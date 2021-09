Egyelőre kétségbeejtően kevesen veszik fel a harmadik oltást a háziorvosoknál: ez lehet az oka

Augusztus elsejétől Magyarországon elérhető a koronavírus elleni harmadik oltást, a háziorvosok tapasztalata szerint azonban egyelőre még nem lehet beszélni rohamról, sőt a többségük eddig inkább csak tájékoztatta a betegeit a lehetőségekről, de harmadik oltásokat még nem adott be.

A magyar háziorvosok tapasztalatai szerint egyelőre kevesen jelentkeznek a harmadik oltásért. A eddigi érdeklődők többsége kínai oltást kapott, és a háziorvosok is elsősorban a Sinopharmmal beoltott időseknek és veszélyeztetett betegeknek ajánlják a megerősítő oltást valamelyik nyugati vakcinával - számol be a Telex.

Egy IX. kerületi háziorvos úgy nyilatkozott a lapnak, hogy rendkívüli a különbség a tavaszi és a mostani oltási kampány között. Tavasszal sokat számított az időfaktor, most sokkal jobban ráér mindenki. Aki akarta, az mára beoltatta magát, és van elég oltóanyag. Az orvos szerint igazán nem is a harmadik dózis beadása a legfontosabb kérdés most, hanem az, hogy valahogy sikerüljön „becsatornázni” a még oltatlanokat.