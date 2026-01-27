2026. január 27. kedd Angelika
Egy nős fehér nő fáradtan várakozik bőröndjével a reptér várótermében
Egészség

Megbénultak a repterek, jöhetnek a lezárások is: új vírus tartja rettegésben a világot, ezt kell róla tudni

Pénzcentrum
2026. január 27. 12:47

Az indiai Nipah-vírusjárvány egész Ázsiában aggodalmat kelt, ezért több ország szigorította a repülőterei egészségügyi szűrését - tudósított a BBC.

A nemrégiben felfedezett, és már sok embert megfertőzött Nipah-vírus miatt Thaiföld három olyan nemzetközi repülőterén vezetett be célzott ellenőrzést, amelyek Nyugat-Bengálból fogadnak járatokat. Az érkező utasoknak egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteniük. Nepál szintén megkezdte az ellenőrzéseket a katmandui nemzetközi repülőtéren, valamint az indiai határátkelőhelyeken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hónap elején Nyugat-Bengálban öt egészségügyi dolgozó fertőződött meg, egyikük állapota kritikus. A velük kapcsolatba került mintegy 110 embert megfigyelés alá helyezték, karanténban tartják őket.

A Nipah-vírus sertésekről és gyümölcsevő denevérekről terjedhet át az emberre, de szennyezett élelmiszeren keresztül, illetve emberről emberre is továbbadható. Halálozási aránya rendkívül magas, 40 és 75 százalék között mozog. Nem létezik ellene sem védőoltás, sem célzott gyógyszeres kezelés. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a járványügyi kockázata miatt a tíz legveszélyesebb kórokozó között tartja számon.

A lappangási idő általában 4-14 nap. A fertőzötteknél láz, fejfájás, izomfájdalom, hányás és torokfájás jelentkezhet. Súlyos esetben agyvelőgyulladás alakulhat ki, amely gyakran halálos kimenetelű.

Az első ismert, dokumentált járványkitörés 1998-ban történt Malajziában, sertéstenyésztők körében. Több mint százan haltak meg, és mintegy egymillió sertést le kellett vágni. Bangladesben 2001 óta szintén több mint száz halálos áldozatot követelt a vírus.
Címlapkép: Getty Images
