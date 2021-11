Üzent a kormány az oltatlanoknak: milyen szigorítást jelenthet ma be Gulyás Gergely?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Új irányt vett a kommunikáció a hivatalos koronavírus tájékoztató oldalon: az oltatlanok a posztok szerint már nem csak önmagukat, de a társadalom egészét is veszélyeztetik azzal, hogy nem vették fel a COVID-vakcinát. Ennek tükrében is lehet érdekes, hogy csütörtökön a szokásos délelőtti időpont helyett 15 órára hirdetett kormányinfót Gulyás Gergely - ahol lehetséges, hogy az oltatlanokat érintő korlátozásokat jelent majd be. A koronavirus.gov.hu napi járványjelentésében már a hét eleje óta rebesgetik, hogy az Operatív Törzs szigorításokra készülhet.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

NEKED AJÁNLJUK