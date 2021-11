A magyarok ötöde nézhet nagyot a biztosítónál: százezrekkel fizethentek többet, mint a többiek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyarok 19,3 százaléka mondta azt, hogy naponta dohányzik. Sőt, a lakosság 12,8 százaléka napi egy doboznál is többet füstölt el 2019-ben. Ez amellett, hogy ártalmas - nem beszélve a magasabb COVID-kockázatokról -, még drága is. Egy számítás szerint ha valaki napi egy doboz cigit szív, az évente több mint félmillió forintot füstöl el. Ráadásul, ha életbiztosítást kötnénk, akkor is jóval többet vesznek le rólunk a biztosítók, ha dohányzunk.

2019-ben az EU 15 éves vagy annál idősebb lakosságának 18,4 százaléka számolt be arról, hogy naponta dohányzik. Az uniós lakosság 12,6 százaléka naponta kevesebb mint 20 szál cigarettát szívott, míg 5,9 százalékuk napi 20 vagy annál több szálat - derült ki az Eurostat adataiból. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az EU tagállamai közül a naponta dohányzók legnagyobb arányban Bulgáriában (28,7%), Görögországban (23,6%), Lettországban (22,1%), Németországban (21,9%) és Horvátországban (21,8%) dohányoztak naponta. Ezzel szemben a naponta dohányzók legkisebb arányát Svédországban (6,4%), Finnországban (9,9%), Luxemburgvab (10,5%), Portugáliában (11,5%) és Dániában (11,7%) mérték. A napi 20 vagy annál több cigarettát fogyasztó dohányosok aránya a svédországi 1,0 százalék és a bulgáriai 12,9 százalék között mozgott. A 20 cigarettánál kevesebbet szívó dohányosok aránya 5,3 százalék (Svédország) és 15,8 szzalék (Bulgária) között mozgott. A férfi lakosság körében több volt a dohányos, mint a nők között: a 15 évesnél idősebb férfiak 22,3 százaléka dohányzott naponta, míg a nők 14,8 százaléka. A naponta dohányzó férfiak aránya a svédországi 5,9 százalék és 37,6 százalék között mozgott. A nők esetében ez az arány Svédországban 6,8 százalék volt, Bulgáriában 20,7. Svédország és Dánia kivételével valamennyi uniós tagállamban magasabb volt a naponta cigarettázók aránya a férfiak körében. Magyarországon a 15 évnél idősebb lakosság 19,3 százaléka mondta azt, hogy naponta dohányzik. A lakosság 12,8 százaléka szívott napi egy doboznál többet. A férfiak 21,5 százaléka, a nőknek pedig 17,3 százaléka szívta naponta a bűzrudat. Ezzel összességében a férfiak az EU-átlag alatt vannak, a nők viszont majdnem 3 százalékkal fölötte. Rengeteget költenek cigire a magyarok Korábban egy cég elemzést készített arról, hogy az egyes országokban mennyi pénzt költenek évente a dohányosok cigire: JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 646 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,28%), de nem sokkal marad el ettől a Sberbank 40 150 forintos törlesztőt (THM 7,66%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) mint kiderült, Magyarországon napi 1 doboz elszívásával egy év alatt 1606 eurót (több mint 550 ezer forintot) lehet elkölteni cigarettára. Sőt, mint kiderült, hazánkban akár még a biztosítók is többet fizettetnek azzal, aki dohányzik: hiszen az életbiztosításoknál is nagyobb kockázatot jelent, ha az ügyfél dohányos. Egy 30 éves biztosított 20 éves tartamú biztosításának díjkülönbsége napi 6 szál cigaretta felett már 30 százalék. Ez azt jelenti, hogy a 20 év alatt összesen 500 ezer és 1 millió forint közötti felárat fizethet egy dohányos az életbiztosításért. A piaci gyakorlat szerint a biztosítók úgynevezett kotinin-, vagy szárazvérteszttel állapítják meg, hogy az adott ügyfél jogosult -e az alacsonyabb, nemdohányzó díjra. Ez a szerződéskötés előtt történik, és az ujjbegyből vett vérminta alapján végzik el a vizsgálatot. Negatív teszt esetén a biztosítási szerződés megköthető a nemdohányzó díjjal. Ha a biztosítási tartam során valaki dohányozni kezdett, azt be kell jelentenie a biztosítónak. A biztosítási feltételek szerint a biztosító jogosult a tartam alatt a dohányzási szokást ellenőrizni. A COVID is jobban megviseli őket Egy tanulmány szerint ráadásul még azért sem éri meg dohányozni, mert 80 százalékkal nagyobb az esély dohányosként a koronavírussal való megfertőződésre és a kórházba kerülésre is. Tízszer nagyobb eséllyel halhat bele a koronavírus-fertőzésbe az, akinek genetikai hajlama van a dohányzásra. A tudósok szerint aki napi 1-9 szálat szív el, az 2,14-szer nagyobb eséllyel kerül kórházba a fertőzéssel, mint az, aki egyáltalán nem dohányzik. Az arány, ahogy haladunk felfelé a mennyiséggel, úgy lesz egyre rosszabb: 10-19 szálnál már 5,91-szer nagyobb az esélye a kórházba kerülésnek, aki pedig több mint egy dobozt szív el, hatszor rosszabb esélyekkel indul.

Címlapkép: Getty Images

