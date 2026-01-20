2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Veszélyes időszak közeleg több százezer magyarnak: ez a betegség alattomosan támad
Egészség

Veszélyes időszak közeleg több százezer magyarnak: ez a betegség alattomosan támad

Pénzcentrum
2026. január 20. 17:04

A rövid nappalok, a kevesebb természetes fény és az év végi–év eleji fokozott terhelés sokaknál hangulati romláshoz vezethet a téli hónapokban. Bár az időszakos fáradtság és lehangoltság gyakori, fontos felismerni, mikor lépjük át azt a határt, ahol már szakember segítségére van szükség. Klinikai szakpszichológus segítségével arra hívják fel a figyelmet, hogy a testi egészség megőrzése mellett a mentális jóllét tudatos karbantartása is kulcsfontosságú.   

Hazánkban a depresszió és a hangulatzavarok nem számítanak ritka jelenségnek: a becslések szerint minden hatodik felnőttet érint élete során a súlyos depresszió, és a nők körében – a NEAK adatai alapján – nagyjából kétszer olyan gyakran fordul elő, mint a férfiaknál. Ezt az adatot megerősíti, hogy a nők gyakrabban számolnak be hangulatzavarokról, depressziós tünetekről és ezek következményeiről, miközben a férfiaknál a kevesebb segítségkérés és a rejtettebb tünetek miatt a problémát gyakran későn ismerik fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szezonális depresszió, közismert nevén téli depresszió, nem önálló betegség, hanem a depresszió olyan formája, amely jellemzően késő ősszel és télen jelentkezik, majd tavasszal enyhül.

A különbség a téli levertség és a klinikai értelemben vett depresszió között elsősorban a tünetek tartósságában, intenzitásában és a mindennapi működésre gyakorolt hatásában ragadható meg

 – hangsúlyozza Stoll Dániel, klinikai szakpszichológus, a Budai Egészségközpont munkatársa. Ha a lehangoltság, az örömérzés csökkenése legalább két héten át fennáll, és érdemi teljesítményromlással, visszahúzódással vagy kimerültséggel jár, érdemes szakemberhez fordulni.

A szakértő szerint a téli időszak több szempontból is elősegíti a depressziós tünetek kialakulását és felerősödését. A kevesebb fény és a rossz idő miatt csökken a spontán aktivitás és a társas érintkezés, miközben a stressz és a teljesítményelvárások gyakran nem mérséklődnek.

A kevesebb természetes fény a cirkadián ritmusra is hatással van, ami rontja az alvásminőséget és az energiaszintet. Ez könnyen egy önfenntartó körforgáshoz vezethet: kevesebb aktivitás, kevesebb pozitív élmény, további hangulatromlás

 - figyelmeztet Stoll Dániel. A téli depresszió gyakran nem csak szomorúság formájában jelentkezik. Jellemző tünet lehet még a fokozott alvásigény, a szénhidrátéhség, a súlygyarapodás, a tartós fáradtság, valamint a motiváció és a koncentráció csökkenése is.

Cefetül elegük van a magyaroknak már a télből: sokan így vészelik át tavaszig, nekik lehet igazuk
EZ IS ÉRDEKELHET
Cefetül elegük van a magyaroknak már a télből: sokan így vészelik át tavaszig, nekik lehet igazuk
Jobb lesz, ha a következő időszakban fokozottan figyelünk a mentális egészségünkre otthon és a munkahelyen is.

A megelőzésben és az enyhébb tünetek csökkentésében sokat segíthetnek az apró, de következetes életmódbeli változtatások.

A stabil alvásritmus, rendszeres ébredési idő fenntartásával, a rendszeres – akár mérsékelt – testmozgás, a természetes fény tudatos keresése és a társas kapcsolatok fenntartása mind védőfaktorok lehetnek

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 – emeli ki Stoll Dániel. Ugyanakkor hangsúlyozza: kifejezett, tartós tünetek esetén ezek nem helyettesítik a szakember által nyújtott ellátást.

Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója szerint a mentális egészség témája ma már megkerülhetetlen.

Egyre többen ismerik fel, hogy az egészség nem csupán fizikai állapot kérdése. Ahogyan odafigyelünk a mozgásra, a szűrővizsgálatokra vagy a helyes táplálkozásra, ugyanúgy fontos a lelki egyensúly megőrzése is

– hangsúlyozza az egészségpénztár vezetője.

Sokan nem tudják, de pszichológiai tanácsadás igénybevételére is felhasználható az egészségpénztári egyenleg. A tudatosság, a megelőzés és a segítségkérés normalizálása hosszú távon nemcsak az egyén, hanem a közösség számára is érték.

A téli hónapok érzelmi kihívásai nem gyengeséget, hanem emberi reakciókat tükröznek. A szakértők egyetértenek abban: minél korábban figyelünk a jelekre, vagy akár tudatos rutint építünk fel, ami segít az egyensúlyban maradásban, annál nagyobb az esély arra, hogy a tél ne a kimerülésről, hanem a feltöltődésről szóljon.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #tél #egészségpénztár #depresszió #pszichológus #megelőzés #életmód #mentális egészség #egészség megőrzése #mentális betegségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:22
17:15
17:04
16:44
16:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
2 napja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
4
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
5
1 hónapja
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 16:44
Nagyon súlyos veszélyben vannak itt a nyaralók: le kellett zárni a partszakaszt, ez nem vicc
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 16:13
Páros lábbal szállt be Trumpba Von der Leyen: naná, hogy még mindig Grönland a téma
Agrárszektor  |  2026. január 20. 16:33
Ezt már csak február 15-ig tudják jelenteni a magyarok: sok múlik rajta