Gulyás Gergely: döntött a kormány, visszatér a kötelező maszkviselés Magyarországon ×

Szokatlan időpontban tartott kormányinfót Gulyás Gergely. A kormány arról döntött, hogy szombattól zárt térben ismét kötelező lesz a maszkhasználat, védettségi igazolvánnyal lehet látogatni az 500 fő feletti rendezvényeket. Az egészségügyben kötelező lesz a 3. oltás is.

A kormány áttekintette a járványhelyzetet - mondta Gulyás Gergely, majd elsorolta a napi COVID-adatokat. A miniszter elmondta, az előrejelzések szerint a járvány negyedik hulláma november végén, december elején tetőzhet, de akár már 1-2 héten belül is reális lehet ez.

A szakemberek szerint érdemi védettséget csak az oltás jelent, és a nemzetközi tapasztalaok szerint is ott fékezték meg, ahol a harmadik oltást is beadták. A kormány mindenkinek javasolja a megerősítő oltás felvételét - mondta a miniszter.

A járványt akkor lehet megállítani, ha mindenki beoltatja magát, ha mindenki ezt megteszi, akkor az utolsó hullám lehet a negyedik.

Az iskolákban, felsőoktatásban az igazgatók dönthetnek a maszkviselési kötelezettségről. A szolgáltatók esetében mindenhol kötelező a maszkviselés, ahol egy helyiségben rendszeresen öt főnél többen tartózkodnak. Kérdésre válaszolva elmondt: az intézkedések addig lesznek érvényben, ameddig azt a járványügyi helyzet szükségessé teszi. Az egészségügyi dolgozóknak a második oltás utáni 7. hónap végéig kell felvennie a harmadik oltást. Azt nem tudta megmondani, milyen szankciói lesznek annak, ha valaki nem kéri a harmadik oltást, a kormányrendeletben fogják pontosítani - de Gulyás Gergely nem látja akadályát, ha hasonló retorziók lennének, mint az első két vakcina kötelezővé tételekor.

Kérdésre válaszolva elmondta: valamennyi oltatlanokat korlátozó döntést figyelemmel kísérnek, de még ilyen határozatot nem hoztak. Lehet még szigorúbb intézkedéseket hozni, most is léptek egyet előre, ha szükséges, akkor az éttermekben és a hotelekben is kötelező lehet a védettségi igazolvány - sorolta a miniszter.

Ezt követően arról beszélt, hogy a NAV folyamatosan ellenőrzi, hogy a benzinkutak rontottak-e az üzemanyagaik minőségén azután, hogy a kormány befagyasztotta az üzemanyagárakat. Egyelőre a hatóságok egyetlen olyan benzinkutat sem találtak, ahol nem tartották volna be a 480 forintos maximális benzinárat.

Gulyás bejelentette, hogy a kisvállalkozók esetében megnyílik annak a lehetősége, hogy belépjenek az egyetemes szolgáltatói körbe. Így ők is a rezsicsökkentett árat fogják fizetni az energiáért.

A kormányinfón a 12 év alattiak oltásáról is szó esett, jó eséllyel december elejére engedélyezik a 12 év alattiak beoltását.Tömegrendezvényeken eleve csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt, ezért nem tiltják be ezeket annak ellenére, hogy a MOK ezt kérte. Az iskolákban pedig Gulyás szerint az a legfontosabb, hogy működjenek, mert ha azok megállnak, akkor minden megáll. December elejére jó esély van rá, hogy lesz EMA engedély arra, hogy a 12 év alattiakat is be lehessen oltani.

A decemberben lejáró veszélyhelyzetet nyilván meg kell hosszabbítani, mert egy járványcsúcs előtt állunk - mondta Gulyás Gergely.

Valamint a benzinárstop három hónapig tart, ezután döntenek arról, hogy azt meghosszabbítják-e.

Bár Magyarország besorolása, csak úgy, mint a többi országé, változó, azonban a világ amellett döntött, hogy aki be van oltva, vagy rendelkezik teszttel, az utazhat. Erre törekszik Magyarország is, tette hozzá Gulyás Gergely, aki kiemelte, hogy biztonságra kell törekedni, azonban nem szeretnék, hogy a turizmus, vendéglátás leálljon. Gulyás beszélt a negyedik vakcináról is, kiemelte, hogy amennyiben szükséges lesz ez, úgy lesz elegendő védőoltás is.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA