Múlt héten 22,5 millió maszk és 220 lélegeztetőgép érkezett: ennek a többszörösét várják

Az elmúlt héten 21 repülővel és 3 kamionnal szállítottak Magyarországra a koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az Országgyűlésben. Szijjártó Péter napirend előtti felszólalásában elmondta: az elmúlt héten 22,5 millió maszkot - 20,65 millió sebészeti és 1,85 millió magasabb szintű védelmet nyújtó maszkot - szállítottak Magyarországra.

Így a járvány kirobbanása óta összesen már 72 954 890 maszk érkezett, ami nagyjából a fele a leszerződött mennyiségnek. Még 75 852 550 maszk Magyarországra szállítását várják - közölte. A miniszter arról is tájékoztatott, hogy a múlt héten 220 lélegeztetőgép, 50 ezer teszt és több mint 10,6 millió védekezéshez szükséges ruházati termék is érkezett.

A miniszter arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt héten 220 lélegeztetőgép is érkezett - összességében 538 -, továbbá Magyarországra szállítottak 50 ezer tesztet, így meghaladta a 402 ezret az importált tesztek száma, és még 2 millió 952 ezerre rendelkeznek szerződéssel. Több mint 10,6 millió védekezéshez szükséges ruházati termék - szemüveg, kesztyű, sapka, arcvédő és overall - is bejött a múlt héten, ezzel 32,5 millióra nőtt az összesen importált termékek száma, és még 27 millió darabra van szerződés - ismertette.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a világ számos helyén folyamatosan kísérletek zajlanak oltóanyag, valamint a koronavírus hatásait a jelenleginél eredményesebben kezelő gyógyszerek kifejlesztésére. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kínai kormánnyal kötött megállapodás értelmében a közelmúltban 400 ezer favipiravir nevű gyógyszer érkezett Magyarországra, ez adagolástól függően körülbelül 4 ezer beteg kezelésére alkalmas. Kína mindössze négy országnak tette lehetővé a vásárlást - emelte ki.

Japánban is folyamatosak azok a tesztek, amelyek ilyen típusú gyógyszer kifejlesztésére irányulnak. Magyarország megállapodott a távol-keleti országgal: az avigan típusú gyógyszerből 12 500-at kap - ami 100 beteg kezelésére alkalmas -, hogy a betegek kezelése mellett a klinikai teszteket és vizsgálatokat is elvégezzék - közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a világjárvány elleni harc legfontosabb frontjának az egészségügy területét nevezte, ezért ismét köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak az emberfeletti küzdelemért. Az egészségügyi védekezés sikerességének legfontosabb előfeltétele pedig az, hogy speciális védőeszközökkel lássák el a dolgozókat, főleg azokat, akik közvetlen kapcsolatba lépnek megfertőzöttekkel - mondta.

