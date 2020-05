Operatív törzs: fontos változást jelentettek be a patikákban

Jelenleg is zajlik az operatív törzs sajtótájékoztatója, Maruzsa Zoltán az érettségiről beszélt, Müller Cecília pedig kijelentette: bizakodásra adnak okot a számok.

Cikkünk frissül...

A héten lezajlottak a legnagyobb létszámot mozgató érettségik, Maruzsa Zoltán államtitkár elmondta, május 21-ig mér csak kislétszámú tárgyak vannak hátra. Az operatív törzs tájékoztatóján Maruzsa azt mondta, gond nélkül zajlottak a vizsgák, de ez "nem volt könnyű menet". A járvány lecsendesedett, a tanárok nem bojkottálták a vizsgákat, és a diákok sem léptek vissza, a biztonsági intézkedéseket szigorúan betartották. Maruzsa megköszönte mindenkinek, akik részt vettek a munkában.

Müller Cecília tisztifőorvos ismertette a pénteki adatokat, 3178 a fertőzöttek száma, az elhunytak száma pedig napok óta 10 körül alakul - ma 9-en haltak meg a járvány miatt, összesen 392-en hunytak el a járvány kezdete óta. Gyarapodik a gyógyultak száma, 865-en távoztak a kórházból, karanténból. A mintavételek száma nő, számos vizsgálat történik a betegellátással összefüggésben is, de az idősotthonokban, egészségügyi intézményekben is tesztelnek.

Az aktív fertőzöttek száma 1921 fő, negyedik napja csökken az új igazolt fertőzöttek száma,

bizakodóak vagyunk, de odafigyelünk

- mondta a tisztifőorvos hozzátéve, hogy a május 4-i enyhítések hatásait legalább 2 hétig figyelni kell, történik-e változás a megbetegedések tekintetében. Ma írták alá azt a megállapodást, amely keretein belül a népegészségügyi központ a Debreceni Egyetemmel közösen hozza létre a nemzeti oltóanyag gyárat - ismertette.

A gyógyszertárakban is lehet árulni FFP 1-2-3-as maszkokat

- jelentette be Müller Cecília, korábban ez nem volt a patikákban, de a kormányrendelet ezt most lehetővé tette. Mostantól bárki megveheti ezeket a maszkokat.

A tisztifőorvos a vendéglátás kapcsán elmondta: minden épület, ahol melegvízszolgáltatás van, sokáig zárva tartott, ezért fontos, hogy miként nyitnak újra. A melegvíz azért fontos, mert a koronavírus mellett más kórokozók is a levegőbe kerülhetnek a sokáig kinyitatlan csapokból. Például a legionella is elszaporodhat, amely szintén veszélyes az idősekre és a gyenge immunrendszerűekre. Ezért fontos, hogy nyitáskor ügyelni kell a melegvíztartályokra: ha folyamatos volt a melegvízhasználat, akkor elég magas hőfokon engedni a vizet. Ha sokáig szünetelt a vízhasználat, akkor le kell üríteni a tartályokat, fertőtleníteni, majd hősokkal (forró és hideg vízzel is) is kezelni a rendszert.

Vidéken a vendéglátóhelyek teraszain, kertjeiben lehet fogyasztani, de figyelni kell az alapvető szabályokra. Felhívta a figyelmet, hogy csoportos rendezvények továbbra sem tarthatók, a mosdókat alaposan ki kell fertőtleni akár óránként is. Fertőtlenítőt is ajánlott kihelyezni, iletve papírtörölközőt. Javasolt kerülni a tumultust, mert bár nagy a kísértés, hogy sokan csapódjanak össze, de a távolságtartást be kell tartani.

Amit kihelyeznek az asztalra (só,bors, ece például), gyakran tisztítani kell, mert sokan fogják meg. Svédasztalos kiszolgálásnál az evőeszközöket be kell csomagolni. Az ételkészítésben résztvevők ne találkozzanak a vendégekkel - húzta alá Müller Cecília.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, ismét védőeszközöket kapnak a szociális intézmények, alapellátásban dolgozók.

Fótó: MTI/Botár Gergely/kormany.hu

Címlapkép: Getty Images