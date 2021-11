Kiderült az igazság a maszkokról: jó részük szinte alig védi a használóit

A SARS-CoV-2 vírus megjelentését követően, a kezdeti tanácstalanság időszakában eltérő vélemények jelentek meg szakemberektől a maszk használatáról és hasznosságáról. Volt, aki haszontalannak, sőt egyenesen károsnak tartotta a hordását, mert, hogy nem véd, sőt ellenkezőleg, segíti a vírus terjedését, mások viszont szorgalmazták a használatát, a „te maszkod véd engem, az én maszkom véd téged” szlogen szerint. Végül a maszk használatának hasznossága bebizonyosodott.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége Dr. Geri István textilvegyész szakértő vezetésével értékelte tudományos mérésekre, publikációkra támaszkodva a jelenlegi járvány miatt használatban lévő maszkokat.Először nézzük meg magát a vírust! Függetlenül attól, hogy a tudósok máig nem egyeztek meg abban, hogy a vírus élőlény-e vagy az élet határán van, esetleg élettelen rendszer, a maszk használata szempontjából fontos a mérete.

A vírus mérete is intervallumban adható meg, amely a mérések szerint 80 nm-130 nm közötti (az nm, 1 nanométer, a méter 1 milliárdod része). Ha ebből az értékből indulunk ki, akkor olyan szűrőt kellene kialakítani a maszk anyagaként, amelyben a nyílások mérete valamivel kisebb. mint 80 nm, hogy a vírusrészecskék fennakadjanak rajta. Viszont azt is tudjuk, hogy a vírus mikro-cseppekben és aeroszol részecskékben vagy hozzájuk tapadva „utazik” a levegőben. A kilélegzett, kiköhögött vagy tüsszentéssel kijuttatott folyadékcseppek mérete széles határok között mozog, vannak 10000 nm-nél nagyobbak és kisebbek, egészen nano-méretig. A kisebbek az aeroszol kategóriába tartoznak. Köhögéssel kb. 2 m-re, tüsszentéssel 6 m-re is eljut a vírus az aeroszollal.

Korábban házilag, különböző textíliából készítettek maszkot, valamint elérhetőek voltak a sebészeti maszkok és a respirátor maszkok. A pandémia kezdetén hasznos vizsgálatokat publikált a University of Edinburgh a különböző anyagok hatékonyságáról. A hagyományos szöveteknél vagy hurkolt termékeknél hatékonyabban szűrnek a nem szőtt textíliák (vlies) anyagok és az ún. nanotextíliák, amelyekben az elemi szálak és a nyílások mérete 100 nm körüli.

A szűrési hatékonyság szabványos vizsgálatához használt aeroszol részecskék átlagos mérete 300 nm. A FFP1 jelzésű respirátornak ki kell tudnia szűrni a részecskék legalább 80%-át, a FFP2-nek a 94%-ot, az N95 és KN95-nek a 95%-ot, az FFP3-nek pedig a 99%-ot.

A jelenleg Magyarországon a fogyasztók nagytöbbsége a sebészeti maszkokat használja. Ennek hatékonysága viszont 55%. Több országban előírásra került az FFP2 respirátorok használata.

A Prágai Műszaki Egyetem kutatói rámutattak, hogy a maszk kialakítása, formája legalább annyira fontos, mint az anyaga, mert ha a széle nem illeszkedik pontosan az archoz, akkor a réseken nagy sebességgel áramló fertőzött levegő ferőzésveszélyt jelent.

A kérdés fogyasztóvédelmi, de természetesen egészségügyi szempontból is fontos, hogy melyik maszk jó. A számok egyértelműen azt mutatják, hogy az FFP2 maszkok használata sokkal jobban véd a vírusok ellen, mint a sebészeti maszkok.

Ezért a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felhívja a fogyasztók figyelmét minimálisan az FFP2 maszkok használatára. Célszerű az FFP2-es maszkok használata, amelyet gondosan illesztünk fel az arcra, a legkisebb réseket is megszüntetve.