyezkedés sokféle lehetőségéről a patikákban, kórházakban, iparban, az egyetemeken, és a szakmai felügyeletben. Kiemelte, hogy a gyógyszerésszé válás része egy látásmód elsajátítása is, a szakma pedig bizonyos képességekkel és jogosultságokkal is felruházza a végzetteket.

A gyógyszerészet új kihívásai között említette a klasszikus fejlesztéseket, mint a farmakokinetikai optimalizálást, vagy alternatív adagolást, a "biotech", "gentech" és "nanotech" folyamatosan fejlődő területeit, a digitalizációs igényeket és az ezekben rejlő lehetőségeket, a betegközpontúságot, az új gyártási és vizsgáló módszereket. A GYTK dékánja kitért a képzés az elmúlt években lezajlott megújítására is, mely vonzóbbá teheti a felvételizők számára a szakmát.

Lincmajer Zoltán a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesületének elnöke a gyógyszerészhallgatók helyzetéről tartott előadásában elhangzott, hogy népszerűtlenség hátterében sokszor a perspektívák hiánya, és a megváltozott igények állnak, melyre a szakma nem reagál elég gyorsan. A gyógyszerészkarokon végzett szakemberek az ágazat számos területén elhelyezkedhetnek, sok lehetőségük van, erről azonban a felvételizőknek, illetve hallgatóknak kezdetben kevés fogalmuk van.

Az egyesület elnöke ismertetett egy gyógyszerész hallgatók körében végzett felmérést, amely során az derült ki, hogy a leendő gyógyszerészeket azért sem vonzza a közforgalmú patikákban való elhelyezkedés, mert már most aggasztja őket a munkaerőhiány, a monotonitás, az alábecsültség. Az is fontos szempont, hogy sokan érzik úgy, hogy nem tudják az egyetemen megszerzett tudásukat alkalmazni, ha patikában vállalnak munkát. A felmérésben válaszadó hallgatóknak mindössze 38 százaléka tervez gyógyszertárban elhelyezkedni, 43 százalékuk pedig más területű főállása mellett vállalna csak ügyeletet, vagy hétvégi munkát.

Dr. Fischer Anna személyi jogos gyógyszertárvezető a konferencián elmondta, hogy évek óta nem történt előrelépés a gyógyszerészi jövőkép, munkaerőhiány kapcsán, viszont ezek egyre égetőbb problémává válnak. Azokat a problémákat, amelyek a jelen konferenciának témái, már évtizedek óta tárgyalja a szakma - hangsúlyozta.

A szakember beszélt a bérfeszültség Budapest és vidék között, illetve a közforgalom, kórház és ipar között, illetve a kezdőbérek alacsony szintjéről. A munkaerőhiány okozta feszültség, növekvő leterheltség kiégéshez, negatív szemlélethez vezet. A "bolti eladóvá" való degradálás sok szakember számára fájó pont, mely együtt jár a szakma alulbecsültté válásával. Kitért a generációs különbségekre is, melyek a szemléletben erősen megjelennek. A fiatalok igényeire gyakran az elutasítás a válasz.

Drágulhatnak a gyógyszerek

A konferencián Dr. Zlinszky János ismertette a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége javaslatát az árrés-probléma megoldására. A jelenlegi rendszeren 10 éve, 2012 júliusa óta nem történt változtatás, amely nagy finanszírozási terhet ró a gyógyszertárakra, hiszen ezek a támogatott készítmények adják a patikák forgalmának 60 százalékát. A vázolt változtatások szerint a betegeknek is többet kell majd fizetniük a támogatott készítményekért. Az átlagos dobozár-változás attól függően, milyen árrés-sávba esnek 8 forinttól 1145 forintig terjedne. Ki kell emelni viszont, hogy ezek a változások százalékos arányban szinte minimális a gyógyszer jelenlegi árához képest. Tehát nem a párszáz forintos készítmény ára nőne ezer forinttal, hanem az olyan gyógyszereké, melyek jelenleg is drágák.