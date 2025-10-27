2025. október 27. hétfő Szabina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fiatal nő egyedül, fehér kabátban sétál a járdán a fák között, lámpafényben, őszi éjszakában. Egyedül tölti az időt a természetben. Békés hangulat. Hátsó nézet.
Biztosítás

Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán

Jeki Gabriella
2025. október 27. 15:59

A közbiztonság érzete Európa-szerte jelentős eltéréseket mutat – miközben Észak-Európa országai a biztonság mintaképei, Magyarországon az emberek kevesebb mint fele érzi magát biztonságban sötétedés után. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése az OECD és az Eurostat adatai alapján vizsgálta a kontinens biztonsági térképét. Az eredmények rámutatnak, hogy a biztonságérzetet nem kizárólag a rendőrségi kiadások befolyásolják, hanem a társadalmi bizalom és az életminőség is. A magyar adatok ugyanakkor aggasztó képet festenek a lakosság szubjektív biztonságérzetéről.

A közbiztonság nem csupán a bűnügyi statisztikák száraz adataiban mérhető, hanem abban is, hogy az emberek mennyire érzik magukat biztonságban a mindennapokban. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése arra kereste a választ, mely európai országokban a legmagasabb a lakosság szubjektív biztonságérzete, és hogyan viszonyul mindez az állami rendfenntartási kiadásokhoz. Az adatok rávilágítanak: a közbiztonság érzete összetett társadalmi és gazdasági tényezők eredője, amelyet nem lehet pusztán pénzügyi ráfordításokkal mérni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OECD és az Eurostat adatai szerint továbbra is Észak-Európa számít a világ egyik legbiztonságosabb térségének. A CHART by Pénzcentrum összesítése alapján Izland, Finnország, Svájc és Ausztria vezetik a listát: ezekben az országokban az emberek több mint 90 százaléka biztonságban érzi magát éjszaka az utcán. A szakértők szerint ez az eredmény a magas társadalmi bizalom, a kiegyenlített jövedelmi viszonyok, a hatékony rendőri jelenlét és a stabil gazdasági környezet kombinációjának köszönhető. Mindez jól mutatja, hogy a biztonságérzet a társadalmi stabilitás egyik kulcsmérője is.

Ezzel szemben Magyarországon a lakosság kevesebb mint fele érzi magát biztonságban, ha sötétedés után egyedül közlekedik. A CHART by Pénzcentrum elemzése a jelenség mögött nemcsak a bűnözési mutatók alakulását, hanem a társadalmi bizalmat, a városi közlekedési infrastruktúrát és az információs környezet hatásait is vizsgálja. Az adásból kiderül, hogy a biztonságérzetet befolyásoló tényezők sokkal mélyebbek annál, mintsem pusztán a bűncselekmények számában mérhetők lennének.

Az adatok egy másik érdekes összefüggésre is rámutatnak: nem azok az országok érzik magukat a legbiztonságosabban, amelyek a legtöbbet költik a rendfenntartásra. Románia, Bulgária és Lettország GDP-arányosan jelentős közbiztonsági kiadásokkal működnek, mégsem tartoznak a legbiztonságosabb államok közé. Ezzel szemben Írország, Dánia és Svájc viszonylag alacsony rendőrségi kiadások mellett is kiemelkedően biztonságosnak számítanak. A kutatás következtetése egyértelmű: a közbiztonság alapja nem kizárólag az anyagi ráfordítás, hanem a társadalmi bizalom, az intézmények hatékonysága és a közösségek összetartó ereje.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
EZ IS ÉRDEKELHET
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.

Sokszínű adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #otthon #rendőrség #biztonság #európa #magyarország #felmérés #eurostat #közbiztonság #oecd #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:59
15:52
15:45
15:33
15:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Portfolio Checklist
2025. október 25. 06:00
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto  
MEDIA1  |  2025. október 27. 12:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával
Újságírás-Etika Kelet-Európában címmel jelent meg néhány nappal ezelőtt médiaparterünk, a Médiakutat...
Holdblog  |  2025. október 27. 08:53
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versen...
Összkép  |  2025. október 25. 22:14
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora,...
KonyhaKontrolling  |  2025. október 24. 07:47
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
2
2 hónapja
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
3
2 hónapja
Erre csak nagyon kevés albérlő gondol, pedig óriási baj lehet, ha a tulajdonos ezt nem fizeti
4
2 hete
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
5
3 hónapja
Így bukták el sokan megtakarításaikat 2025 nyarán: simán bevédhették volna magukat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 13:04
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 11:30
Kiakadtak a magyar boltok: nincs több kifogás, ki kell vezetni az árrésstopot
Agrárszektor  |  2025. október 27. 15:28
Komoly vizsgálat volt a Dunán: rengeteg ilyen halat találtak a folyóban