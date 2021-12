Újabb szigorításokra készülhetünk? Rendhagyó időpontban tart tájékoztatást Gulyás Gergely

A mai napon 12:00-kor tart Kormányinfot Gulyás Gergely. A szokatlan időpont miatt akár újabb nagy bejelentésekre is készülhetünk.

Általában 10 és 11 óra között szokta megtartani rendes Kormányinfoját Gulyás Gergely. Most azonban ez délra tolódott, aminek az is lehet az oka, hogy a kormány reggel még ülésezett, amin fontos, akár a járványt érintő döntések is születhettek, amiket így csak később tudnak bejelenteni. A következtetést alátámaszthatja az is, hogy elég durván bedurrant a negyedik hullám Magyarországon. Mára virradóra több mint 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és több mint 200-an elhunytak.

(Címlapkép - Bruzák Noémi, MTI/MTVA)