Tényleg a legális fű a jövő nagy befektetése? Így termelik a cannabist a legális óriásfarmon

Az utóbbi időben Németország drasztikusan változtatott a legális és illegális cannabis kereskedelemmel kapcsolatos törvényein, írja a vice.com. Novemberben ugyanis a német kormány úgy döntött, hogy zöld utat ad a marihuána rekreációs célú értékesítésével kapcsolatban. Viszont a kezdetleges koncepció sok kérdést hordoz magával, amik még koránt sincsenek tisztázva. Felmerül ugyanis többek között, hogy csak helyi, Németországban gyártott termékeket lehet-e majd árusítani, vagy lehetséges-e például a napsütötte Portugáliából importálni a terméket. Pontosan mik azok, amiket árulni fognak? Lesznek-e esetleg gumimacik, vagy a marihuánának a folyékony kivonata, esetleg csak az eredeti formájában lehet majd hozzáférni?

Szakértők szerint Németország ezzel a döntésével könnyedén a világ legnagyobb orvosi és rekreációs marihuánával foglalkozó ágazata lehet, hiszen hamarosan több száz milliárd forintos szektorrá fog válni a jelek szerint. A Heinrich Heine Egyetem professzora, Justus Haucap szerint az ország éves termelése könnyedén elérheti a 400 tonnát is akár. Ezzel pedig, ha grammonkénti 10 euróval, azaz kicsit több mint 3500 forinttal számolunk több mint 1400 milliárd forintnyi bevételt is termelhet a szektor. Nem beszélne arról, hogy közel 27000 munkahelyet teremtenek ezzel.

Jelenleg is itt található Európa legagyobb feldolgozó üzeme, a 24 centi vastag betonfallal és szögesdrótfallal védett üzem, az Aphria RX. A cég évente 1.1 tonnányi orvosi marihuánát állít elő a német gyógyszerhatóság felügyelete alatt.

