Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán

A közbiztonság érzete Európa-szerte jelentős eltéréseket mutat – miközben Észak-Európa országai a biztonság mintaképei, Magyarországon az emberek kevesebb mint fele érzi magát biztonságban sötétedés után. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése az OECD és az Eurostat adatai alapján vizsgálta a kontinens biztonsági térképét. Az eredmények rámutatnak, hogy a biztonságérzetet nem kizárólag a rendőrségi kiadások befolyásolják, hanem a társadalmi bizalom és az életminőség is. A magyar adatok ugyanakkor aggasztó képet festenek a lakosság szubjektív biztonságérzetéről.

A közbiztonság nem csupán a bűnügyi statisztikák száraz adataiban mérhető, hanem abban is, hogy az emberek mennyire érzik magukat biztonságban a mindennapokban. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése arra kereste a választ, mely európai országokban a legmagasabb a lakosság szubjektív biztonságérzete, és hogyan viszonyul mindez az állami rendfenntartási kiadásokhoz. Az adatok rávilágítanak: a közbiztonság érzete összetett társadalmi és gazdasági tényezők eredője, amelyet nem lehet pusztán pénzügyi ráfordításokkal mérni.

Az OECD és az Eurostat adatai szerint továbbra is Észak-Európa számít a világ egyik legbiztonságosabb térségének. A CHART by Pénzcentrum összesítése alapján Izland, Finnország, Svájc és Ausztria vezetik a listát: ezekben az országokban az emberek több mint 90 százaléka biztonságban érzi magát éjszaka az utcán. A szakértők szerint ez az eredmény a magas társadalmi bizalom, a kiegyenlített jövedelmi viszonyok, a hatékony rendőri jelenlét és a stabil gazdasági környezet kombinációjának köszönhető. Mindez jól mutatja, hogy a biztonságérzet a társadalmi stabilitás egyik kulcsmérője is.

Ezzel szemben Magyarországon a lakosság kevesebb mint fele érzi magát biztonságban, ha sötétedés után egyedül közlekedik. A CHART by Pénzcentrum elemzése a jelenség mögött nemcsak a bűnözési mutatók alakulását, hanem a társadalmi bizalmat, a városi közlekedési infrastruktúrát és az információs környezet hatásait is vizsgálja. Az adásból kiderül, hogy a biztonságérzetet befolyásoló tényezők sokkal mélyebbek annál, mintsem pusztán a bűncselekmények számában mérhetők lennének.

Az adatok egy másik érdekes összefüggésre is rámutatnak: nem azok az országok érzik magukat a legbiztonságosabban, amelyek a legtöbbet költik a rendfenntartásra. Románia, Bulgária és Lettország GDP-arányosan jelentős közbiztonsági kiadásokkal működnek, mégsem tartoznak a legbiztonságosabb államok közé. Ezzel szemben Írország, Dánia és Svájc viszonylag alacsony rendőrségi kiadások mellett is kiemelkedően biztonságosnak számítanak. A kutatás következtetése egyértelmű: a közbiztonság alapja nem kizárólag az anyagi ráfordítás, hanem a társadalmi bizalom, az intézmények hatékonysága és a közösségek összetartó ereje.

