A szomszédban már tombol a negyedik hullám: újranyitnak a Covid-osztályok, emelkedik a fertőzésszám

Több szomszédos országban is jelentős emelkedésnek indultak a járványügyi adatok: Ausztriában már ezres nagyságrendben találnak naponta új fertőzötteket, Szlovéniában pedig újra kinyitnak a Covid-osztályok - mutatjuk a helyzetjelentést a térségből! Magyarországon nem lesznek lezárások a járvány miatt, erről Gulyás Gergely beszélt a kormányinfón.

A kórházban kezelt betegek növekvő száma miatt újranyitnak a Covid-osztályok Szlovéniában – közölte a helyi sajtó szombaton. Janez Poklukar egészségügyi miniszter szerint a negyedik hullám, amely már kezdetét vettek Szlovéniában, ugyanolyan erős lesz, mint a korábbiak.

Szombatra 388 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon senki sem halt meg. A koronavírusos betegek közül 66-an vannak kórházban, 15-en közülük intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 971 753-an kaptak védőoltást, közülük 871 578-an már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 46, illetve 41 százaléka.

A kormány módosított a nemzeti oltási stratégiáján, és immár háromszori oltást javasol. Először a legyengült immunrendszerű és a szervátültetésen átesett betegek, továbbá az idősotthonok lakói, majd a 60 év felettiek kaphatják meg a harmadik, emlékeztető oltást.

Az országban a szolgáltatások igénybevétele, a rendezvények látogatása és több munkakör betöltése is védettségi igazoláshoz kötött. Hétfőtől megszűnik az ingyenes tesztelési lehetőség, az állam csak azok számára fedezi a gyors antigéntesztek költségeit, akiknek erre munkavégzéshez van szükségük. Többek között az egészségügyi-, a szociális és idősotthonok, valamint a nevelési- és oktatási intézmények dolgozóinak.

A kormány egy héttel később lépteti csak életbe azt a rendeletét, amely a határátlépés szigorítására vonatkozik. Augusztus 13-a helyett 29-től kell védettségi igazolást felmutatniuk a határon azoknak, akik csak átutazóban vannak. A szigorítás alól kivételt képeznek a 15 év alatti kiskorúak, a határmenti ingázók, azok, akik ingatlannal vagy mezőgazdasági földdel rendelkeznek Szlovéniában, továbbá a nemzetközi fuvarozók.

Horvátországban az elmúlt 24 órában 505 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 369 ezret. A Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon három beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8298-ra emelkedett. Kórházban 258 beteget ápolnak, közülük 34-en vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló országban eddig 1 694 827-en kaptak védőoltást – a jogosultak 41,7, a felnőtt lakosság 50,1 százaléka -, közülük 1 576 504-en már a második adagot is felvették.

Szinte mindenhol emelkednek a számok

A Telex is összegezte a környező országok járványhelyzetét, és mint kiderült, Szerbiában, Ausztriában, Horvátországban, és Szlovéniában ismét trendszerűen emelkedésnek indultak a fertőzöttszámok.

A mostani esetszámok még nem közelítik meg a súlyos második és harmadik hullámét, ám a grafikonból kitűnik, hogy július elseje óta (ekkor már minden vizsgált országban véget ért a harmadik hullám) a szóban forgó országokban meredeken emelkednek az egymillió lakosra vetített esetszámok a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint.

A tavalyi adatokkal összehasonlítva kiderült, hogy Szerbiában, Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniában már most magasabbak, mint tavaly ilyenkor. Ausztriában például pont a héten váltott át százas nagyságrendrő ezresre a naponta azonosított fertőzöttek száma - ugyanakkor továbbra is jellemzően napi 1-3 halálesetet regisztrálnak.

Lakosságarányosan Szerbiában van a legtöbb új fertőzött, akik viszonylag korán kezdték meg a lakosok oltását, ám máig csak a szerbek 41 százaléka kapta meg mindkét dózist. Itt az új fertőzöttek 90 százaléka a delta variánssal fertőződött meg. Az is látható, hogy a vakcinák sikerrel akadályozzák meg a súlyos állapot kialakulását, bár a kórházban ápoltak száma megduplázódott, az elhunytaké egyelőre maradt a napi 4-6-os szinten.

Hasonló a helyzet a horvátoknál is, ahol bár nőtt a kórházban kezeltek száma, de még mindig csak napi 2-3 koronavírusos beteg veszíti életét.

A súlyos tünetekkel kezelt betegek többsége nincs beoltva, köztük sok harminc-, negyven- és ötvenéves van

- mondta Zoran Barušić, egy horvát klinika igazgatóhelyettese. Hozzátette, a beoltottak közül az idősebbek kerülnek kórházba, akiknek más krónikus betegségük is van.

A 10, lélegeztetőgépen lévő betegből 9 nincs beoltva. Egy közülük magkapta mindkét oltást, de más súlyos társbetegségekkel is küzd

- összegezte Davor Vagić, egy másik zágrábi klinika igazgatója.

Nálunk nem számol lezárással a kormány

Augusztus 20-án ülésezett a magyar kormány, ahol áttekintették a járványhelyzetet is. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szombati kormányinfón ennek kapcsán kijelentette: bár a negyedik hullám Magyarországra is meg fog érkezni, de jelentősen el fog térni az eddigiektől. Így pedig a védekezési technika is más lesz, mint eddig: a kormányzat inkább az oltásokra helyezi a hangúlyt.

A kancelláriaminiszter kijelentette: nem fogják lezárni az országot, a kormánynak nincs ilyen szándéka. Nem lesznek munkahelyi, oktatási korlátozások.

A maszkviselési szabályokra vonatkozó szakmai javaslatokat áttekintik, ám a kabinet célja, hogy az élet a normális mederben maradjon. Aláhúzta: az óvodáktól az egyetemekig rendes munkarendben kezdődik majd az oktatás szeptembertől. Mindenkire vonatkoztatva pedig elmondta:

Aki beoltatja magát, annak érdemben nem lesznek ősszel szigorítások.

Ismertette, hogy a kormány számításai szerint nagyjából 6 millió magyar lehet védett a betegséggel szemben - a beoltottakat és a fertőzésen átesetteket egybevéve.