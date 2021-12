Borzasztó jelentés a Heim Pál kórházból: koronavírusos gyerek is lélegeztetőre kerültek

Egyre durvul a járvány-helyzet, jelenleg is van olyan koronavírusos beteg a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézményben, akit lélegeztetni kell.

Mészner Zsófia főorvos, a kórház módszertani igazgatója azt is elmondta a Spirit FM műsorában, hogy bár a gyerekeknél ritkábban jelentkeznek súlyos tünetek, de az egyáltalán nem igaz, hogy a gyerekeknek azért nem kell oltás, mert ők könnyebben átvészelik a Covidot.

Mivel van védőoltás, a gyerekeknek is emberi joguk, hogy ne kelljen átesni a betegségen, emelte ki Mészner Zsófia. Elmondása szerint már enyhe tünetek esetében is veszélyes lehet az úgynevezett hosszú Covid, amelyről még nem tudjuk, hogyan befolyásolja majd az életünket. Ráadásul egy fertőzés esetén a fejlődésükhöz szükséges dolgokból, mint a tanórák, szociális események is kimaradnak.

Mészner elmondta: mivel a világon már 6 milliárd adag vakcinát beadtak, ezért lehet tudni, hogy nem kell félni tőle, ráadásul a vakcinákra való túlérzékenység rendkívül ritka. Hozzátette, csak akkor nem javasolják az oltást, ha a gyermek 3-6 hónapon belül igazoltan koronavírusos volt.