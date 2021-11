Szigorításokat sürget Röst Gergely: szélesebb körű maszkhasználatra és más intézkedésekre van szükség

A következő kritikus hetekben nem elég az oltás, hanem általános maszkhasználat és célzott intézkedések kellenek - írta cikkében Röst Gergely. A járványmatematikai modellező és epidemiológiai elemző munkacsoport tagja összeszedte, miért robbanhatott be a negyedik hullám Magyarországon és Közép- és Kelet-Európában.

Rövid idő alatt súlyossá válhat a járványhelyzet, figyelmeztet a Portfolión megjelent cikkében Röst Gergely matematikus, a járványmatematikai modellező és epidemiológiai elemző munkacsoport tagja.

„Ha sikerülne újra felpörgetni az oltási kampányt, az nagyon sokat segítene abban, hogy nyugodtabb telünk legyen, elkerüljünk újabb hullámokat, és végre kikecmeregjünk a pandémiából” - írta a tudós, az oltottakat pedig arra biztatja, minél hamarabb adassák be a harmadik dózist. A tudós szerint érdemes szétszálazni, mi okozhatta a negyedik hullám berobbanását:

A vírus terjedését jellemző reprodukciós szám (hogy egy fertőzött átlagosan hány másik embert fertőz meg) pedig 1,2-ről 1,4-1,5-re emelkedett, ami magasabb érték, mint ami a második és a harmadik hullám felívelő szakaszát jellemezte. Ugyan korábban is előfordult már ilyen magas reprodukciós számunk, de csak rövid időszakokban és jóval alacsonyabb esetszámok mellett. Most viszont ez a gyors növekedés viszonylag magas esetszámok bázisáról indult meg

- fejtette ki a szakember, aki szerint nem csak nálunk robbant be a negyedik hullám, hanem Közép- és Kelet-Európa más országaiban is, vagyis lennie kell közös okoknak is. A tudós kifejtette, az alábbiak lehetnek a lehetséges magyarázatok:

külső hatások: az alacsony oltottságú balkáni országokban súlyos a járványhelyzet, elképzelhető, hogy a behurcolásnak is szerepe van,

gyengülő immunitás: az oltások hosszú távon védenek a súlyos megbetegedéssel szemben, a fertőződéssel szembeni védettség viszont néhány hónap után visszaesik,

versengés a légúti vírusok között: elképzelhető, hogy szeptemberben más légúti vírusok akadályozták a koronavírus terjedését, ezért voltak alacsonyabbak a számok, bár most is keringenek más vírusok,

társadalmi heterogenitás: lehet, hogy a negyedik hullám most ért el alacsonyabb oltottságú, sérülékeny csoportokhoz, szezonalitás, környezeti hatások: az utóbbi időben nem változott radikálisan az időjárás, de a páratartalom, a hőmérséklet, az emberi immunrendszer szezonalitása és a rosszul szellőző, zárt terekben töltött idő növekedése egyaránt szerepet játszhat.

A realitás szerinte az, hogy „az előttünk álló kritikus hetek történéseit egy új oltási kampány sem tudja már érdemben befolyásolni, mert ehhez kevés az idő. Ha a negyedik hullám csúcsát jelentősen enyhíteni szeretnénk, ahhoz más eszközök is kellenek, melyeknek része a szélesebb körű maszkhasználat és egyéb kockázatarányos célzott intézkedések.”