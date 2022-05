Alattomos népbetegség csaphat le a magyarokra a nyáron: te felismernéd ezt a tünetet?

A melanoma a bőrrák egy igen alaktomos fajtája, amit ha időben észlelünk könnyedén kezelni lehet, de ha kicsit is későn kapcsolunk akkor kevesebb mint 50 százalék az esélyünk arra, hogy túléljük. Most összeszedtük, hogy mire kell figyelnünk és hogyan tudunk védekezni ezellen az ádáz betegség ellen.

Felnőtt korunkra átlagosan olyan 10-40 darab anyajegy alakul ki szerte a testünkön. Ezek a kis bőrkinövések általában kerek vagy ovális alakúak és rózsaszín, barna vagy esetleg fekete színűek, a legtöbbször pedig teljesen ártalmatlanok. Ennek ellenére érdemes odafigyelni rájuk, hiszen esetenként egy-egy eltorzult anyajegy a melanóma jele is lehet, amely a bőrrák egy ritka, ámde halálos formája. Ezért is fontos tudni, hogy mit is kell pontosan keresnünk, és ha valami furcsát észlelünk érdemes minél hamarabb megnézetnünk magunkat egy bőrgyógyásszal.

A melanóma kialakulhat meglévő anyajegyből, vagy akár – ami a gyakoribb eset – új elváltozásként jelenik meg a bőrünkön. Bárhol kialakulhatnak a testen, de a leggyakoribb hely a férfiak esetében a mellkas és a hát, míg a nőknél a lábak.

A jó hír az, hogy ha korán észleljük, akkor a melanoma a legtöbb esetben gyógyítható. Ugyanis, ha korány elkapják, akkor egy egyszerű eltávolítás általában elegendő a gyógyuláshoz. Azonban, ha már elterjedt, akkor a melanóma túlélési esélye kevesebb mint 50 százalék

– mondta el Dr. Darrell S. Rigel bőrgyógyász a HuffPost megkeresésére. Dr. Rigel kiemelte ezen felül, hogy bár vannak új kezelések, amik nagyban javítják a túlélési arányt, de ez a fajta rák még ezek mellett is hajlamos arra, hogy már a korai szakaszban elkezdjen terjedni.

Egyes tényezők jelentősen megnövelik a melanoma kialakulásának kockázatát, beleértve a túlzott napozást, a szoláriumhasználatot, az atipikus anyajegyeket, illetve a betegség előfordulását a családban. Ezen kívül nagyobb a veszélyben vannak azok is, akiknek világosabb a bőrük, könnyen leégnek. Tehát a színes, sötétebb bőrűek sokkal kisebb valószínűséggel kapnak melanómát, mint a fehérebb bőrűek, viszont jóval nagyobb a kockázata is. Ennek az az oka, hogy a sötétebb bőrtónussal rendelkezők esetében a legtöbbször olyan területeken jelennek meg az anyajegyek, ahol kevésbé vannak kitéve a napsugárzásnak. Ilyen például a kézfej, a talp, a köröm.

Hogyan vegyünk észre egy gyanús anyajegyet?

Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy az anyajegyünk valóban rákos melanoma-e, ahhoz az angolul csak ABCDE szabálynak nevezett megfigyelést alkalmazhatjuk. Ez angolul a asymmetry, border, color, diameter és az evolvint szavakból áll össze, ami magyarul annyit tesz, hogy figyelnünk kell a formáját, a szélét, az átmérőjét és a fejlődés jeleit.

Ez annyit tesz, hogy figyeljük meg, hogy abban az esetben, hogy ha egy vonallal kettéosztanánk az anyajegyünket, akkor a két fele szimmetrikus lenne-e a másik oldal méretével és alakjával. Ezután nézzük meg, hogy az anyajegyük szélei csipkések és elmosódottak-e, tehát éles-e a határ a bőr és az anyajegy széle között. Ha ezekkel megvagyunk, akkor jöhet a harmadik pont, az anyajegy színe. Abban az esetben, ha az anyajegy színe nem egyenletes, tehát ugyanaz a pötty tartalmazhat különböző színeket: vöröseket, rózsaszínt, a barna és a fekete különböző árnyalatait. Ahogy pedig növekszik, akár még fehér és kék is megjelenhet benne. A növekedéssel pedig elértünk a negyedig pontig, azaz az átmérőig. Ha nagyobb, mint fél centi az átmérője az anyajegyünknek, akkor mindenképpen érdemes megnézetni egy orvossal azt, főleg akkor, ha a mérete vagy a színe bizonyos időközönként változik.

Mindenképpen fordítsunk külön figyelmet azokra az anyajegyekre, amikre az orvosunk külön felhívta a figyelmünket, miután az nagyon eltért a testünkön lévő többi anyajegytől

– hangsúlyozta Dr. Joyce Park. Persze azt érdemes tudni, hogy nem minden melanóma felel meg a fenti állításoknak, de általános szabályként kijelenthetjük, hogy azok az anyajegyek, amelyek kérgesednek, növekednek, véreznek vagy jelentősen megváltoznak azt mindenképpen meg kell vizsgáltatnunk egy bőrgyógyásszal.

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia javaslata szerint, ha orvosnál nem is, de magunkon a fentiek alapján végezzünk el rendszeresen vizsgálatot, ami alatt alaposan átvizsgáljuk a testünket és az anyajegyeinket. Először is nézzük meg az egész testünket alaposan a tükörben, majd emeljük fel a karunkat és nézzük meg mindkét oldalát. A vizsgálat alatt ügyeljünk arra, hogy az alkarunkat hónaljunkat, a láb hátsó részét, a talpunkat és a lábujjakat se hagyjuk ki. Emellett pedig semmiképpen se feledkezzünk meg a nyakunkról, a fejbőrről vagy a körmeinkről.

Ahhoz, hogy ez a folyamat hatékonnyá váljon először is mindenképpen alaposan meg kell ismernünk a bőrünket és az anyajegyeinket. Azok számára pedig, akiknél fennáll a bőrrák kockázatának kialakulása havonta javasolt a testük ilyen fajta vizsgálata, illetve évente egyszer egy bőrgyógyász felkeresése

– mondta el Dr. Rigel.

Sokat tehetünk a megelőzés érdekében

A bőrrák kialakulásának esélyének a minimalizálása érdekében az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia javaslata szerint mindenképpen, ha csak tehetjük tartózkodjunk az árnyékban, különösképpen 10 és 2 óra között. Ezen felül fontos, hogy mindenképpen használjunk minimum 30-as, vagy annál magasabb SPF-értékű fényvédőt, amely széles spektrumú és mindenekelőtt vízálló. Ez lehet nők esetében akár egy arckrém, vagy egy alapozó is, amik szintén tartalmaznak a legtöbb esetben fényvédőt. Ezeket viszont nem szabad elfelejteni néhány óránként újra felvinni főleg, ha a strandon vagyunk, amikor is érdemes minden megmártózás után újra bekennünk magunkat.

A fentiek mellett hordjunk széles karimájú sapkát és mindenképpen csak UV védelemmel ellátott napszemüveget válasszunk magunknak. Ha pedig bírjuk a meleget érdemes a rövid nadrágot és rövidujjú pólót lecserélni egy vékony lenvászon nadrágra és ingre, amiben nincs melegünk annyira, de védve vagyunk a naptól.

A legfontosabb viszont az, hogy ha valaha is aggódunk egy folt miatt a bőrünkön mindenképpen forduljunk azonnal orvoshoz, hiszen a halogatás ebben az esetben akár az életünkbe is kerülhet.