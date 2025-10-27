Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbi ilyet az Otthon Start keltette a piacon.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
A közbiztonság érzete Európa-szerte jelentős eltéréseket mutat – miközben Észak-Európa országai a biztonság mintaképei, Magyarországon az emberek kevesebb mint fele érzi magát biztonságban sötétedés után. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése az OECD és az Eurostat adatai alapján vizsgálta a kontinens biztonsági térképét. Az eredmények rámutatnak, hogy a biztonságérzetet nem kizárólag a rendőrségi kiadások befolyásolják, hanem a társadalmi bizalom és az életminőség is. A magyar adatok ugyanakkor aggasztó képet festenek a lakosság szubjektív biztonságérzetéről.
A közbiztonság nem csupán a bűnügyi statisztikák száraz adataiban mérhető, hanem abban is, hogy az emberek mennyire érzik magukat biztonságban a mindennapokban. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése arra kereste a választ, mely európai országokban a legmagasabb a lakosság szubjektív biztonságérzete, és hogyan viszonyul mindez az állami rendfenntartási kiadásokhoz. Az adatok rávilágítanak: a közbiztonság érzete összetett társadalmi és gazdasági tényezők eredője, amelyet nem lehet pusztán pénzügyi ráfordításokkal mérni.
Az OECD és az Eurostat adatai szerint továbbra is Észak-Európa számít a világ egyik legbiztonságosabb térségének. A CHART by Pénzcentrum összesítése alapján Izland, Finnország, Svájc és Ausztria vezetik a listát: ezekben az országokban az emberek több mint 90 százaléka biztonságban érzi magát éjszaka az utcán. A szakértők szerint ez az eredmény a magas társadalmi bizalom, a kiegyenlített jövedelmi viszonyok, a hatékony rendőri jelenlét és a stabil gazdasági környezet kombinációjának köszönhető. Mindez jól mutatja, hogy a biztonságérzet a társadalmi stabilitás egyik kulcsmérője is.
Ezzel szemben Magyarországon a lakosság kevesebb mint fele érzi magát biztonságban, ha sötétedés után egyedül közlekedik. A CHART by Pénzcentrum elemzése a jelenség mögött nemcsak a bűnözési mutatók alakulását, hanem a társadalmi bizalmat, a városi közlekedési infrastruktúrát és az információs környezet hatásait is vizsgálja. Az adásból kiderül, hogy a biztonságérzetet befolyásoló tényezők sokkal mélyebbek annál, mintsem pusztán a bűncselekmények számában mérhetők lennének.
Az adatok egy másik érdekes összefüggésre is rámutatnak: nem azok az országok érzik magukat a legbiztonságosabban, amelyek a legtöbbet költik a rendfenntartásra. Románia, Bulgária és Lettország GDP-arányosan jelentős közbiztonsági kiadásokkal működnek, mégsem tartoznak a legbiztonságosabb államok közé. Ezzel szemben Írország, Dánia és Svájc viszonylag alacsony rendőrségi kiadások mellett is kiemelkedően biztonságosnak számítanak. A kutatás következtetése egyértelmű: a közbiztonság alapja nem kizárólag az anyagi ráfordítás, hanem a társadalmi bizalom, az intézmények hatékonysága és a közösségek összetartó ereje.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Sokszínű adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Fontos határidő közeleg több százer magyar autótulajnak: aki ügyes, több tízezret is foghat így a kötelezőn
A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet érint.
Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken.
Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.
A többség szerint még több kihívás vár ránk a jövőben, és egy változó, turbulens világra készülhetünk a következő 25 évben.
Óriási fordulat ezeknek a biztosítási károsultaknak ügyében: nem kell tovább várniuk, indul a kifizetés
A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el.
A hazai lakásbiztosítások körülbelül 10 százaléka nem állandóan lakott ingatlanokra, főként nyaralókra vonatkozik.
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
Az Otthon Start Program nemcsak a lakáspiacot, hanem a lakásbiztosítási szektort is felpörgetheti – hívta fel a figyelmet a Netrisk.
Az elmúlt tizenkét év nyarai azt mutatják, hogy bár az időjáráshoz kapcsolódó károk száma csökken, azok nagysága folyamatosan nő.
Életveszély a Margit hídon? Súlyos balesetet szenvedett több kerékpáros is: óriási mulasztás derült ki
Egy kerékpáros súlyos balesetet szenvedett a Margit hídi bicikliúton, miután egy csúszós felületen elesett.
A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek.
Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, amelyekben összesen hetvenkét ember vesztette az életét.
Ilyen nincs, még a bíróságon is lopott a visszaeső tolvaj: videón a vakmerő bűntett, ezt nem úszta meg
Az Esztergomi Járásbíróság másfél év börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság épületében is lopott.
Május 1. és augusztus 31. között 101 032 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, amelyek ezek nyomán 13 milliárd 124 millió forintot fizettek már ki.
A nyári utazási szezonban idén is több százezer magyar utazó gondoskodott előre a biztonságáról.
2024-ben összesen 1419 magyar vesztette életét otthoni balesetben, a legtöbben valamilyen elesés következtében halnak meg.
Beismerte bűnösségét mindkét vádlott a 2023. július 1-jén történt Árpád hídi gázolás ügyében.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
Bár az állam minden tanulónak köt alapszintű biztosítást, ez nagyon alacsony összegű fedezetet nyújt. Megnéztük, ezen felül milyen lehetőségei vannak a szülőknek.
A személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos díja az előző negyedévhez képest 2,4 százalékkal csökkent a II. negyedévben.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.